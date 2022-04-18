20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты»

20 апреля в Москве состоится конференция «Новые цифровые горизонты». Организатор мероприятия – компания «Форсайт», российский разработчик продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов.

Ключевая тема конференции – демонстрация технологий вендора для решения задач импортозамещения. Мероприятие объединит действующих и потенциальных заказчиков и партнеров компании «Форсайт», представителей органов власти – профильных министерств и ведомств, экспертов ИТ-индустрии и ИТ-ассоциаций. В числе спикеров конференции – представители компаний VK Цифровые технологии, Ростелеком, Открытая мобильная платформа, КРИТ, КРОК, Mobile Inform Group и многих других.

Представители корпоративного сектора и государственных структур смогут оценить возможности российских платформенных решений для импортозамещения продуктов западных вендоров (в том числе SAP, IBM, SAS, Oracle, Qlik, Tableau, Microsoft Power BI).

Одним из наиболее значимых событий конференции станет круглый стол «Технологическая независимость в ИТ как ответ на новые международные вызовы». Представители бизнеса и государства рассмотрят перспективы трансформации существующей модели внедрения цифровых технологий, меры государственной поддержки ИТ-бизнеса, а также использование российских цифровых платформ и технологий для преодоления экономических вызовов. Спикерами круглого стола станут исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, управляющий директор «VK Цифровые технологии» Павел Гонтарев, директор департамента управления и развития платформ хранилища данных «Ростелеком» Борис Емельянов, руководитель группы «Цифровые финансы» КПМГ в СНГ Роман Малюга, руководитель практики «Управление данными и аналитика», старший директор «Юникон Бизнес Солюшнс» Андрей Воробьев, генеральный директор Delta Computers Андрей Чернышев.

На сессии «Потенциал российской бизнес-аналитики» компания «Форсайт» представит гостям новые продукты FlyBI и «Форсайт. Аналитическая платформа» 10.0, которые созданы без использования Windows-компонент и позволяют решать задачи в области Self-Service BI и Enterprise BI в импортонезависимом окружении.

компания «Форсайт» представит гостям новые продукты FlyBI и «Форсайт. Аналитическая платформа» 10.0, которые созданы без использования Windows-компонент и позволяют решать задачи в области Self-Service BI и Enterprise BI в импортонезависимом окружении. В сессии «Сила совместных партнерских решений по импортозамещению» представители различных компаний, имеющих значительную экспертизу работы с иностранным и российским ПО, продемонстрируют сценарии перехода с западного софта.

представители различных компаний, имеющих значительную экспертизу работы с иностранным и российским ПО, продемонстрируют сценарии перехода с западного софта. В рамках сессии «Мир корпоративной мобильности» будут рассмотрены ценности и преимущества продукта «Форсайт. Мобильная платформа».

На демозоне гости конференции смогут ближе познакомиться с новыми продуктами, а также оценить возможности мобильных решений «Форсайт». Кроме того, участникам конференции будут продемонстрированы различные отраслевые кейсы и примеры решения задач в области бюджетирования, инвестиционной деятельности, формирования отчетности, работы с данными.

Конференция «Новые цифровые горизонты» пройдет 20 апреля на площадке «Старт Хаб» с 11 по 19 час. Регистрация на сайте: https://conference.fsight.ru.

Мероприятие будет интересно ИТ-директорам и другим руководителям в сфере информационных технологий из крупных компаний, а также руководителям BI-подразделений ИТ-компаний, которые планируют расширять пул внедряемых продуктов за счет российского ПО