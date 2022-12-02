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ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric

Российский разработчик цифровых решений «Рексофт» начинает осваивать новое направление бизнеса, создав для этого Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства. Костяк этой структуры составят бывшие сотрудники французской Schneider Electric. Компания ушла из России весной 2022 г., а часть ее сотрудников, очевидно, не захотела устраиваться в унаследовавшую бизнес французов фирму «Систэм электрик».

Новый бизнес «Рексофта»

Как стало известно CNews, российская компания по разработке цифровых решений «Рексофт» вышла на новый для себя рынок. В компании его описывают как «рынок решений в области оптимизации производства и решений для центров управления производства».

Для освоения данного направления «Рексофт» сформировал Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства (ЦРТ АСУТП). Отдельного юрлица для него компания регистрировать не будет. Центр станет частью «Рексофт консалтинга» — подразделения группы «Рексофт», отвечающего за трансформационный и стратегический консалтинг.

Представители компании в разговоре с CNews пояснили, что осваиваемый компанией рынок софтверных решений в России ранее был сосредоточен в руках западных вендоров, таких как Schneider Electric, Siemens, Emerson, Yokogawa, Honeywell, ABB. «Отечественных аналогов практически не существует, или же есть разрозненные решения с сильно урезанной функциональностью, — отметили они. — Именно поэтому команда центра видит его как окно возможностей для группы “Рексофт”».

Сейчас штат ЦРТ АСУТП составляет порядка 20 сотрудников. Все они выходцы из российских представительств Schneider Electric, Siemens, Aveva и других западных вендоров. В частности, Денис Фролагин, назначенный главой центра, с 2016 г. до недавнего времени был директором по развитию бизнеса сегмента «Нефть и газ» Schneider Electric в Европе и СНГ. В разное время он занимал руководящие посты в ABB и Honeywell.

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Глава ЦРТ АСУТП «Рексофта» Денис Фролагин

Назначение на должность операционного директора центра получила Ольга Макова, которая в течение предыдущих шести лет была директором сегмента «Нефть и газ» Schneider Electric на территории России и СНГ. Также она имеет опыт работы в российском представительстве Siemens.

В 2023 г. планируется удвоение штата центра. Его прогнозную выручку «Рексофт» традиционно для себя не комментирует. «Можем сказать, что текущий рынок, выбранных центром решений в России составляет порядка 10 млрд руб., — уточнили в компании. — Группа “Рексофт” планирует занять заметное положение в этих нишах».

Специфика ЦРТ АСУТП

Новое подразделение «Рексофта» сосредоточит свои усилия на цифровизации промышленных предприятий. Акцент будет сделан на создании решений в области оптимизации производства, ситуационной осведомленности операторов, решениях для центров управления производства. Среди них — системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) «по состоянию», предиктивной диагностики и расчета надежности, оптимизации основных процессов производства и общезаводского хозяйства (ОЗХ), поддержки принятия решений и визуализации KPI, различные цифровые сервисы.

В первую очередь продукты и услуги центра адресованы предприятиям химической, нефтехимической, топливно-энергетической (ТЭК), горнодобывающей и металлургической отраслей. С некоторыми из них сейчас ведутся переговоры; именно они могут стать первыми заказчиками центра.

«Проекты нового подразделения адресованы прежде всего крупнейшим отечественным промышленным предприятиям, где первичная автоматизация уже состоялась или находится в высокой степени готовности, — прокомментировал роль центра генеральный директор «Рексофт консалтинга» Андрей Скорочкин. — Наше предложение для них будет строиться от задач бизнеса по цифровой трансформации с обязательным блоком консалтинга текущих потребностей предприятия и спускаться ниже — к оптимизации бизнес-процессов и производства».

«В каждом из проектов мы готовы показать заказчику ожидаемую окупаемость и повышение маржинальности, — заверяет Макова. — При этом мы ориентированы на совместную работу как по обслуживанию существующего сложного программного ПО предприятий, так и создание его отечественных аналогов в связке с заказной разработкой, на которой традиционно специализируется “Рексофт”».

Уход из России Schneider Electric

Аккредитованное представительство французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric в России появилось в 1993 г. После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. она приостановила инвестиции в Россию и Белоруссию, а также поставки новых заказов в эти страны. В конце апреля стало известно, что она хочет продать местный бизнес российской команде — спустя почти 30 лет работы в России.

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Инфраструктура

По данным «Контур.фокуса», АО «Шнейдер электрик» в 2021 г. заработало 43,6 млрд руб., чистая прибыль составила 3,2 млрд руб. Общая годовая выручка глобальной компании составила €580 млн.

В начале июля 2022 г. CNews писал, что российский менеджмент Schneider Electric выкупил отделения французской компании в России и Белоруссии. Соглашение о продаже было подписано 3 июля. Новая компания получила название Systeme Electric (АО «Систэм электрик»).

На вопрос CNews, почему Фролагин и Макова не остались в переформатированной Systeme Electric, а перешли в «Рексофт», их новые работодатели сообщили, что по их данным, в «Систэм электрик» решили закрыть направления, которыми занималась команда, влившаяся в «Рексофт», «так как их базу составляли софтверные решения западного вендора».

Параметры бизнеса «Рексофта»

Компания «Рексофт» — это российский разработчик цифровых решений для телекоммуникационного бизнеса, мобильной связи, банков и финансов, ИТ, медиа, гостиничного бизнеса и туризма. Цифровой трансформацией бизнеса, созданием информационных систем и ПО «Рексофт» занимается с 1991 г.

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Безопасность

Среди клиентов компании – Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Газпромнефть», S7, «Окей», НП ГЛОНАСС, AlertLogic, FXDD, Swisscom Mobile и др. Офисы «Рексофта» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Стокгольме.

По информации «Контур.фокуса», выручка ООО «Рексофт» по итогам 2021 г. достигла 957,3 млн руб., продемонстрировав прирост на 15% по сравнению с 2020 г. Чистая прибыль за отчетный период достигла 56,2 млн руб.

В январе 2022 г. компания «Рексофт», 14 лет пребывавшая под контролем «Т1», перешла в полное владение ее основателя и гендиректора Александра Егорова.

В апреле 2022 г. стало известно о соглашении «Рексофта» с инвестиционной группой «Интеррос» Владимира Потанина. Как заявили стороны, цель партнерства — сформировать ведущего независимого игрока на рынке цифрового консалтинга России, разработки ПО и реализации проектов цифровой трансформации бизнеса. «Интеррос» приобретает 40-процентную долю в капитале «Рексофта».

Летом 2022 г. CNews писал о том, что в «Рексофт» трудоустроились сотрудники покинувшей Россию международной консалтинговой корпорации Accenture. Компания приняла на работу более 40 человек, специализирующихся на стратегическом консалтинге.

Денис Воейков

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