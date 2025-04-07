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Скляр Дмитрий
|07.04.2025
|PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell 1
Скляр Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 27 1
|Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 48 1
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