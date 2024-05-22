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Mitsubishi Electric Мицубиси Электрик

Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик


22.05.2024 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимости в контроллерах MELSEC Mitsubishi Electric

именяться в химической промышленности для производства полупроводников, автоматизации зданий и в других сферах. В России контроллеры MELSEC System Q используются, в частности, в нефтегазовой отрасли. Mitsubishi Electric входит в первую тройку на мировом рынке промышленных контроллеров и выпустила свыше 17 млн компактных ПЛК. Вендор был уведомлен об уязвимостях в рамках политики ответственно
22.12.2022 Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса

Эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Дмитрий Скляров, Владимир Назаров и Илья Рогачев выявили семь уязвимостей в программном обеспечении для промышленных контроллеров компании Mitsubishi Electric. Эксплуатация этих уязвимостей позволяла неавторизованным пользователям получить доступ к ПЛК MELSEC серий iQ-R/F/L и серверному модулю OPC UA серии MELSEC iQ-R. Инженерное

06.12.2022 PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric

тный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) новым пакетом экспертизы. Обновление обеспечивает расширенную поддержку семейства протоколов Mitsubishi Electric. «Mitsubishi Electric входит в топ-3 на рынке мировых решений для промышленной автоматизации. Широко представлено оборудование этой компании и на российских предприят
20.01.2021 RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.

RRC Group объявила о подписании партнерского соглашения с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления
22.01.2020 Китайцы угнали из Mitsubishi секретные документы и переписку с властями

Как заметать следы Корпорация Mitsubishi Electric раскрыла информацию о серьёзной утечке данных, случившейся ещё летом 2019 г. Злоумышленникам удалось похитить важнейшие данные, в том числе бизнес-переписку с партнёрами кор
22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями

19.02.2019 Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем

устройствами автомобилей, производственным и другим оборудованием. Компания планирует продолжить разработки с целью запуска технологии в серийное производство с 2020 г. Новый алгоритм, разработанный Mitsubishi Electric, обнаруживает атаки злоумышленников, основываясь на несовпадениях регистрируемых данных более чем на 42%. Например, в случае ультразвуковых атак на дроны, программа вычисляе
10.07.2017 Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0»

7». Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric, рассказал президенту России о концепции «Обществo 5.0» – масштабной долг
06.07.2017 Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов

с поставленной задачей. Процесс сопоставления данных с многочисленными известными примерами подозрительных событий требует времени и может привести к сбою в работе систем управления.Инженеры компании Mitsubishi Electric пришли к выводу, что трафик систем управления критически важными инфраструктурами различается в зависимости от состояния систем (когда системы находятся в рабочем или нерабо
16.06.2017 Mitsubishi Electric разработала алгоритм «умного» обучения для искусственного интеллекта

количества проверок алгоритма.Алгоритм может быть интегрирован с технологией компактного ИИ для применения в широком спектре оборудования. При интеграции с технологией компактного ИИ, представленной Mitsubishi Electric в феврале 2016 года, новый алгоритм в сто раз сокращает количество вычислений по сравнению с обычными методами. Алгоритм может использоваться на оборудовании с ограниченными
27.04.2017 Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения

ществлять пространственное мультиплексирование сигналов на одной частоте и компенсировать большие потери при передачи данных на более высоких частотах благодаря многоэлементным антеннам.Новая антенна Mitsubishi Electric и радиочастотный модуль для базовых станций 5G будут использоваться для технологии MIMO именно на базе многоэлементной антенны. В разработке учтена часть результатов научно-
21.04.2017 Mitsubishi Electric построит новый завод по производству спутников

товлением 18 спутников.Ввод цеха в эксплуатацию позволит корпорации удовлетворить растущий спрос со стороны японского правительства и телекоммуникационных компаний из разных частей света. К 2021 году Mitsubishi Electric планирует увеличить общий доход от производства продукции космического назначения до 150 млрд иен.Строительство нового корпуса позволит повысить эффективность производства,

04.04.2017 Mitsubishi Electric совершенствует высокоточные дорожные 3D-карты для автономного вождения

ческую систему MMS-G220. Как рассказали CNews в компании, технологии будут содействовать реализации стратегии так называемого Super Smart Society, или «Общества 5.0», в Японии и за рубежом.Корпорация Mitsubishi Electric стремится внести свой вклад в разработку и внедрение высокоточных карт с актуальной обновляемой информацией о дорожных объектах – сигналах светофоров, соседних автомобилях и
10.03.2017 Mitsubishi Electric построит завод по производству вакуумных прерывателей и вакуумных автоматических выключателей

Корпорация Mitsubishi Electric объявила о строительстве завода по производству вакуумных прерывателей (ВП) и вакуумных автоматических выключателей (ВАВ) рядом со своим Центром систем распределения энергии
01.02.2017 Mitsubishi Electric разрабатывает СШП GaN-усилитель мощности Доэрти для беспроводных БС

Mitsubishi Electric и Mitsubishi Electric Research Laboratories (Научно-исследовательская лаборатория Mitsubishi
30.01.2017 Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления

имизировать энергопотребление и уменьшить зрительную утомляемость оператора – важный фактор для диспетчерских, который обычно не учитывается при создании цифровых экранов.В новых светодиодных экранах Mitsubishi Electric применяется алгоритм цветовой коррекции (Natural Color Matrix), который используется в DLP-видеостенах. Также в новых продуктах установлена специально разработанная двухмерн
26.01.2017 Mitsubishi Electric разработала тонкого робота для ремонта силовых генераторов

монтировать ротор для осмотра. Энергетические компании стремятся сократить процедуру технического осмотра и увеличить точность контроля для снижения времени простоя генераторов. Ультратонкий робот от Mitsubishi Electric устраняет необходимость демонтажа ротора, позволяет реже проводить обслуживание и сокращает его продолжительность всего до шести дней.Благодаря высокой точности работ, экспл
11.01.2017 Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов

пен с 1 февраля 2017 г.Создание лазерных диодов красного света с высокой оптической выходной мощностью и длиной волны не более 640 нм является достаточно сложной задачей. Модель ML562G85 производства Mitsubishi Electric способна работать в режиме непрерывной генерации и готова к эксплуатации даже в условиях высоких температур. Создание нового лазерного диода стало возможным благодаря уникал
02.12.2016 Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения

нелями и химически упрочненным защитным стеклом толщиной 1,1 мм (по запросу до 5 мм). Как рассказали CNews в компании, прием заказов на первые образцы начинается 30 ноября 2016 г. в филиалах компании Mitsubishi Electric по всему миру. Среди особенностей новых устройств – возможность установки толстого защитного стекла, а также возможность управлять сенсорными панелями в перчатках, что отвеч
26.02.2016 Mitsubishi Electric разработала технологию отображения текста с активацией голосом для мобильных устройств

Компания Mitsubishi Electric Corporation объявила о завершении разработки технологии, сочетающей функц
11.02.2015 Холодильники Mitsubishi Electric: инновации под японским соусом

Mitsubishi Electric серия MR-ZR692W Холодильники Mitsubishi Electric серии MR-Z692W созданы специально для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте. В нем объединены новые технологии, каждая из которых выполняет свою маленькую и незамет
03.06.2011 Mitsubishi Electric привезла в Россию профессиональные фотосистемы

Компания Mitsubishi Electric представила в России новое оборудование — высокотехнологичные фотосистемы для профессионального использования, позволяющие изготавливать как моментальные фотоснимки высокого
29.03.2011 Mitsubishi Electric изучила последние тенденции российского рынка систем технической безопасности

Компания Mitsubishi Electric, мировой производитель цифровых видеорегистраторов, черно-белых и цветных камер, видеосерверов и видеопринтеров, провела исследование российского рынка систем технической бе
22.12.2010 Intesis представил новые шлюзы для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung

Компания Intesis, испанский производитель оборудования для межсетевого взаимодействия устройств с различными сетевыми интерфейсами, начала поставки шлюзов для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung. Для кондиционеров Daikin серии Split и Mitsubishi Electric серий Mr.Slim и M-серии предназначены шлюзы DK-AC-ENO-1 и ME-AC-ENO-1, благодаря которым стало в
15.10.2010 Mitsubishi Electric представила решение для гибридных систем видеонаблюдения

Компания Mitsubishi Electric разработала программу Net Hunter IP, позволяющую создавать гибридные системы видеонаблюдения с использованием аналогового и IP-оборудования для объектов различного масштаба.
22.06.2010 Mitsubishi Electric начала поставки новых внутренних блоков

Компания Mitsubishi Electric начала поставки новых настенных внутренних блоков MSZ-SF15VA и MSZ-SF20VA, предназначенных для использования в составе инверторных мультисистем MXZ-2B/3B/4B/5B/8A. Внутренни
29.04.2010 Mitsubishi и IFS/UTC представили новые системы охранного видеонаблюдения

S/UTC Fiber & Transmission и Mitsubishi представили новинки оборудования и решения для цифровых систем охранного видеонаблюдения различных объектов, в том числе Интеллектуальных Зданий. Среди новинок Mitsubishi Electric - сетевые 16-канальные видеорегистраторы (NVR) DX-NV100E, которые обеспечивают запись, хранение и воспроизведение видео в форматах M-JPEG, MPEG-4 или H.264 с любым разрешени
09.06.2008 Mitsubishi Electric анонсировала 8-канальный видеорегистратор

В линейке цифровых видеорегистраторов Mitsubishi Electric появилась новая модель DVR – DX-TL308E, которая осуществляет запись видео с 8 аналоговых камер в формате MPEG-4 со скоростью до 200 к/с и разрешением от CIF до 4CIF и может

06.11.2007 Mitsubishi Electric: видеостены, светодиодные экраны и ЖК-панели для профессионалов

ных электронных систем продемонстрируют новейшие технологии в области профессионального аудио-видеооборудования и системной интеграции. Впервые в России для системных интеграторов и арендных компаний Mitsubishi Electric покажет светодиодные экраны высокого разрешения AVL-IDT6 и совершенно новый экран «Резолия», применяемые для корпоративных инсталляций, информационных центров, демонстрации

28.05.2007 Дилер Hyundai, Mitsubishi и Nissan выбрал решение «1С-Рарус»

Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, ред.4». Автокомплекс «Регинас» является одним из крупнейших предприятий в Уральском регионе. Автокомплекс «Регинас» является официальным дилером Hyundai, Mitsubishi и Nissan и официальным дистрибьютором компании SK Corporation (Корея) и торговой марки ZIC по Уральскому региону.
06.06.2005 Mitsubishi Electric представила HC100U - новую модель для домашнего кино

Компания Mitsubishi Electric анонсировала выпуск на рынок нового проектора HC100U. Проектор, созданный с использованием DLP-технологии, является универсальной моделью, предназначенной для домашних развл
17.03.2005 Россия: Фотокиоски заменят фотолаборатории?

м время печати снимка 10х15 составляет не более 20 секунд. Печать обеспечивается использованием термосублимационных принтеров CP9500 DW. Пока киоски не принимают оплату услуг кредитными картами, но в Mitsubishi Electric обещают, что это вскоре произойдет. Еще одной особенностью автомата является возможность создания личного сетевого альбома. Пользователи с помощью киоска смогут загружать фа
28.02.2005 NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems станет 100%-й дочерней компанией NEC

ishi») объявила, что ее материнская компания-учредитель NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation («NM Visual»), с января 2000 года являющаяся совместным предприятием между NEC Corporation и Mitsubishi Electric Corporation, начиная с 31 марта 2005 года, становится 100%-й дочерней компанией, принадлежащей NEC Corporation. После вхождения в состав NEC Corporation — всемирно изве
04.10.2004 Дополнение: Mitsubishi уходит с рынка ЖК-мониторов

В связи с опубликованным ранее сообщением о том, что компания Mitsubishi Electric отказывается от производства крупнопанельных ЖК-дисплеев, редакция CNews.
22.03.2004 Mitsubishi Electric утроила прогноз чистой прибыли на 2003-2004 г.

Японская компания Mitsubishi Electric более чем утроила прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год, сославшись на растущий спрос на фабричное оборудование со стороны Китая и меньшие, чем ожидалось, затраты
12.03.2004 В Mitsubishi Electric разработан скоростной 16-канальный оптический коммутатор

менее чем за миллисекунду, что примерно в десять раз быстрее, чем это делают ныне эксплуатируемые узлы, отметил Тацуо Хатта (Tatsuo Hatta), менеджер отдела оптоэлектроники в исследовательском центре Mitsubishi Electric. В основе нового устройства находится компонент, называемый “подъёмный оптический коммутатор” (Bascule optical switch). Он представляет собой небольшую квадратную полимерную
20.01.2004 Mitsubishi Electric подтвердила прогноз на 2003-2004 год

Японский производитель электроники Mitsubishi Electric сегодня подтвердил прогноз на 2003/2004 финансовый год. Как сообщил президент компании Тамоцу Номакути, Mitsubishi уверена в достижении поставленной цели - получить до 31 ма
04.12.2003 Mitsubishi представил проектор из серии "Дельфин"

  Компания Mitsubishi Electric представила на российском рынке новый ультрапортативный ЖК-проектор Mitsubishi XL8U. Эта первая модель из серии «Дельфин», отличающаяся необычным дизайном и весом всего 2.7

18.04.2003 Toshiba и Mitsubishi Electric создают совместное предприятие

Японские компании Toshiba и Mitsubishi Electric создают совместное предприятие по производству электронных и автоматических систем для промышленных предприятий. В производство, которое на 50% будет принадлежать Toshiba, н
19.02.2003 Mitsubishi и IP Talk разработали беспроводной IP-телефон

Японская компания Mitsubishi Electric и ее филиал IP Talk создали IP-радиотелефон, работающий в беспроводных локальных сетях (WLAN). Аппарат работает под управлением стандартной платформы T-Engine и бесплатной о

Публикаций - 365, упоминаний - 431

Mitsubishi Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 71
Sony 6530 62
Samsung Electronics 10195 60
Toshiba Corporation 2924 60
Hitachi - Хитачи 1463 56
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 49
Sharp Corporation 1040 42
Fujitsu 2039 32
HP - Hewlett-Packard 3619 26
Seiko Epson Corporation 895 24
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 23
Intel Corporation 12122 23
Casio 332 22
Canon 1390 21
Pioneer Corporation 423 18
Rekam 34 18
Nikon 618 18
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 17
Eastman Kodak - Кодак 492 17
JVC Kenwood 416 17
Ricoh Pentax 218 17
Olympus 467 17
АРМО ГК - АРМО-Системы 280 16
LG Electronics 3607 16
Microsoft Corporation 24504 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 15
Siemens AG - Siemens Group 2582 15
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 15
Polymedia - Полимедиа 137 14
Philips 2047 11
АРМО ГК 136 11
Ростех - Автоматика Концерн 1624 11
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 10
Crestron 100 10
Lenovo Motorola 3499 10
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 9
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Beckhoff - Beckhoff Automation 37 8
Konica Minolta 404 8
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Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 266 7
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Beko 68 6
Квинта 7 6
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 714 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
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IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
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Союз нефтегазопромышленников России 5 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7673 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13627 29
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6334 29
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5571 27
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Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2509 25
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5642 25
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1132 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9293 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26516 24
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7031 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8440 23
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4714 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10032 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5994 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10668 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29175 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20593 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20320 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16030 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23770 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4094 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24939 18
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6893 18
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5856 17
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3304 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11717 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3963 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23781 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16915 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6002 15
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12382 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4562 15
Microsoft Windows 2000 8660 18
Adobe Photoshop 760 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 10
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4277 8
Microsoft Windows 15521 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4940 8
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 68 6
ACCESS PalmSource - Palm OS 466 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4007 5
Mitsubishi XL2U - серия проекторов 8 5
Intel Celeron - Серия процессоров 962 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Intel - StrongARM - 121 4
Mitsubishi Electric MSZ - серия кондиционеров 4 4
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 29 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7040 4
Mitsubishi Electric - Net Hunter IP 4 4
Mitsubishi MELSEC - промышленные контроллеры 5 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2966 3
Intel Pentium III 780 3
Electrolux EACS 7 3
HP - palmOne - Handspring Treo 108 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1410 3
Sony Walkman 285 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1991 3
Mitsubishi SL2U - серия проекторов 3 3
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 3
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
WEY Smart Touch 4 2
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 2
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Cisco Codian 26 2
Новикова Елена 88 5
Невзоров Михаил 5 5
Сахаров Игорь 5 4
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 3
Стрельцов Дмитрий 7 3
Трифонов Михаил 3 3
Гутман Виктор 17 3
Иванов Владимир 61 3
Вроблевский Роман 6 3
Головин Андрей 15 3
Пуговкин Олег 3 3
Воеводенко Нина 6 3
Лебединский Алексей 3 3
Орлов Дмитрий 23 3
Епишина Елена 3 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Криницкий Игорь 26 2
Широков Александр 25 2
Косынкин Илья 5 2
Полуденный Александр 2 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 2
Голвачев Александр 2 2
Пека Павел 5 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Макова Надежда 3 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
Левчук Михаил 3 2
Чубайс Анатолий 212 2
Розинов Вадим 2 2
Александров Артур 6 2
Краснов Роман 9 2
Чех Сергей 2 2
Румакин Игорь 5 2
Дорфман Антон 5 2
Нарышкин Сергей 51 1
Макаров Валентин 218 1
Петриков Андрей 1 1
Волков Леонид 14 1
Shamir Adi - Шамир Ади 12 1
Япония 13237 148
Россия - РФ - Российская федерация 141680 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42665 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51832 57
Европа 21683 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16795 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14130 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14044 24
Южная Корея - Республика 6605 22
Китай - Тайвань 3947 19
Франция - Французская Республика 7804 19
Азия - Азиатский регион 5451 15
Германия - Федеративная Республика 12628 15
Япония - Токио 993 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13278 14
Земля - планета Солнечной системы 10328 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2479 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17140 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5132 9
Финляндия - Финляндская Республика 3587 9
Нидерланды 3489 8
Канада 4858 8
Испания - Королевство 3697 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3319 8
Италия - Итальянская Республика 4338 7
Израиль 2716 7
Норвегия - Королевство 1802 7
Малайзия 860 7
Украина 7571 7
США - Калифорния 4583 6
Индия - Bharat 5391 6
США - Нью-Йорк 3088 5
Швеция - Королевство 3610 5
Сингапур - Республика 1840 5
Австрия - Австрийская Республика 1304 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 5
Америка - Американский регион 2126 5
Африка - Африканский регион 3447 4
Таиланд - Королевство 805 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 993 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5419 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47354 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28473 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50177 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18076 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23652 25
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1499 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3911 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4979 19
Йена - денежная единица Японии 496 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16093 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3010 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13872 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10846 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4699 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9599 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5650 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4864 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7430 12
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1384 12
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 608 10
Fashion industry - Индустрия моды 189 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1661 10
Энергетика - Energy - Energetically 4992 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8440 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3355 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4407 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9805 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5592 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1236 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6816 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5239 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5836 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4895 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1772 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7914 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5658 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3948 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1366 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2401 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 17
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 10
CNews - ZOOM.CNews 1845 8
NE Asia Online 313 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11206 7
Bloomberg 1254 4
FT - Financial Times 1211 4
Dow Jones Business News 88 3
ZDnet 658 3
New Scientist 1448 3
Inquirer 463 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 3
Yahoo! Finance 120 2
EE Times 158 2
AP - Associated Press 2003 2
DigiTimes - Издание 1309 2
Nikkei Electronics 78 2
Telegraph 194 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2695 2
Cellular News 234 1
Commercial Times 94 1
Times 618 1
EcomWorld 31 1
Newsday 47 1
Kyodo 46 1
The Engineer 79 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
InformationWeek 241 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 158 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 409 1
NBC News 181 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Telecom.paper 194 1
Total Telecom 613 1
The Register - The Register Hardware 1519 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 923 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7985 6
IDC - International Data Corporation 4901 5
Gartner - Гартнер 3545 4
NPD DisplaySearch 284 4
Gartner - Dataquest 347 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Cahners-Instat Group 34 1
DaraTech 5 1
ITResearch 118 1
IC Insights 24 1
Pen Test Partners 6 1
Frost & Sullivan 203 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
In-Stat 115 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3141 1
Wainhouse Research 40 1
In-Stat/MDR 70 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Mercury Research 66 1
Discovery Research Group 22 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Forrester Research 821 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 282 4
Российская инженерная академия 12 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 812 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 92 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 48 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 1
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 148 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 1
РАН - Российская академия наук 1848 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 1
Фотофорум 48 14
ISR - Integrated Systems Russia 24 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 6
CeBIT 611 6
ISE - Integrated Systems Europe 46 4
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 38 2
Связь-Экспокомм 113 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2379 2
Red Dot Design Award 55 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 1
ProIntegration Awards 5 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
iF Design Awards 25 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
Defcon 45 1
Короткая ссылка

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