АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования

Ассоциация КП ПОО – это объединение заказчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Учредителями являются Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Газпром нефть» и «Ростелеком». В 2022 году членами Ассоциации стали компании «Транснефть», «РЖД», ДОМ.РФ. Ассоциация создана в целях консолидации усилий ее членов, развития российского рынка ИТ-решений, содействия устойчивому развитию организаций, обеспечивающих технологическую независимость ИКТ, а также повышения качества и конкурентоспособности отечественного программного обеспечения и ИТ-оборудования.