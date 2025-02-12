АКППОО Ассоциация КП ПОО Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования
Ассоциация КП ПОО – это объединение заказчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Учредителями являются Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Газпром нефть» и «Ростелеком». В 2022 году членами Ассоциации стали компании «Транснефть», «РЖД», ДОМ.РФ. Ассоциация создана в целях консолидации усилий ее членов, развития российского рынка ИТ-решений, содействия устойчивому развитию организаций, обеспечивающих технологическую независимость ИКТ, а также повышения качества и конкурентоспособности отечественного программного обеспечения и ИТ-оборудования.
АКППОО и организации, системы, технологии, персоны:
|Абдулин Ренат 5 3
|Чаркин Евгений 296 2
|Путин Владимир 3186 1
|Лашин Ренат 69 1
|Мискарян Александр 7 1
|Назаров Александр 65 1
|Савкин Владимир 39 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Клявин Владимир 47 1
|Маркин Владимир 16 1
|Понькин Александр 31 1
|Казарин Станислав 175 1
|Мадани Фарид 11 1
|Валчев Стоян 48 1
|Карпунин Алексей 49 1
|Сологуб Денис 67 1
|Войнов Андрей 8 1
|Авдеенко Сергей 2 1
|Халитов Дарий 22 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Степанов Евгений 29 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Киреев Кирилл 1 1
|Бакренко Наталья 1 1
|Ганюшкин Николай 8 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Рудым Алексей 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
|Ведомости 1016 1
|Forbes - Форбс 825 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 5
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
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