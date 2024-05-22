Mitsubishi Electric Мицубиси Электрик
|22.05.2024
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Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимости в контроллерах MELSEC Mitsubishi Electric
именяться в химической промышленности для производства полупроводников, автоматизации зданий и в других сферах. В России контроллеры MELSEC System Q используются, в частности, в нефтегазовой отрасли. Mitsubishi Electric входит в первую тройку на мировом рынке промышленных контроллеров и выпустила свыше 17 млн компактных ПЛК. Вендор был уведомлен об уязвимостях в рамках политики ответственно
|22.12.2022
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Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса
Эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Дмитрий Скляров, Владимир Назаров и Илья Рогачев выявили семь уязвимостей в программном обеспечении для промышленных контроллеров компании Mitsubishi Electric. Эксплуатация этих уязвимостей позволяла неавторизованным пользователям получить доступ к ПЛК MELSEC серий iQ-R/F/L и серверному модулю OPC UA серии MELSEC iQ-R. Инженерное
|06.12.2022
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PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric
тный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) новым пакетом экспертизы. Обновление обеспечивает расширенную поддержку семейства протоколов Mitsubishi Electric. «Mitsubishi Electric входит в топ-3 на рынке мировых решений для промышленной автоматизации. Широко представлено оборудование этой компании и на российских предприят
|20.01.2021
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RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.
RRC Group объявила о подписании партнерского соглашения с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления
|22.01.2020
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Китайцы угнали из Mitsubishi секретные документы и переписку с властями
Как заметать следы Корпорация Mitsubishi Electric раскрыла информацию о серьёзной утечке данных, случившейся ещё летом 2019 г. Злоумышленникам удалось похитить важнейшие данные, в том числе бизнес-переписку с партнёрами кор
|22.02.2019
|Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями
|19.02.2019
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Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем
устройствами автомобилей, производственным и другим оборудованием. Компания планирует продолжить разработки с целью запуска технологии в серийное производство с 2020 г. Новый алгоритм, разработанный Mitsubishi Electric, обнаруживает атаки злоумышленников, основываясь на несовпадениях регистрируемых данных более чем на 42%. Например, в случае ультразвуковых атак на дроны, программа вычисляе
|10.07.2017
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Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0»
7». Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric, рассказал президенту России о концепции «Обществo 5.0» – масштабной долг
|06.07.2017
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Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов
с поставленной задачей. Процесс сопоставления данных с многочисленными известными примерами подозрительных событий требует времени и может привести к сбою в работе систем управления.Инженеры компании Mitsubishi Electric пришли к выводу, что трафик систем управления критически важными инфраструктурами различается в зависимости от состояния систем (когда системы находятся в рабочем или нерабо
|16.06.2017
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Mitsubishi Electric разработала алгоритм «умного» обучения для искусственного интеллекта
количества проверок алгоритма.Алгоритм может быть интегрирован с технологией компактного ИИ для применения в широком спектре оборудования. При интеграции с технологией компактного ИИ, представленной Mitsubishi Electric в феврале 2016 года, новый алгоритм в сто раз сокращает количество вычислений по сравнению с обычными методами. Алгоритм может использоваться на оборудовании с ограниченными
|27.04.2017
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Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения
ществлять пространственное мультиплексирование сигналов на одной частоте и компенсировать большие потери при передачи данных на более высоких частотах благодаря многоэлементным антеннам.Новая антенна Mitsubishi Electric и радиочастотный модуль для базовых станций 5G будут использоваться для технологии MIMO именно на базе многоэлементной антенны. В разработке учтена часть результатов научно-
|21.04.2017
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Mitsubishi Electric построит новый завод по производству спутников
товлением 18 спутников.Ввод цеха в эксплуатацию позволит корпорации удовлетворить растущий спрос со стороны японского правительства и телекоммуникационных компаний из разных частей света. К 2021 году Mitsubishi Electric планирует увеличить общий доход от производства продукции космического назначения до 150 млрд иен.Строительство нового корпуса позволит повысить эффективность производства,
|04.04.2017
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Mitsubishi Electric совершенствует высокоточные дорожные 3D-карты для автономного вождения
ческую систему MMS-G220. Как рассказали CNews в компании, технологии будут содействовать реализации стратегии так называемого Super Smart Society, или «Общества 5.0», в Японии и за рубежом.Корпорация Mitsubishi Electric стремится внести свой вклад в разработку и внедрение высокоточных карт с актуальной обновляемой информацией о дорожных объектах – сигналах светофоров, соседних автомобилях и
|10.03.2017
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Mitsubishi Electric построит завод по производству вакуумных прерывателей и вакуумных автоматических выключателей
Корпорация Mitsubishi Electric объявила о строительстве завода по производству вакуумных прерывателей (ВП) и вакуумных автоматических выключателей (ВАВ) рядом со своим Центром систем распределения энергии
|01.02.2017
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Mitsubishi Electric разрабатывает СШП GaN-усилитель мощности Доэрти для беспроводных БС
Mitsubishi Electric и Mitsubishi Electric Research Laboratories (Научно-исследовательская лаборатория Mitsubishi
|30.01.2017
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Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления
имизировать энергопотребление и уменьшить зрительную утомляемость оператора – важный фактор для диспетчерских, который обычно не учитывается при создании цифровых экранов.В новых светодиодных экранах Mitsubishi Electric применяется алгоритм цветовой коррекции (Natural Color Matrix), который используется в DLP-видеостенах. Также в новых продуктах установлена специально разработанная двухмерн
|26.01.2017
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Mitsubishi Electric разработала тонкого робота для ремонта силовых генераторов
монтировать ротор для осмотра. Энергетические компании стремятся сократить процедуру технического осмотра и увеличить точность контроля для снижения времени простоя генераторов. Ультратонкий робот от Mitsubishi Electric устраняет необходимость демонтажа ротора, позволяет реже проводить обслуживание и сокращает его продолжительность всего до шести дней.Благодаря высокой точности работ, экспл
|11.01.2017
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Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов
пен с 1 февраля 2017 г.Создание лазерных диодов красного света с высокой оптической выходной мощностью и длиной волны не более 640 нм является достаточно сложной задачей. Модель ML562G85 производства Mitsubishi Electric способна работать в режиме непрерывной генерации и готова к эксплуатации даже в условиях высоких температур. Создание нового лазерного диода стало возможным благодаря уникал
|02.12.2016
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Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения
нелями и химически упрочненным защитным стеклом толщиной 1,1 мм (по запросу до 5 мм). Как рассказали CNews в компании, прием заказов на первые образцы начинается 30 ноября 2016 г. в филиалах компании Mitsubishi Electric по всему миру. Среди особенностей новых устройств – возможность установки толстого защитного стекла, а также возможность управлять сенсорными панелями в перчатках, что отвеч
|26.02.2016
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Mitsubishi Electric разработала технологию отображения текста с активацией голосом для мобильных устройств
Компания Mitsubishi Electric Corporation объявила о завершении разработки технологии, сочетающей функц
|11.02.2015
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Холодильники Mitsubishi Electric: инновации под японским соусом
Mitsubishi Electric серия MR-ZR692W Холодильники Mitsubishi Electric серии MR-Z692W созданы специально для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте. В нем объединены новые технологии, каждая из которых выполняет свою маленькую и незамет
|03.06.2011
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Mitsubishi Electric привезла в Россию профессиональные фотосистемы
Компания Mitsubishi Electric представила в России новое оборудование — высокотехнологичные фотосистемы для профессионального использования, позволяющие изготавливать как моментальные фотоснимки высокого
|29.03.2011
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Mitsubishi Electric изучила последние тенденции российского рынка систем технической безопасности
Компания Mitsubishi Electric, мировой производитель цифровых видеорегистраторов, черно-белых и цветных камер, видеосерверов и видеопринтеров, провела исследование российского рынка систем технической бе
|22.12.2010
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Intesis представил новые шлюзы для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung
Компания Intesis, испанский производитель оборудования для межсетевого взаимодействия устройств с различными сетевыми интерфейсами, начала поставки шлюзов для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung. Для кондиционеров Daikin серии Split и Mitsubishi Electric серий Mr.Slim и M-серии предназначены шлюзы DK-AC-ENO-1 и ME-AC-ENO-1, благодаря которым стало в
|15.10.2010
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Mitsubishi Electric представила решение для гибридных систем видеонаблюдения
Компания Mitsubishi Electric разработала программу Net Hunter IP, позволяющую создавать гибридные системы видеонаблюдения с использованием аналогового и IP-оборудования для объектов различного масштаба.
|22.06.2010
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Mitsubishi Electric начала поставки новых внутренних блоков
Компания Mitsubishi Electric начала поставки новых настенных внутренних блоков MSZ-SF15VA и MSZ-SF20VA, предназначенных для использования в составе инверторных мультисистем MXZ-2B/3B/4B/5B/8A. Внутренни
|29.04.2010
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Mitsubishi и IFS/UTC представили новые системы охранного видеонаблюдения
S/UTC Fiber & Transmission и Mitsubishi представили новинки оборудования и решения для цифровых систем охранного видеонаблюдения различных объектов, в том числе Интеллектуальных Зданий. Среди новинок Mitsubishi Electric - сетевые 16-канальные видеорегистраторы (NVR) DX-NV100E, которые обеспечивают запись, хранение и воспроизведение видео в форматах M-JPEG, MPEG-4 или H.264 с любым разрешени
|09.06.2008
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Mitsubishi Electric анонсировала 8-канальный видеорегистратор
В линейке цифровых видеорегистраторов Mitsubishi Electric появилась новая модель DVR – DX-TL308E, которая осуществляет запись видео с 8 аналоговых камер в формате MPEG-4 со скоростью до 200 к/с и разрешением от CIF до 4CIF и может
|06.11.2007
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Mitsubishi Electric: видеостены, светодиодные экраны и ЖК-панели для профессионалов
ных электронных систем продемонстрируют новейшие технологии в области профессионального аудио-видеооборудования и системной интеграции. Впервые в России для системных интеграторов и арендных компаний Mitsubishi Electric покажет светодиодные экраны высокого разрешения AVL-IDT6 и совершенно новый экран «Резолия», применяемые для корпоративных инсталляций, информационных центров, демонстрации
|28.05.2007
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Дилер Hyundai, Mitsubishi и Nissan выбрал решение «1С-Рарус»
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, ред.4». Автокомплекс «Регинас» является одним из крупнейших предприятий в Уральском регионе. Автокомплекс «Регинас» является официальным дилером Hyundai, Mitsubishi и Nissan и официальным дистрибьютором компании SK Corporation (Корея) и торговой марки ZIC по Уральскому региону.
|06.06.2005
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Mitsubishi Electric представила HC100U - новую модель для домашнего кино
Компания Mitsubishi Electric анонсировала выпуск на рынок нового проектора HC100U. Проектор, созданный с использованием DLP-технологии, является универсальной моделью, предназначенной для домашних развл
|17.03.2005
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Россия: Фотокиоски заменят фотолаборатории?
м время печати снимка 10х15 составляет не более 20 секунд. Печать обеспечивается использованием термосублимационных принтеров CP9500 DW. Пока киоски не принимают оплату услуг кредитными картами, но в Mitsubishi Electric обещают, что это вскоре произойдет. Еще одной особенностью автомата является возможность создания личного сетевого альбома. Пользователи с помощью киоска смогут загружать фа
|28.02.2005
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NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems станет 100%-й дочерней компанией NEC
ishi») объявила, что ее материнская компания-учредитель NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation («NM Visual»), с января 2000 года являющаяся совместным предприятием между NEC Corporation и Mitsubishi Electric Corporation, начиная с 31 марта 2005 года, становится 100%-й дочерней компанией, принадлежащей NEC Corporation. После вхождения в состав NEC Corporation — всемирно изве
|04.10.2004
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Дополнение: Mitsubishi уходит с рынка ЖК-мониторов
В связи с опубликованным ранее сообщением о том, что компания Mitsubishi Electric отказывается от производства крупнопанельных ЖК-дисплеев, редакция CNews.
|22.03.2004
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Mitsubishi Electric утроила прогноз чистой прибыли на 2003-2004 г.
Японская компания Mitsubishi Electric более чем утроила прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год, сославшись на растущий спрос на фабричное оборудование со стороны Китая и меньшие, чем ожидалось, затраты
|12.03.2004
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В Mitsubishi Electric разработан скоростной 16-канальный оптический коммутатор
менее чем за миллисекунду, что примерно в десять раз быстрее, чем это делают ныне эксплуатируемые узлы, отметил Тацуо Хатта (Tatsuo Hatta), менеджер отдела оптоэлектроники в исследовательском центре Mitsubishi Electric. В основе нового устройства находится компонент, называемый “подъёмный оптический коммутатор” (Bascule optical switch). Он представляет собой небольшую квадратную полимерную
|20.01.2004
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Mitsubishi Electric подтвердила прогноз на 2003-2004 год
Японский производитель электроники Mitsubishi Electric сегодня подтвердил прогноз на 2003/2004 финансовый год. Как сообщил президент компании Тамоцу Номакути, Mitsubishi уверена в достижении поставленной цели - получить до 31 ма
|04.12.2003
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Mitsubishi представил проектор из серии "Дельфин"
Компания Mitsubishi Electric представила на российском рынке новый ультрапортативный ЖК-проектор Mitsubishi XL8U. Эта первая модель из серии «Дельфин», отличающаяся необычным дизайном и весом всего 2.7
|18.04.2003
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Toshiba и Mitsubishi Electric создают совместное предприятие
Японские компании Toshiba и Mitsubishi Electric создают совместное предприятие по производству электронных и автоматических систем для промышленных предприятий. В производство, которое на 50% будет принадлежать Toshiba, н
|19.02.2003
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Mitsubishi и IP Talk разработали беспроводной IP-телефон
Японская компания Mitsubishi Electric и ее филиал IP Talk создали IP-радиотелефон, работающий в беспроводных локальных сетях (WLAN). Аппарат работает под управлением стандартной платформы T-Engine и бесплатной о
Mitsubishi Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|Новикова Елена 88 5
|Невзоров Михаил 5 5
|Сахаров Игорь 5 4
|Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 3
|Стрельцов Дмитрий 7 3
|Трифонов Михаил 3 3
|Гутман Виктор 17 3
|Иванов Владимир 61 3
|Вроблевский Роман 6 3
|Головин Андрей 15 3
|Пуговкин Олег 3 3
|Воеводенко Нина 6 3
|Лебединский Алексей 3 3
|Орлов Дмитрий 23 3
|Епишина Елена 3 3
|Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
|Криницкий Игорь 26 2
|Широков Александр 25 2
|Косынкин Илья 5 2
|Полуденный Александр 2 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 127 2
|Голвачев Александр 2 2
|Пека Павел 5 2
|Лященко Григорий 4 2
|Лукманов Денис 2 2
|Макова Надежда 3 2
|Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
|Левчук Михаил 3 2
|Чубайс Анатолий 212 2
|Розинов Вадим 2 2
|Александров Артур 6 2
|Краснов Роман 9 2
|Чех Сергей 2 2
|Румакин Игорь 5 2
|Дорфман Антон 5 2
|Нарышкин Сергей 51 1
|Макаров Валентин 218 1
|Петриков Андрей 1 1
|Волков Леонид 14 1
|Shamir Adi - Шамир Ади 12 1
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