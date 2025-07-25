Форум TNF представил программу цифрового трека: ключевые вызовы и практические кейсы ИТ для ТЭК

Организаторы TNF 2025 объявили программу тематического дня «Цифра в ТЭК», который пройдет 18 сентября. Трек традиционно завершает деловую часть Промышленно-энергетического форума в Тюмени и в этом году сосредоточится на реальном внедрении отечественных ИТ-решений, развитии искусственного интеллекта и вопросах кибербезопасности в энергетическом секторе.

Куратор трека «Цифра в ТЭК» Надежда Тюменцева отметила, что форум остается центральной площадкой для выстраивания диалога между представителями топливно-энергетического комплекса и ИТ-сектора. «Тематика цифрового дня TNF охватывает весь спектр актуальных вызовов. Наша задача – совместными усилиями собрать передовой отраслевой опыт, задать вектор дальнейшего развития и помочь участникам обменяться эффективными инструментами цифровой трансформации», — подчеркнула она.

По словам Ренаты Абдулиной, председателя Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования и модератора главной пленарной сессии цифрового трека TNF, для достижения технологической независимости необходима устойчивое и системное взаимодействие между всеми участниками ИТ-рынка, особенно между заказчиками и разработчиками. Она считает, что профессиональные платформы, такие как TNF, способствуют формированию качественных решений, синхронизации усилий на рынке и укреплению технологической устойчивости энергетики России.

В рамках цифрового трека компании и эксперты обсудят вопросы отбора и внедрения российских ИТ-решений для ТЭК, зависимость отрасли от зарубежных продуктов, барьеры масштабирования и перспективы развития отечественных индустриальных платформ.

По словам директора департамента промышленной автоматизации «Рексофт» Ольги Маковой, в ближайшие 3–5 лет отечественный софт сможет покрыть до 80% необходимых функций, однако для перехода на 100% понадобятся дополнительные ресурсы — особенно по сложным и наукоемким продуктам. На сессии по искусственному интеллекту специалисты расскажут, как современные ИИ-решения уже влияют на производственные процессы отрасли и где показали наибольшую эффективность.

Отдельная сессия будет посвящена теме кибербезопасности российских компаний ТЭК. Как отмечает Алексей Рудым, вице-президент по стратегическому развитию OCS, государство должно четко определять категории критических данных, а ключевым драйвером кибербезопасности должны стать надежность и защищенность решений.

Впервые в истории форума пройдет закупочная сессия для поставщиков ПО, оборудования и сервисов для ТЭК. ИТ-директора и руководители профильных подразделений крупнейших нефтегазовых компаний расскажут о критериях отбора новых технологий и современных потребностях отрасли.

В числе традиционных форматов — обсуждение цифровых двойников, технологий для автономных месторождений, перехода к предиктивным моделям и перспектив полной роботизации нефтегазовой промышленности за счет отечественных разработок.