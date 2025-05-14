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Коник Леонид
УПОМИНАНИЯ
Коник Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Форсайт Аналитическая платформа 12 1
|SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 923 1
|FreePik 1127 1
|Шимановский Константин 5 1
|Терещенко Максим 20 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Воробьев Андрей 171 1
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Лашин Ренат 73 1
|Комов Владимир 17 1
|Бачурин Олег 11 1
|Головкин Илья 1 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Пехтерев Сергей 54 1
|Шадаев Максут 1042 1
|Малюга Роман 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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