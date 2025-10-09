Microsoft запугала весь мир. Стартовал глобальный бум спроса на новые ПК

Приближающееся окончание бесплатной техподдержки Windows 10, о котором Microsoft предупреждает не первый год, привело к резкому росту продаж ПК в III квартале 2025 г. Основную долю мирового рынка поделили между собой Китай и США, Тайваню же досталась меньшая его часть.

Microsoft добилась своего

Мировой рынок компьютеров по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) показал почти 10-процентный рост год к году. Аналитики исследовательской компании IDC напрямую связывают это со стремительно приближающимся окончанием бесплатной поддержки Windows 10. День «икс» назначен на 14 октября 2025 г., после чего получать апдейты для это ОС, и то лишь патчи безопасности, можно будет только за деньги.

Вышедшая в 2015 г. Windows 10 вплоть до сентября 2025 г. была самой популярной версией Windows в мире. В сентябре 2025 г. она уступила первенство дебютировавшей в октябре 2021 г. Windows 11 – у нее доля 49,05% против 40,84% у Windows 10 (данные StatCounter).

Результаты за год

Суммарный рост рынка ПК в глобальном плане составил 9,4% по сравнению с III кварталом 2024 г. Эксперты IDC отмечают, что основная заслуга в этом принадлежит Японии – именно в этой стране потребители и предприятия активнее всего закупали новые ПК, не желая оставаться один на один с платными апдейтами для Windows 10.

Intel Новые компьютеры внезапно потребовались миллионам потребителей

В отчете IDC сказано, что рост продаж компьютеров за пределами Японии был заметно более скромным. По мнению экспертов, ему препятствовали макроэкономические и политические проблемы, а также медленное внедрение Windows 11. В частности, некоторое «железо» было приобретено в 2020 г. в период пандемии коронавируса – тогда многие покупали себе ПК и ноутбуки для работы дома. Такие компьютеры в большинстве своем поддерживают Windows 11, несмотря на высокие системные требования этой ОС.

Суммарно в III квартале 2025 г. было отгружено 75,9 млн компьютеров по всему миру. Годом ранее – 69,3 млн.



Китай главнее всех

Крупнейшим поставщиком ПК на мировой арене по итогам III квартала 2025 г. стала китайская компания Lenovo, весь бизнес по выпуску компьютеров которой построен на ПК-бизнесе американской компании IBM. За отчетный период она продала 19,4 млн компьютеров, заняв 25,5% мирового рынка против 16,5 млн и 23,8% годом ранее.

На втором месте – сбежавшая из России американская HP. Она реализовала 15 млн компьютеров, а ее доля – 19,8%. Год назад было 13,6 млн и 19,6% соответственно.

Тройку лидеров замыкает Dell – тоже из США и тоже бойкотирующая Россию. Ее результат в третьей четверти 2025 г. – 10,1 млн проданных ПК и доля мирового рынка на уровне 13,3%. Прошлогодние показатели – 9,8 млн и 14,2%. Отметим, что в новом рейтинге IDC Dell – единственная компания из топ-5, чья доля за год сократилась.

Apple догоняет

Компания Apple, согласно отчету IDC, расположилась на четвертой позиции рейтинга. С июля по сентябрь 2025 г. она продала 6,8 млн своих Mac, которые с 2020 г. собирает исключительно на ARM-процессорах собственной разработки. У нее 9-процентная доля рынка, то есть она почти догнала Dell и скоро может войти в топ-3.

Однако нельзя сказать, что за год Apple существенно нарастила продажи. В III квартале 2024 г. она реализовала 6 млн компьютеров, заняв 8,7% мирового рынка.

Как у других

На пятом месте рейтинга IDC расположилась тайваньская компания Asus с результатом в 5,9 млн проданных ПК и 7,8-процентной долей рынка. Годом ранее у нее было 5,3 млн и 7,7%.

Важно подчеркнуть, что находящаяся на первом месте Lenovo продала больше компьютеров, нежели все оставшиеся десятки брендов, не попавшие в топ-5. Их общий результат – 18,6 млн, а доля рынка – 24,5%, и она тоже меньше, нежели у Lenovo.