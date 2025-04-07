Yokogawa Electric - Иокогава Электрик

PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell 1

Научные сотрудники Пермского Политеха разработали автоматизированную систему мониторинга сигнализаций и событий на предприятиях 1

В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1

Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA 1

Positive Technologies выпустила пакет экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и помогла закрыть опасную уязвимость 1

PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1

В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы 1

Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе Yokogawa 1

Ростех заменит зарубежные АСУ ТП российскими на атомных и нефтегазовых объектах 1

Positive Technologies обнаружила уязвимости в ПО Siemens для построения АСУ ТП в энергетике 1

Gartner отметил Positive Technologies в числе производителей средств для защиты критической инфраструктуры 1