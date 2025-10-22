Разделы

Россияне добровольно скупают слабые компьютеры и отдаются в зависимость облакам, чтобы сэкономить

В России быстро растут продажи тонких клиентов – маломощных компьютеров, ориентированных на подключение к локальному серверу или облачным сервисам. Компаниям это выгодно в плане безопасности и денег – у тонких клиентов, как правило, мало своей памяти, и все данные хранятся централизованно, а стоят они зачастую ощутимо дешевле полноценных компьютеров.

Компьютер на диете

Российский бизнес ощутимо нарастил закупки тонких клиентов, пишут «Ведомости». Если в 2024 г. этот рынок составил в пределах 3-3,5 млрд руб. и 100 тыс. устройств, то по итогам 2025 г. он может перевалить за 4 млрд руб., приводит издание прогноз менеджера по развитию SIEM компании Usergate Дмитрия Чеботарева.

Тонкий клиент – это персональный компьютер с целым рядом ограничений. Зачастую выглядящий как обычный неттоп, а иногда и как классический системный блок, он имеет довольно слабую электронную «начинку» и зачастую или вовсе не располагает накопителем, или имеет крошечный объем хранилища.

Основная задача тонкого клиента – подключиться к локальному серверу или облачному сервису и работать в нем. Все открываемые на таком ПК программы на деле запускаются удаленно.

mic6.jpg

Microsoft
Современные тонкие клиенты внешне не отличаются от неттопов. Этим нередко пользуются нечистые на руку продавцы на вторичном рынке

Документы и важные файлы, как правило, тоже хранятся не в памяти тонкого клиента. Иными словами, тонкий клиент – это лишь мимикрирующая под полноценный компьютер точка доступа к виртуальному рабочему столу.

Хорошо забытое старое

Сами по себе тонкие клиенты существуют не один десяток лет – они начали развиваться с середины 1990-х годов, когда активно популяризировалась архитектура «клиент-сервер». Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор Comnews Group Леонид Коник, целью было максимальное удешевление компьютеров, закупаемых компаниями для своих сотрудников.

По словам Коника, в России в последние годы сохраняется весьма стабильный спрос на тонкие клиенты. По его мнению, все дело в первую очередь в импортозамещении, а также в стремлении отечественных компаний отказаться от физических рабочих мест в пользу виртуальных (VDI, Virtual Desktop Infrastructure). Для них тонкие клиенты подходят идеально ввиду своей дешевизны – все вычисления будут происходить на локальном сервере или в облаке.

Интерес российского бизнеса к VDI более чем очевиден. За один только 2024 г. рынок ПО для виртуализации показал 19-процентный рост год к году, составив 16,3 млрд руб.

Цифровизация – не главное. Главное – деньги

Еще одна очевиднейшая причина перехода компаний на тонкие клиенты – это возможность сокращения расходов с их помощью. По словам Дмитрия Чеботарева, такие стоимость эксплуатации у таких устройств «значительно ниже» по сравнению с обычными компьютерами.

Очень часто и цены на сами тонкие клиенты ниже на фоне расценок на полноценные неттопы и системные блоки. По подсчетам Леонида Коника, они стоят в пределах 25-40 тыс. руб. в среднем – собрать производительный компьютер, способный локально выполнять серьезные задачи, а не только проверять почту и открывать сайты в браузере, в современных российских реалиях почти невозможно.

Частичное импортозамещение

Многие крупные российские производители компьютеров имеют в своем арсенале и несколько моделей тонких клиентов. Такие решения предлагают, в частности, «Аквариус», iRu и «ICL Техно». Кроме того, в России существует компания, специализирующаяся на выпуске таких устройств – это фирма «Тонк». Впрочем, в ее ассортименте есть и обычные компьютеры.

Важно подчеркнуть, что частный российский бизнес не обязан следовать госполитике импортозамещения и волен покупать технику иностранных компаний, в том числе бежавших из России. В результате в стране пользуются спросом тонкие клиенты американской компании HP, которая отвернулась от России, а также тайваньских MSI и Acer. Последняя тоже повернулась к России спиной.

«Ведомости» также упоминают китайскую компанию Chuwi и бренд Digma, который называют британским. На самом деле, как сообщал CNews, он все же российский.

А как у них

За пределами России спрос на тонкие клиенты тоже растет. Издание приводит прогноз исследовательской компании Research Nester, согласно которой в мире продажи тонких клиентов по итогам 2025 г. составят $1,64 млрд.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Аналитики компанании уверены, что к 2035 г. глобальный рынок тонких клиентов имеет все шансы вырасти до $2,27 млрд или на 3,3% в год в среднем. По их данным, активнее всего такие устройства закупают азиатские компании на фоне повсеместного распространения облачных сервисов, роста числа дата-центров и перехода компаний на гибридный и удаленный форматы работы.

По словам Леонида Коника, тонкие клиенты очень востребованы в ритейле и банках. Такие компьютеры применяются в этих секторах, во-первых, для централизации данных информационных систем, во-вторых, для безопасности – на устройствах конечного пользователя не должно храниться никакой информации.

Геннадий Ефремов

