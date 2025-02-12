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АКППОО Ассоциация КП ПОО Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования

АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования

Ассоциация КП ПОО – это объединение заказчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Учредителями являются Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Газпром нефть» и «Ростелеком». В 2022 году членами Ассоциации стали компании «Транснефть», «РЖД», ДОМ.РФ. Ассоциация создана в целях консолидации усилий ее членов, развития российского рынка ИТ-решений, содействия устойчивому развитию организаций, обеспечивающих технологическую независимость ИКТ, а также повышения качества и конкурентоспособности отечественного программного обеспечения и ИТ-оборудования.


12.02.2025 Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО 1
27.12.2024 Антон Петухов, Дом.рф: У нас накопилось столько компетенций по российским решениям, что мы готовы ими делиться с рынком 2
17.10.2024 Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза 1
15.10.2024 Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования 4
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 1
20.08.2024 На инфраструктурной конференции Tech2b Conf откроется выставка российского «железа» и ПО 1
19.07.2024 Игорь Зельдец -

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

 2
16.05.2024 Ассоциация КП ПОО открыла доступ к «Витрине ИТ-продуктов» для всех пользователей без регистрации 2
14.02.2024 «Ростех» объединяет компетенции с Ассоциацией потребителей ПО 6
28.09.2022 РЖД вошла в состав Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования 3
05.03.2022 Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии 1
04.03.2022 Вопросы и ответы по мерам поддержки ИТ-отрасли 1
03.12.2021 Ассоциация «Отечественный софт» подписала Меморандум с Ассоциацией потребителей ПО и оборудования 5
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1

Публикаций - 14, упоминаний - 31

АКППОО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9732 7
К2Тех 134 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 2
Ред Софт - Red Soft 716 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 192 2
РЖД Технологии - RZD Digital 24 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 47 1
Huawei 3945 1
Veeam Software 319 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 56 1
8256 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
К2Тех - К2 НейроТех 15 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Telegram Group 2014 1
Orion soft - Орион софт - 111 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
ICL ГК 382 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Yandex - Яндекс 7398 1
Газпром нефть 620 6
РЖД - Российские железные дороги 1910 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 4
Транснефть 301 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Почта России ПАО 2118 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Деловые Линии ГК 68 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
КуйбышевАзот 16 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 1
Федеральное казначейство России 1782 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 2
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 2
Linux OS 9998 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 53 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 93 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 1
Linux Secure Repository 2 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
1С:ERP Управление предприятием 558 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 22 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 117 1
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