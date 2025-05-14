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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174607
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Коник Леонид


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения 1
08.05.2024 Минцифры хочет развернуть в России сеть интернета вещей на базе старинного диапазона 1
05.12.2023 Американская спутниковая сеть Globalstar окончательно покинула Россию 1
28.08.2023 «Ростелеком» поддержал идею создания сети связи для управления БПЛА 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Коник Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9894 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 1
SAP SE 5327 1
8441 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 175 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 279 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
Samsung Electronics 10364 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
МегаФон 9219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 1
Unsplash 986 1
Транснефть 307 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 992 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 356 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 251 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3693 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3163 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 254 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 284 1
Стресс-тестирование - Stress testing 65 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2875 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2236 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8567 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6513 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1779 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1022 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9455 1
Форсайт Аналитическая платформа 12 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 923 1
FreePik 1127 1
Шимановский Константин 5 1
Терещенко Максим 20 1
Гонтарев Павел 97 1
Воробьев Андрей 171 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Лашин Ренат 73 1
Комов Владимир 17 1
Бачурин Олег 11 1
Головкин Илья 1 1
Осеевский Михаил 322 1
Пехтерев Сергей 54 1
Шадаев Максут 1042 1
Малюга Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 3
Земля - планета Солнечной системы 10458 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 776 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2500 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 659 1
Россия - Заполярье 121 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 1
Образование в России 2292 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1107 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1119 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1366 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 260 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 590 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 314 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на 27 1
Известия ИД 655 2
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1008 1
Ведомости 1068 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 876 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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