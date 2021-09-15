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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая экономика АНО
Автономная некоммерческая организация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 216, упоминаний - 314
Цифровая экономика АНО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ковнир Евгений 71 46
|Акимов Максим 167 40
|Четвернин Алексей 651 29
|Албычев Александр 74 25
|Путин Владимир 1820 25
|Власов Сергей 76 22
|Песчанских Георгий 37 22
|Зорин Александр 49 22
|Раков Ярослав 48 20
|Рудзевич Мария 34 19
|Меджитов Тимур 56 19
|Петрушин Андрей 64 19
|Носков Константин 201 19
|Паршин Максим 141 18
|Бойко Елена 151 17
|Лысенко Эдуард 209 16
|Фомичев Олег 107 16
|Бутенко Юрий 64 15
|Чернякова Елена 26 15
|Левин Леонид 83 15
|Ципорин Павел 51 15
|Чамара Денис 57 15
|Семенов Алексей 67 15
|Рымар Максим 36 15
|Белоусов Андрей 53 15
|Евстигнеев Сергей 21 14
|Герасимюк Максим 20 14
|Стрельцов Андрей 53 14
|Кудрин Алексей 63 14
|Калина Роман 60 14
|Терещенко Денис 38 14
|Ляшенко Сергей 29 14
|Приданкин Андрей 30 14
|Звягина Наталья 64 14
|Малков Павел 38 14
|Цариковский Федор 31 14
|Крюков Сергей 26 14
|Шадаев Максут 384 13
|Матвеева Татьяна 83 13
|Иванов Алексей 76 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756375, в очереди разбора - 660065.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756375, в очереди разбора - 660065.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru