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Чистяков Вячеслав

СОБЫТИЯ


27.08.2015 РКС представила системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс» 1
31.07.2013 В «М2М Телематика» назначен новый гендиректор 2
31.07.2013 Новым гендиректором «М2М телематики» стал Вячеслав Чистяков 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Чистяков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
ГЛОНАСС АО 278 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Мосгортранс ГУП 139 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Роскосмос - РКС - РКС Комплекс - РКС Пассажирские перевозки - РКС Дорога - РКС Скорая помощь - РКС Опасные грузы - РКС ЖКХ - РКС Школьные автобусы 1 1
Иванов Сергей 405 2
Гурко Александр 139 1
Грушелевский Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Украина 7928 1
Казахстан - Республика 6048 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 198 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
ЯВЗРКУ ПВО - Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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