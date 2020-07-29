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Роскосмос РКС
Российские космические системы

Роскосмос РКС - Российские космические системы

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию Роскосмос) на протяжении 75 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные космические системы научного и социально-экономического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).


29.07.2020 В РКС внедрили новейшую технологию 3D-сборки для производства аппаратуры новейших российских спутников
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений
12.12.2018 РКС создал комплекс программ для прогнозирования воздействия радиации на космические аппараты
03.08.2018 В России создана сверхскоростная космическая система передачи данных
05.12.2017 В России создан единый оператор высокоточной навигации
03.11.2017 Российские батареи для беспилотников станут безопаснее
08.09.2016 РКС проведут испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора «Касатка-Р»
08.09.2016 РКС представил линейку ракетно-космической техники и оборудование для спутниковой связи
06.11.2015 КРЭТ и РКС будут сотрудничать в области разработки и реализации программ импортозамещения защищенных информационных технологий и систем
27.08.2015 РКС представила системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс»
26.08.2015 РКС и «Ростелеком» договорились о создании «Национального консорциума промышленного интернета»
26.08.2015 Росреестр и РКС договорились о создании высокоточной системы геодезического обеспечения России
26.08.2015 РКС и «Ростелеком» совместно создадут геоинформационно-аналитические системы
31.07.2013 В «М2М Телематика» назначен новый гендиректор
03.06.2013 Бывший генконструктор ГЛОНАСС возглавил «Ситроникс»
23.11.2012 Главный разработчик ГЛОНАСС подал в отставку
17.12.2010 Разработчик ГЛОНАСС запускает коммерческое облако
15.06.2010 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги
01.03.2010 «Российские космические системы» создают ИСУП на базе SAP ERP
18.04.2003 РКС приостановил предоставление ряда услуг связи в Костроме
06.06.2002 "Региональная компания связи" начинает предоставлять в Костроме услуги высокоскоростного доступа в интернет по радиоканалу
24.01.2002 "Региональная Компания Связи" выходит на рынок Костромы

Публикаций - 112, упоминаний - 220

Роскосмос РКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 15
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 95 13
М2М телематика 191 13
АФК Система ПАО 1621 10
Ростех - Ростехнологии 2309 8
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 8
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 6
Ростех - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 6
ГЛОНАСС АО 85 6
РТИ 127 6
Yandex - Яндекс 4571 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 4
Ситроникс - Sitronics 835 4
Cisco Systems 4637 4
Юнидата - Unidata 36 4
Trimble 46 4
IBM 8683 4
Software AG 170 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 26 3
Microsoft Corporation 21003 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 722 3
Esri 153 3
Совзонд - Sovzond 111 3
Google LLC 9430 3
Oracle Corporation 5809 3
SAP SE 4377 3
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 2
Астерос - Asteros 583 2
iTeco - Ай-Теко 857 2
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 88 2
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 30 2
NEC 1695 2
Haulmont - Хоулмонт 72 2
Globalstar - Глобалстар 155 2
Крок 1557 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 5
РЖД - Российские железные дороги 1327 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 5
Почта России ПАО 1778 4
Газпром нефть 399 4
АвтоВАЗ 161 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1909 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 251 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 2
Росводоканал 48 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 2
Tesla Motors 262 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 58 2
Газпром ПАО 750 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 2
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 2
Восточный Банк 126 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 2
Альфа-Банк 1331 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 2
Сургутнефтегаз - СНГ 161 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 2
Иркутскэнерго ПАО 45 2
Лукойл Пермь 21 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 40 2
Российские коммунальные системы 10 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Уралсиб Банк 426 1
Магнит - Сеть магазинов 297 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
S7 Airlines 95 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 106 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 50 1
Komatsu - Комацу 14 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 60 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 7
Правительство РФ 2654 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 930 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1483 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 4
Роснано 619 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1167 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 3
МКС - Международная космическая станция 1381 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2022 2
Мосгортранс ГУП 84 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 2
Президент Российской Федерации 1725 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 495 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 294 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 27 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 154 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Рособоронэкспорт 65 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 222 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Федеральное казначейство России 864 1
Счётная палата РФ 555 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 5 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 7
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12322 4
Data Governance - Руководство данными 61 4
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2621 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1209 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 628 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1501 3
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2516 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 2
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InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 20 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 108 1
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ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1921 1
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MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2059 35
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 286 11
Apache HTTP Server 370 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Software AG - ARIS Platform 158 2
Naumen SETonline 37 2
Роскосмос РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 3 2
Google Maps - Карты Google 579 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 2
Software AG webMethods 71 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 12 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 2
1С:Корпорация 11 1
Nvidia Quadro GPU 109 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 23 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 147 1
Apache Hive - система управления базами данных 40 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 30 1
Microsoft Dynamics 365 118 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
МКА - Малые космические аппараты 23 1
1С-Коннект 5 1
Skybox Security Suite 2 1
1С:Отчетность 5 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:Контрагент 2 1
МегаФон SIM-карты 10 1
МТС SIM-карты 35 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 12 1
Apple CarPlay 32 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 33 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 1
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 212 1
Урличич Юрий 49 14
Гурко Александр 136 11
Путин Владимир 2440 10
Рогозин Дмитрий 86 7
Медведев Дмитрий 1590 6
Тюлин Андрей 6 5
Недосеков Андрей 23 5
Иванов Сергей 359 5
Никифоров Николай 1131 4
Чистяков Вячеслав 3 3
Перминов Анатолий 124 3
Шойгу Сергей 83 2
Мардер Наум 114 2
Флорентьева Мария 17 2
Комиссаров Алексей 18 2
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Сурков Владислав 72 2
Волин Алексей 114 2
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Щеголев Игорь 684 2
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Лукашкин Сергей 21 1
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Нуралиев Борис 242 1
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Россия - Российская федерация - РФ 82401 64
Земля - планета Солнечной системы 6456 22
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 5
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Европа 7259 4
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 174 4
Азия - Азиатский регион 3151 3
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 312 2
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 408 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область 463 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 5
ОКР - Опытно-конструкторские работы 85 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1470 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 2
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ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 2
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ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 1
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 127 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1217 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 707 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 7
IDC Russia - IDC Россия 146 2
Gartner 3188 1
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 1
Frost & Sullivan 176 1
РАН - Российская академия наук 935 2
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 2
Сириус - Образовательный центр 108 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 10 1
ЯВЗРКУ ПВО - Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 1 1
ОКБ МЭИ - Особое конструкторское бюро МЭИ 4 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 26 3
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