Малюга Роман
СОБЫТИЯ
Малюга Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 130 2
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
|Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
|Форсайт Аналитическая платформа 13 1
|SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
|Гонтарев Павел 113 2
|Воробьев Андрей 188 2
|Лашин Ренат 83 2
|Головкин Илья 1 1
|Емельянов Борис 3 1
|Шимановский Константин 5 1
|Терещенко Максим 24 1
|Коник Леонид 11 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Бачурин Олег 11 1
|Комов Владимир 18 1
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157560 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45891 1
