Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179399
ИКТ 13934
Организации 10835
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25934
Персоны 77244
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

Макова Ольга


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Форум TNF представил программу цифрового трека: ключевые вызовы и практические кейсы ИТ для ТЭК 1
05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
21.09.2023 «Рексофт» подписала дорожную карту по взаимодействию с ассоциацией «Нефтегазовый кластер» 1
01.03.2023 «Рексофт» и ИНИУС стали партнерами в сфере промышленных тренажерных комплексов 1
02.02.2023 Группа «Рексофт» и АО «Нефтеавтоматика» стали партнерами 1
05.12.2022 Группа «Рексофт» создает Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства 1
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Макова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 426 7
Schneider Electric 582 5
Schneider Electric - Aveva - Авева 45 5
Siemens AG - Siemens Group 2606 5
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 23 3
Нефтеавтоматика 5 2
Accenture plc 687 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1170 1
Honeywell 287 1
Emerson 85 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 149 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Softline - Софтлайн 3061 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 483 1
Цифра ГК 2497 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 1
ПСБ - Промсвязьбанк 876 1
Газпром нефть 647 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7803 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 72 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Сибур Холдинг - Кстово 4 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5628 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 18 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21503 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54317 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32569 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1354 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69712 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3374 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 840 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5719 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 426 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6682 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14110 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1454 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 823 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7013 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3804 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5461 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10914 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 810 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5507 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13079 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4257 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1358 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2074 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15874 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5661 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1881 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Tibbo AggreGate 15 1
Фролагин Денис 3 3
Егоров Александр 86 2
Скорочкин Андрей 10 2
Потанин Владимир 70 1
Васильев Александр 66 1
Тафинцев Руслан 2 1
Гильман Евгений 1 1
Рудым Алексей 2 1
Тюменцева Надежда 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2351 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44664 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18089 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1582 2
Швеция - Стокгольм 390 2
Европа 24462 1
Беларусь - Белоруссия 5908 1
Украина 7706 1
Франция - Французская Республика 7927 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 917 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1297 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2843 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49870 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8063 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2113 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6150 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6463 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6078 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5429 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2308 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9482 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2700 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 607 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14442 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2616 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1179 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 577 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 59 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 455 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6028 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6100 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53385 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10300 1
Энергетика - Energy - Energetically 5335 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375140, в очереди разбора - 748020.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще