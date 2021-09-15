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Цифровая экономика АНО
Автономная некоммерческая организация


15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 2
25.08.2021 Минцифры: школьники смогут бесплатно учиться программированию 1
01.07.2021 Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 2
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
17.05.2021 Вице-президент Sitronics Group вошел в рабочую группу по цифровым технологиям организации «Цифровая экономика» 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 2
14.04.2021 Правительство Красноярского края и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 3
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
04.03.2021 В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных 1
09.02.2021 Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 1
19.01.2021 «Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта 1
17.12.2020 Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений 1
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
13.11.2020 Минцифры задумало обнулить «налог на Google» 1
10.11.2020 Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению 1
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 1
21.10.2020 «Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 2
01.10.2020 Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.09.2020 Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 1
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
27.08.2020 Сбербанк: концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники задает безопасный режим развития новых технологий 1
27.08.2020 Сбербанк прокомментировал принятие концепции регулирования ИИ и робототехники 1
26.08.2020 Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики 1

Публикаций - 216, упоминаний - 314

Цифровая экономика АНО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 48
Yandex - Яндекс 4099 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 38
Ростех - Ростехнологии 2230 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 27
VK - Mail.ru Group 2482 23
3727 18
Rambler Group - Рамблер ГК 484 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 8
Microsoft Corporation 11017 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 7
IBM 3527 7
Google LLC 7128 6
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 6
Ростех - Концерн Автоматика 396 6
ОТР 135 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Cisco Systems 2037 4
BI.Zone 44 4
Directum - Директум 644 4
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 4
Программный продукт ГК 92 4
Восход ФГБУ НИИ 365 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
ИКС холдинг - Форпост 35 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Huawei 2726 3
Naumen - Наумен 341 3
Alibaba Group 298 3
СКБ Контур 416 3
Telegram Group 702 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 2
Facebook 3765 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
Барс груп 402 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 59
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 15
Почта России ПАО 1570 14
РВК - Российская венчурная компания 476 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Dentons 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Qiwi 783 3
Яндекс.Такси 271 3
Газпром нефть 380 3
Ингосстрах СПАО 210 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Visa International 1344 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
X5 Group 599 2
Интер РАО ПАО 158 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 2
Пепеляев Групп 25 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Газпром ПАО 518 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Лиза Алерт 18 1
Мегаполис ТК 87 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Черкизово ГК 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 74
Правительство РФ 2200 53
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 34
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 32
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 30
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
Федеральное казначейство России 766 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 27
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 24
Президент Российской Федерации 1439 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 23
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 22
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 22
Счётная палата РФ 460 19
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 19
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 17
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 15
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 15
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 14
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 14
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 13
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 12
Правительство Москвы 649 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 12
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 4
АРБ - Ассоциация российских банков 82 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 34
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Чамара Денис 57 15
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Цариковский Федор 31 14
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