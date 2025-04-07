Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yokogawa Electric Иокогава Электрик
Yokogawa Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
|Краснов Роман 9 2
|Растопшин Павел 46 2
|Назаров Владимир 17 1
|Курнаков Иван 2 1
|Карпов Илья 31 1
|Скляров Дмитрий 63 1
|Максимов Юрий 27 1
|Тляпова Наталья 4 1
|Егоров Александр 85 1
|Потанин Владимир 64 1
|Скорочкин Андрей 10 1
|Фролагин Денис 3 1
|Макова Ольга 6 1
|Мещеряков Андрей 2 1
|Маркин Максим 7 1
|Шаповалов Александр 16 1
|Тимченко Александр 13 1
|Шелудько Сергей 1 1
|Рухадзе Константин 1 1
|Тихонов Дмитрий 2 1
|Алимов Денис 1 1
|Орлов Евгений 1 1
|Цауня Татьяна 2 1
|Зайцев Александр 21 1
|Подольный Вадим 8 1
|Манкос Юлия 11 1
|Стафейчук Борис 1 1
|Братчиков Вячеслав 1 1
|Черепанов Валерий 3 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1927 1
|Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 2
|Gartner - Гартнер 3566 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.