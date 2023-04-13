PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE

Positive Technologies дополнила программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager пакетом экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE 6 — SCADA-систему, разработанную компанией «Адастра». Обновление позволяет выявить неавторизованную работу с монитором реального времени (МРВ), подключения к TRACE MODE 6 в режиме SPY (с помощью удаленного отладчика распределенного проекта) и манипуляции злоумышленников с ПЛК2. Это помогает обнаруживать кибератаки на ранних стадиях и предотвращать их повторение. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Новый пакет экспертизы PT ISIM будет полезен российским компаниям для выполнения требований регуляторов: с 2025 г. государственные организации обязаны использовать на объектах критической информационной инфраструктуры исключительно отечественное ПО.

Обновление PT ISIM расширило возможности выявления потенциально опасных действий, выполняемых с удаленных компьютеров, и теперь с помощью новых правил можно обнаруживать:

– неавторизованную работу с монитором реального времени. Продукт позволяет отследить подключения злоумышленников к работающей SCADA-системе и обнаружить факт нелегитимной установки IDE TRACE MODE на автоматизированные рабочие места операторов АСУ ТП.

– подключения к TRACE MODE 6 в режиме SPY. PT ISIM распознает подключения к МРВ в режиме слежения, а также позволяет увидеть, какие действия были выполнены атакующими.

– воздействие злоумышленников на ПЛК на базе исполнительного модуля Micro TRACE MODE. PT ISIM обнаруживает факт получения нелегитимного доступа к ПЛК и предотвращает нарушение технологического процесса.

«Злоумышленники умеют устанавливать вредоносное ПО с помощью удаленных компьютеров, которые находятся вне зоны внимания специалистов по информационной безопасности и представляют особую угрозу для предприятия. Проникнув во внутренний периметр сети, хакеры могут подменить данные, которые видит оператор на мнемосхемах, или выполнить нелегитимную команду, что приведет к возникновению нештатного режима функционирования АСУ ТП, — отметил Илья Косынкин, руководитель продукта PT ISIM. — Важно на ранней стадии выявить, откуда производилось воздействие и какие шаги были сделаны третьими лицами. Имея эти данные, специалисты по ИБ могут предотвратить повторную атаку и принять правильные меры по восстановлению корректной работы АСУ ТП».

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«Выявление действий злоумышленников в технологических сетях помогает предотвращать возникновение нештатных ситуаций и аварийных режимов. “Адастра” и Positive Technologies являются технологическими партнерами и активно обмениваются опытом. Новый пакет экспертизы позволяет обнаруживать потенциально опасные воздействия, которые не видны обслуживающему персоналу. Таким образом можно противодействовать хакерам уже на ранних стадиях атаки», — сказал Владимир Карандаев, руководитель технической поддержки компании «Адастра».

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PT ISIM — часть комплексной платформы для выявления киберугроз и реагирования на инциденты в промышленных системах PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS), и для TRACE MODE у PT ICS ранее уже выходил пакет экспертизы. PT ICS обнаруживает такие атаки, как подмена проектов, грубый подбор пароля, подмена исполняемых файлов TRACE MODE.

Positive Technologies — разработчик решений для информационной безопасности. Основная задача компании — предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии и сервисы компании используют более 2900 организаций по всему миру.