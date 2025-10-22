Россияне добровольно скупают слабые компьютеры и отдаются в зависимость облакам, чтобы сэкономить

В России быстро растут продажи тонких клиентов – маломощных компьютеров, ориентированных на подключение к локальному серверу или облачным сервисам. Компаниям это выгодно в плане безопасности и денег – у тонких клиентов, как правило, мало своей памяти, и все данные хранятся централизованно, а стоят они зачастую ощутимо дешевле полноценных компьютеров.

Компьютер на диете

Российский бизнес ощутимо нарастил закупки тонких клиентов, пишут «Ведомости». Если в 2024 г. этот рынок составил в пределах 3-3,5 млрд руб. и 100 тыс. устройств, то по итогам 2025 г. он может перевалить за 4 млрд руб., приводит издание прогноз менеджера по развитию SIEM компании Usergate Дмитрия Чеботарева.

Тонкий клиент – это персональный компьютер с целым рядом ограничений. Зачастую выглядящий как обычный неттоп, а иногда и как классический системный блок, он имеет довольно слабую электронную «начинку» и зачастую или вовсе не располагает накопителем, или имеет крошечный объем хранилища.

Основная задача тонкого клиента – подключиться к локальному серверу или облачному сервису и работать в нем. Все открываемые на таком ПК программы на деле запускаются удаленно.

Microsoft Современные тонкие клиенты внешне не отличаются от неттопов. Этим нередко пользуются нечистые на руку продавцы на вторичном рынке

Документы и важные файлы, как правило, тоже хранятся не в памяти тонкого клиента. Иными словами, тонкий клиент – это лишь мимикрирующая под полноценный компьютер точка доступа к виртуальному рабочему столу.

Хорошо забытое старое

Сами по себе тонкие клиенты существуют не один десяток лет – они начали развиваться с середины 1990-х годов, когда активно популяризировалась архитектура «клиент-сервер». Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор Comnews Group Леонид Коник, целью было максимальное удешевление компьютеров, закупаемых компаниями для своих сотрудников.

По словам Коника, в России в последние годы сохраняется весьма стабильный спрос на тонкие клиенты. По его мнению, все дело в первую очередь в импортозамещении, а также в стремлении отечественных компаний отказаться от физических рабочих мест в пользу виртуальных (VDI, Virtual Desktop Infrastructure). Для них тонкие клиенты подходят идеально ввиду своей дешевизны – все вычисления будут происходить на локальном сервере или в облаке.

Интерес российского бизнеса к VDI более чем очевиден. За один только 2024 г. рынок ПО для виртуализации показал 19-процентный рост год к году, составив 16,3 млрд руб.

Цифровизация – не главное. Главное – деньги

Еще одна очевиднейшая причина перехода компаний на тонкие клиенты – это возможность сокращения расходов с их помощью. По словам Дмитрия Чеботарева, такие стоимость эксплуатации у таких устройств «значительно ниже» по сравнению с обычными компьютерами.

Очень часто и цены на сами тонкие клиенты ниже на фоне расценок на полноценные неттопы и системные блоки. По подсчетам Леонида Коника, они стоят в пределах 25-40 тыс. руб. в среднем – собрать производительный компьютер, способный локально выполнять серьезные задачи, а не только проверять почту и открывать сайты в браузере, в современных российских реалиях почти невозможно.

Частичное импортозамещение

Многие крупные российские производители компьютеров имеют в своем арсенале и несколько моделей тонких клиентов. Такие решения предлагают, в частности, «Аквариус», iRu и «ICL Техно». Кроме того, в России существует компания, специализирующаяся на выпуске таких устройств – это фирма «Тонк». Впрочем, в ее ассортименте есть и обычные компьютеры.

Важно подчеркнуть, что частный российский бизнес не обязан следовать госполитике импортозамещения и волен покупать технику иностранных компаний, в том числе бежавших из России. В результате в стране пользуются спросом тонкие клиенты американской компании HP, которая отвернулась от России, а также тайваньских MSI и Acer. Последняя тоже повернулась к России спиной.

«Ведомости» также упоминают китайскую компанию Chuwi и бренд Digma, который называют британским. На самом деле, как сообщал CNews, он все же российский.

А как у них

За пределами России спрос на тонкие клиенты тоже растет. Издание приводит прогноз исследовательской компании Research Nester, согласно которой в мире продажи тонких клиентов по итогам 2025 г. составят $1,64 млрд.

Аналитики компанании уверены, что к 2035 г. глобальный рынок тонких клиентов имеет все шансы вырасти до $2,27 млрд или на 3,3% в год в среднем. По их данным, активнее всего такие устройства закупают азиатские компании на фоне повсеместного распространения облачных сервисов, роста числа дата-центров и перехода компаний на гибридный и удаленный форматы работы.

По словам Леонида Коника, тонкие клиенты очень востребованы в ритейле и банках. Такие компьютеры применяются в этих секторах, во-первых, для централизации данных информационных систем, во-вторых, для безопасности – на устройствах конечного пользователя не должно храниться никакой информации.