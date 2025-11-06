Россиянам не до премиальной электроники. По всей стране невероятный бум спроса на дешевую технику

Россияне стали гораздо активнее приобретать дешевую технику – всего за год средний чек по стране рухнул на 20%. Эксперты высказывают самые разные предположения о причинах такого явления, но все они так или иначе связаны с нынешними экономическими реалиями внутри страны.

Дешевый ноунейм вместо брендированного премиума

В России за считанные месяцы подскочил спрос на электронику базового ценового сегмента, пишут «Ведомости». Так, согласно статистике сервиса CDEK.Shopping, за первые три квартала 2025 г. (1 января – 30 сентября) благодаря этому средний чек на технику не просто упал – он обвалился сразу на 20%. Если годом ранее он был равен 69,25 тыс. руб., то нынешний показатель – 55,4 тыс. руб.

Медианная цена на российском рынке электроники и бытовой техники тоже показала «отрицательный рост» – на 8% год к году, согласно данным компании «Платформа ОФД», являющейся одним из крупнейших российских операторов фискальных данных. По итогам первых девяти месяцев 2025 г. медианная цена в данном сегменте упала до 8,34 тыс. руб.

Что не менее важно, число покупок в сегменте непродовольственных товаров тоже сокращается – за отчетный период их стало меньше на 7%, чем годом ранее, гласит статистика «Платформы ОФД». Медианная цена в этом сегменте составила 3404 руб. за неполный 2025 г.

С фактом переключения россиян на более дешевую технику сталкиваются и крупные ритейлеры. Например, в розничной сети оператора связи МТС тоже констатировали снижение среднего чека на электронику, хотя абсолютных значений не привели. Вместо этого коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов сообщил «Ведомостям», что доля самых дешевых планшетных компьютеров (по цене от 10 до 15 тыс. руб.) за подросла на 6 процентных пунктов год к году и к по итогам III квартала 2025 г. составила четверть всего рынка, то есть 25%.

senivpetro / FreePik При выборе между дорогой и дешевой электроникой россияне все чаще отдают предпочтение именно дешевой

По данным «Платформы ОФД», в третьей четверти 2025 г. средняя цена планшета в России упала на 14% год к году, до 18 тыс. руб., что на 14% ниже, чем годом ранее.

Тренд на отказ от покупок

В обычной рознице в России просели продажи смартфонов – на 43% в штуках и 41% в деньгах в первом полугодии 2025 г. год к году, пишут «Ведомости». В то же время планшетов россияне стали покупать больше – 1,5 млн штук на 28,3 млрд руб. в первой половине 2025 г. против 1,36 млн штук и 27,1 млрд руб. год назад (статистика «Марвел-Дистрибуции»).

А вот продажи ноутбуков, которые очень многим заменили стационарные компьютеры, в России кардинально просели, причем как в корпоративной, так и в обычной рознице. Суммарно по итогам первой половины 2025 г. они упали на 15% в натуральном выражении и на 19% в деньгах – до 1,7 млн устройств на 99 млрд руб. Годом ранее было продано 2 млн ноутбуков на 122,2 млрд руб. При этом средний чек на ноутбук за отчетный период составил 57 120 руб. – 2-процентный рост год к году (статистика «Чек индекса»).

CNews писал также, что россияне в 2025 г. стали чаще покупать так называемые «тонкие клиенты» – маломощные стационарные ПК, которые часто стоят намного дешевле полноценных компьютеров. А во всем мире, напротив, рост продаж обычных ПК и ноутбуков по причине прекращения поддержки Windows 10 в октябре 2025 г.

Из техники обед не приготовить

Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, «коррективы в тренды потребительского рынка» внесли сразу несколько факторов. Он упомянул в первую очередь переход россиян к стратегиям сбережения и накопления.

Другими словами, граждане России, наблюдая рост цен в магазинах и заправках, а также другие негативные факторы, напрямую влияющие на качество их жизни, предпочитают, во-первых, тратить меньше денег (стратегия сбережения), во-вторых, стараться хоть как-нибудь предотвратить их обесценивание и накопить их. Батюшенков отметил, что для этого россияне часто несут деньги в банк.

Среди факторов, повлиявших на падение продаж техники, электроники и других непродовольственных товаров, по мнению Батюшенкова, числится и охлаждение потребительского кредитования. О том же заявили «Ведомостям» и представители Fplus – российского производителя электроники.

По их словам, причина – в нынешней ключевой ставке Центробанка, которая хоть и постепенно снижается, но все еще остается очень высокой, 16,5%. Чем она выше, тем выше и проценты по всем кредитам, как для бизнеса, так и для частных лиц. В случае с потребителями непомерные ставки по кредитам заставляют россиян откладывать покупку дорогостоящих товаров коих в сегменте электроники довольно много.

По данным Fplus, в натуральном выражении российский рынок электроники хоть сократился, но не так радикально, как об этом говорят другие собеседники «Ведомостей» – на максимум на 0,3%. При этом в Fplus настаивают, что цены на технику в 2025 г. не только не выросли, но и вовсе снизились, притом довольно существенно – на 7-8%. Абсолютные цифры в компании не привели.