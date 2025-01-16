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Косынкин Илья



16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager 1
15.05.2024 Positive Technologies представила PT ISIM 4.5: новые возможности администрирования и централизованная доставка экспертизы 1
29.11.2023 Positive Technologies выпускает новую версию PT ISIM для промышленных компаний 1
13.04.2023 PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE 1
06.12.2022 PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric 1
31.03.2022 Positive Technologies выпустила новую версию PT ISIM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Косынкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 6
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 30 3
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Mitsubishi Electric - GX Works 1 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Mitsubishi MELSEC - промышленные контроллеры 5 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Nuvia Phoenix 141 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Карандаев Владимир 1 1
Краснов Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
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