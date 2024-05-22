Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик

Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимости в контроллерах MELSEC Mitsubishi Electric именяться в химической промышленности для производства полупроводников, автоматизации зданий и в других сферах. В России контроллеры MELSEC System Q используются, в частности, в нефтегазовой отрасли. Mitsubishi Electric входит в первую тройку на мировом рынке промышленных контроллеров и выпустила свыше 17 млн компактных ПЛК. Вендор был уведомлен об уязвимостях в рамках политики ответственно

Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса Эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Дмитрий Скляров, Владимир Назаров и Илья Рогачев выявили семь уязвимостей в программном обеспечении для промышленных контроллеров компании Mitsubishi Electric. Эксплуатация этих уязвимостей позволяла неавторизованным пользователям получить доступ к ПЛК MELSEC серий iQ-R/F/L и серверному модулю OPC UA серии MELSEC iQ-R. Инженерное

PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric тный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) новым пакетом экспертизы. Обновление обеспечивает расширенную поддержку семейства протоколов Mitsubishi Electric. «Mitsubishi Electric входит в топ-3 на рынке мировых решений для промышленной автоматизации. Широко представлено оборудование этой компании и на российских предприят

RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. RRC Group объявила о подписании партнерского соглашения с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления

Китайцы угнали из Mitsubishi секретные документы и переписку с властями Как заметать следы Корпорация Mitsubishi Electric раскрыла информацию о серьёзной утечке данных, случившейся ещё летом 2019 г. Злоумышленникам удалось похитить важнейшие данные, в том числе бизнес-переписку с партнёрами кор

Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем устройствами автомобилей, производственным и другим оборудованием. Компания планирует продолжить разработки с целью запуска технологии в серийное производство с 2020 г. Новый алгоритм, разработанный Mitsubishi Electric, обнаруживает атаки злоумышленников, основываясь на несовпадениях регистрируемых данных более чем на 42%. Например, в случае ультразвуковых атак на дроны, программа вычисляе

Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0» 7». Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric, рассказал президенту России о концепции «Обществo 5.0» – масштабной долг

Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов с поставленной задачей. Процесс сопоставления данных с многочисленными известными примерами подозрительных событий требует времени и может привести к сбою в работе систем управления.Инженеры компании Mitsubishi Electric пришли к выводу, что трафик систем управления критически важными инфраструктурами различается в зависимости от состояния систем (когда системы находятся в рабочем или нерабо

Mitsubishi Electric разработала алгоритм «умного» обучения для искусственного интеллекта количества проверок алгоритма.Алгоритм может быть интегрирован с технологией компактного ИИ для применения в широком спектре оборудования. При интеграции с технологией компактного ИИ, представленной Mitsubishi Electric в феврале 2016 года, новый алгоритм в сто раз сокращает количество вычислений по сравнению с обычными методами. Алгоритм может использоваться на оборудовании с ограниченными

Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения ществлять пространственное мультиплексирование сигналов на одной частоте и компенсировать большие потери при передачи данных на более высоких частотах благодаря многоэлементным антеннам.Новая антенна Mitsubishi Electric и радиочастотный модуль для базовых станций 5G будут использоваться для технологии MIMO именно на базе многоэлементной антенны. В разработке учтена часть результатов научно-

Mitsubishi Electric построит новый завод по производству спутников товлением 18 спутников.Ввод цеха в эксплуатацию позволит корпорации удовлетворить растущий спрос со стороны японского правительства и телекоммуникационных компаний из разных частей света. К 2021 году Mitsubishi Electric планирует увеличить общий доход от производства продукции космического назначения до 150 млрд иен.Строительство нового корпуса позволит повысить эффективность производства,

Mitsubishi Electric совершенствует высокоточные дорожные 3D-карты для автономного вождения ческую систему MMS-G220. Как рассказали CNews в компании, технологии будут содействовать реализации стратегии так называемого Super Smart Society, или «Общества 5.0», в Японии и за рубежом.Корпорация Mitsubishi Electric стремится внести свой вклад в разработку и внедрение высокоточных карт с актуальной обновляемой информацией о дорожных объектах – сигналах светофоров, соседних автомобилях и

Mitsubishi Electric построит завод по производству вакуумных прерывателей и вакуумных автоматических выключателей Корпорация Mitsubishi Electric объявила о строительстве завода по производству вакуумных прерывателей (ВП) и вакуумных автоматических выключателей (ВАВ) рядом со своим Центром систем распределения энергии

Mitsubishi Electric разрабатывает СШП GaN-усилитель мощности Доэрти для беспроводных БС Mitsubishi Electric и Mitsubishi Electric Research Laboratories (Научно-исследовательская лаборатория Mitsubishi

Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления имизировать энергопотребление и уменьшить зрительную утомляемость оператора – важный фактор для диспетчерских, который обычно не учитывается при создании цифровых экранов.В новых светодиодных экранах Mitsubishi Electric применяется алгоритм цветовой коррекции (Natural Color Matrix), который используется в DLP-видеостенах. Также в новых продуктах установлена специально разработанная двухмерн

Mitsubishi Electric разработала тонкого робота для ремонта силовых генераторов монтировать ротор для осмотра. Энергетические компании стремятся сократить процедуру технического осмотра и увеличить точность контроля для снижения времени простоя генераторов. Ультратонкий робот от Mitsubishi Electric устраняет необходимость демонтажа ротора, позволяет реже проводить обслуживание и сокращает его продолжительность всего до шести дней.Благодаря высокой точности работ, экспл

Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов пен с 1 февраля 2017 г.Создание лазерных диодов красного света с высокой оптической выходной мощностью и длиной волны не более 640 нм является достаточно сложной задачей. Модель ML562G85 производства Mitsubishi Electric способна работать в режиме непрерывной генерации и готова к эксплуатации даже в условиях высоких температур. Создание нового лазерного диода стало возможным благодаря уникал

Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения нелями и химически упрочненным защитным стеклом толщиной 1,1 мм (по запросу до 5 мм). Как рассказали CNews в компании, прием заказов на первые образцы начинается 30 ноября 2016 г. в филиалах компании Mitsubishi Electric по всему миру. Среди особенностей новых устройств – возможность установки толстого защитного стекла, а также возможность управлять сенсорными панелями в перчатках, что отвеч

Mitsubishi Electric разработала технологию отображения текста с активацией голосом для мобильных устройств Компания Mitsubishi Electric Corporation объявила о завершении разработки технологии, сочетающей функц

Холодильники Mitsubishi Electric: инновации под японским соусом Mitsubishi Electric серия MR-ZR692W Холодильники Mitsubishi Electric серии MR-Z692W созданы специально для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте. В нем объединены новые технологии, каждая из которых выполняет свою маленькую и незамет

Mitsubishi Electric привезла в Россию профессиональные фотосистемы Компания Mitsubishi Electric представила в России новое оборудование — высокотехнологичные фотосистемы для профессионального использования, позволяющие изготавливать как моментальные фотоснимки высокого

Mitsubishi Electric изучила последние тенденции российского рынка систем технической безопасности Компания Mitsubishi Electric, мировой производитель цифровых видеорегистраторов, черно-белых и цветных камер, видеосерверов и видеопринтеров, провела исследование российского рынка систем технической бе

Intesis представил новые шлюзы для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung Компания Intesis, испанский производитель оборудования для межсетевого взаимодействия устройств с различными сетевыми интерфейсами, начала поставки шлюзов для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung. Для кондиционеров Daikin серии Split и Mitsubishi Electric серий Mr.Slim и M-серии предназначены шлюзы DK-AC-ENO-1 и ME-AC-ENO-1, благодаря которым стало в

Mitsubishi Electric представила решение для гибридных систем видеонаблюдения Компания Mitsubishi Electric разработала программу Net Hunter IP, позволяющую создавать гибридные системы видеонаблюдения с использованием аналогового и IP-оборудования для объектов различного масштаба.

Mitsubishi Electric начала поставки новых внутренних блоков Компания Mitsubishi Electric начала поставки новых настенных внутренних блоков MSZ-SF15VA и MSZ-SF20VA, предназначенных для использования в составе инверторных мультисистем MXZ-2B/3B/4B/5B/8A. Внутренни

Mitsubishi и IFS/UTC представили новые системы охранного видеонаблюдения S/UTC Fiber & Transmission и Mitsubishi представили новинки оборудования и решения для цифровых систем охранного видеонаблюдения различных объектов, в том числе Интеллектуальных Зданий. Среди новинок Mitsubishi Electric - сетевые 16-канальные видеорегистраторы (NVR) DX-NV100E, которые обеспечивают запись, хранение и воспроизведение видео в форматах M-JPEG, MPEG-4 или H.264 с любым разрешени

Mitsubishi Electric анонсировала 8-канальный видеорегистратор В линейке цифровых видеорегистраторов Mitsubishi Electric появилась новая модель DVR – DX-TL308E, которая осуществляет запись видео с 8 аналоговых камер в формате MPEG-4 со скоростью до 200 к/с и разрешением от CIF до 4CIF и может

Mitsubishi Electric: видеостены, светодиодные экраны и ЖК-панели для профессионалов ных электронных систем продемонстрируют новейшие технологии в области профессионального аудио-видеооборудования и системной интеграции. Впервые в России для системных интеграторов и арендных компаний Mitsubishi Electric покажет светодиодные экраны высокого разрешения AVL-IDT6 и совершенно новый экран «Резолия», применяемые для корпоративных инсталляций, информационных центров, демонстрации

Дилер Hyundai, Mitsubishi и Nissan выбрал решение «1С-Рарус» Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, ред.4». Автокомплекс «Регинас» является одним из крупнейших предприятий в Уральском регионе. Автокомплекс «Регинас» является официальным дилером Hyundai, Mitsubishi и Nissan и официальным дистрибьютором компании SK Corporation (Корея) и торговой марки ZIC по Уральскому региону.

Mitsubishi Electric представила HC100U - новую модель для домашнего кино Компания Mitsubishi Electric анонсировала выпуск на рынок нового проектора HC100U. Проектор, созданный с использованием DLP-технологии, является универсальной моделью, предназначенной для домашних развл

Россия: Фотокиоски заменят фотолаборатории? м время печати снимка 10х15 составляет не более 20 секунд. Печать обеспечивается использованием термосублимационных принтеров CP9500 DW. Пока киоски не принимают оплату услуг кредитными картами, но в Mitsubishi Electric обещают, что это вскоре произойдет. Еще одной особенностью автомата является возможность создания личного сетевого альбома. Пользователи с помощью киоска смогут загружать фа

NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems станет 100%-й дочерней компанией NEC ishi») объявила, что ее материнская компания-учредитель NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation («NM Visual»), с января 2000 года являющаяся совместным предприятием между NEC Corporation и Mitsubishi Electric Corporation, начиная с 31 марта 2005 года, становится 100%-й дочерней компанией, принадлежащей NEC Corporation. После вхождения в состав NEC Corporation — всемирно изве

Дополнение: Mitsubishi уходит с рынка ЖК-мониторов В связи с опубликованным ранее сообщением о том, что компания Mitsubishi Electric отказывается от производства крупнопанельных ЖК-дисплеев, редакция CNews.

Mitsubishi Electric утроила прогноз чистой прибыли на 2003-2004 г. Японская компания Mitsubishi Electric более чем утроила прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год, сославшись на растущий спрос на фабричное оборудование со стороны Китая и меньшие, чем ожидалось, затраты

В Mitsubishi Electric разработан скоростной 16-канальный оптический коммутатор менее чем за миллисекунду, что примерно в десять раз быстрее, чем это делают ныне эксплуатируемые узлы, отметил Тацуо Хатта (Tatsuo Hatta), менеджер отдела оптоэлектроники в исследовательском центре Mitsubishi Electric. В основе нового устройства находится компонент, называемый “подъёмный оптический коммутатор” (Bascule optical switch). Он представляет собой небольшую квадратную полимерную

Mitsubishi Electric подтвердила прогноз на 2003-2004 год Японский производитель электроники Mitsubishi Electric сегодня подтвердил прогноз на 2003/2004 финансовый год. Как сообщил президент компании Тамоцу Номакути, Mitsubishi уверена в достижении поставленной цели - получить до 31 ма

Mitsubishi представил проектор из серии "Дельфин" Компания Mitsubishi Electric представила на российском рынке новый ультрапортативный ЖК-проектор Mitsubishi XL8U. Эта первая модель из серии «Дельфин», отличающаяся необычным дизайном и весом всего 2.7

Toshiba и Mitsubishi Electric создают совместное предприятие Японские компании Toshiba и Mitsubishi Electric создают совместное предприятие по производству электронных и автоматических систем для промышленных предприятий. В производство, которое на 50% будет принадлежать Toshiba, н