PT ISIM обеспечивает инвентаризацию активов технологической сети

Компания Positive Technologies представила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Теперь продукт контролирует изменения конфигурации активов1 технологической сети, собирая данные об аппаратном обеспечении узлов, о соединениях и ПО на конечных устройствах. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Для достижения прозрачности ИТ-инфраструктуры предприятиям необходим комплексный подход для отслеживания киберугроз не только в трафике, но и на узлах. Установка ПО, подключение сменных носителей, изменение аппаратной конфигурации устройства или параметров безопасности могут оказаться действиями злоумышленников. Кроме того, такая активность от лица внутреннего пользователя может непреднамеренно привести к появлению дефектов безопасности, которыми воспользуются нарушители.

Исходя из потребности промышленности в более глубоком анализе защищенности конечных устройств в PT ISIM были расширены возможности агентов PT ISIM Endpoint, выявляющих подозрительную активность на рабочих станциях и серверах SCADA под управлением Windows и Linux. Теперь компонент анализирует сведения об аппаратном обеспечении узлов и подключенных к ним устройствах, начиная от процессоров и сетевых карт и заканчивая принтерами и USB-устройствами. Аудит этих данных позволяет оптимизировать использование ресурсов предприятия, обнаруживать неавторизованные устройства и вовремя выявлять устаревшее оборудование, предотвращая возможную остановку производства.

«Инвентаризация активов — важная задача в обеспечении кибербезопасности, которая позволяет определить наиболее ценные узлы и системы, нуждающиеся в первостепенной защите. Благодаря ей сотрудники SOC получают четкое представление о том, что они защищают, и могут фиксировать и устранять уязвимости до того, как ими успеют воспользоваться злоумышленники», — отметил Илья Косынкин, руководитель разработки продуктов для безопасности промышленных систем в Positive Technologies.

В новой версии PT ISIM специалисты по ИБ видят детальную информацию об инфраструктуре, в том числе о различных службах и запущенных процессах. Кроме того, продукт собирает данные о параметрах брандмауэра Windows, содержимом файла hosts2 и параметрах безопасности. Сведения об авторизованных пользователях позволяют своевременно выявлять нелегитимное повышение привилегий или получение доступа к устройству сотрудниками, которым он не нужен.

PT ISIM регулярно актуализирует перечень ПО, установленного на узле. В интерфейсе продукта есть история обновлений программного обеспечения и список устройств в системе с аналогичным ПО. Специалисты по ИБ могут также отслеживать перечень удаленных программ, что позволит эффективнее контролировать соблюдение сотрудниками требований кибербезопасности.

В ближайших планах — добавить к базам данных, собираемых PT ISIM, инструменты для управления уязвимостями и контроля конфигураций узлов.

Новая функциональность станет доступна пользователям после обновления продукта до последней версии.