на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскосмос РКС
Российские космические системы
АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию Роскосмос) на протяжении 75 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные космические системы научного и социально-экономического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).
Роскосмос РКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
|НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
|РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 5 1
|Урличич Юрий 49 14
|Гурко Александр 136 11
|Путин Владимир 2440 10
|Рогозин Дмитрий 86 7
|Медведев Дмитрий 1590 6
|Тюлин Андрей 6 5
|Недосеков Андрей 23 5
|Иванов Сергей 359 5
|Никифоров Николай 1131 4
|Чистяков Вячеслав 3 3
|Перминов Анатолий 124 3
|Шойгу Сергей 83 2
|Мардер Наум 114 2
|Флорентьева Мария 17 2
|Комиссаров Алексей 18 2
|Евтушенков Владимир 186 2
|Сурков Владислав 72 2
|Волин Алексей 114 2
|Соколов Максим 22 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Шмелев Евгений 5 2
|Щеголев Игорь 684 2
|Примаков Евгений 13 2
|Приданцев Сергей 143 2
|Попов Алексей 329 2
|Кузнецов Сергей 137 2
|Якунин Александр 48 2
|Комаров Игорь 6 2
|Смятских Алексей 47 2
|Свердлов Денис 170 2
|Володин Вячеслав 67 1
|Шилов Анатолий 5 1
|Цырюльников Алексей 8 1
|Петров Дмитрий 39 1
|Лукашкин Сергей 21 1
|Калинин Александр 118 1
|Богачев Игорь 172 1
|Панков Александр 66 1
|Нуралиев Борис 242 1
|Сергунина Наталья 189 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 7
|IDC Russia - IDC Россия 146 2
|Gartner 3188 1
|ABI Research 230 1
|BCG - Boston Consulting Group 77 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 1
|Frost & Sullivan 176 1
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru