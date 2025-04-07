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Yokogawa Electric Иокогава Электрик

Yokogawa Electric - Иокогава Электрик


07.04.2025 PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
16.08.2024 Научные сотрудники Пермского Политеха разработали автоматизированную систему мониторинга сигнализаций и событий на предприятиях 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
15.04.2024 Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
27.11.2023 «Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны 1
07.07.2023 Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
31.05.2023 Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО 1
23.05.2023 Positive Technologies выпустила пакет экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и помогла закрыть опасную уязвимость 1
01.03.2023 Цифровизация закупок 2023–2025: импортозамещение и аналоги зарубежного ПО 1
07.02.2023 Российский интегратор нанял полсотни ИТ-специалистов из американских и японских компаний 1
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric 1
22.03.2022 ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности 1
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
04.08.2020 В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы 1
04.08.2020 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе Yokogawa 1
30.03.2018 Ростех заменит зарубежные АСУ ТП российскими на атомных и нефтегазовых объектах 1
26.12.2016 Positive Technologies обнаружила уязвимости в ПО Siemens для построения АСУ ТП в энергетике 1
26.08.2014 Gartner отметил Positive Technologies в числе производителей средств для защиты критической инфраструктуры 1
29.05.2013 Softline внедрила Microsoft Dynamics CRM в Response Center «Иокогава Электрик СНГ» 1
25.01.2008 Yokogawa оптимизировала групповую работу с помощью Cisco WAAS 1
14.12.2006 "Прайм Груп" подвела итоги работы в 2006 г. 1
27.09.2001 Keithley представила новую версию TestPoitnt v 4.0. 1
30.01.2001 Yokogawa Electric представила конвертер IPv6-IPv4 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Yokogawa Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 285 11
Siemens AG - Siemens Group 2598 11
Schneider Electric 576 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1243 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 6
Emerson 85 6
Цифра ГК 2453 4
IBM - International Business Machines Corp 9459 3
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 3
B&R Industrial Automation 4 2
Cisco Systems 5137 2
Microsoft Corporation 24748 2
Softline - Софтлайн 2904 2
SAP SE 5311 2
Рексофт - Reksoft 422 2
OSIsoft - ОСИсофт 14 2
ANSYS 77 2
Rheinmetall Elektronik AG - Hirschmann 4 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 2
Labware 5 2
ПроСофт - ProSoft 78 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
Philips 2059 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Trellix - FireEye 58 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Родник Софт 26 1
Fortive - Tektronix 48 1
MikroTik 38 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Dassault Systemes 221 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Accenture plc 682 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1089 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Infor - infor business AG 240 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 4
Газпром ПАО 1354 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 3
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 2
Газпром нефть 629 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 136 2
ФосАгро 127 2
Boeing 1013 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ПСБ - Промсвязьбанк 863 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 211 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Акрон ГК - Acron 52 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 8 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 38 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 423 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2956 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11883 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4273 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 145 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 341 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 13
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28364 9
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Yokogawa Electric - Centum 4 2
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 6 2
B&R APROL - система управления производственными процессами 3 1
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Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 1
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Python Django 40 1
ЛТА Лацерта АСУ ТП 2 1
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AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
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IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
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Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 102 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 110 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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