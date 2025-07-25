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Макова Ольга
УПОМИНАНИЯ
Макова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5628 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 18 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1881 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
|Tibbo AggreGate 15 1
|Фролагин Денис 3 3
|Егоров Александр 86 2
|Скорочкин Андрей 10 2
|Потанин Владимир 70 1
|Васильев Александр 66 1
|Тафинцев Руслан 2 1
|Гильман Евгений 1 1
|Рудым Алексей 2 1
|Тюменцева Надежда 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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