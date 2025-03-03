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В АРПП представили около 700 ИТ-решений для защиты КИИ

С 1 января 2025 г. запрещено использовать зарубежное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Однако, по оценкам АРПП «Отечественный софт», только 20% субъектов КИИ успели перейти на российские решения, еще 15% планируют сделать это в первой половине 2025 г. Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный софт».

Для ускоренного перевода критической инфраструктуры на российское ПО Ассоциация «Отечественный софт» направила в Минцифры России и другие ведомства перечень из 680 отечественных решений, способных заменить иностранное ПО на объектах КИИ. Список содержит сведения о программных продуктах, сферах их применения, опыте внедрения и наличии сертификатов ФСТЭК.

Представленная информация может стать полезным инструментом при реализации Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и положений указа Президента России № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ».

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ИТ в госсекторе

«Впервые перечень ИТ-решений для КИИ Ассоциация сформировала в 2020 г. Тогда в него вошло чуть более 150 продуктов. За пять лет список российских программных продуктов, способных заменить зарубежные аналоги в сфере КИИ, расширился более чем в четыре раза. Это говорит о том, что отрасль разработки ПО серьезно укрепила свои позиции, и отечественные вендоры готовы в кратчайшие сроки обеспечить сферу КИИ зрелыми решениями», — отметил Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Копии письма с перечнем решений для КИИ также направлены в Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минстрой России, Минздрав России, ФСТЭК России, Департамент информационных технологий Москвы, ФГАУ НИИ «Восход», ФГБУ «ЦЭКИ», АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», АНО «Цифровая экономика», Ассоциация КП ПОО.

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