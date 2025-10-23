Разделы

В PT ISIM 5.8 появилось управление уязвимостями в технологической сети

Positive Technologies представила новую версию системы обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) — 5.8. Теперь продукт отслеживает и приоритизирует уязвимости в ПО и операционной системе, а также помогает контролировать их устранение, позволяя службам ИТ и ИБ наладить процесс управления недостатками безопасности. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Защита промышленной инфраструктуры от киберугроз требует не только мониторинга безопасности в трафике и на узлах, но и построения полного цикла управления уязвимостями: от поиска до контроля их устранения. Исходя из потребности промышленности в комплексном решении, в PT ISIM 5.8 были добавлены возможности обнаружения и оценки уязвимостей на основе информации об активах, собираемой продуктом. Достичь полного охвата инфраструктуры удается за счет синергии двух технологий: PT ISIM Endpoint (для агентского сбора данных) и сетевого сканера (для безопасного удаленного сбора информации с конечных узлов, на которые невозможно установить агент).

В новой версии PT ISIM специалисты по ИТ и ИБ видят информацию обо всех уязвимостях, найденных в операционной системе и приложениях рабочей станции или сервера. Система отображает основанные на экспертизе специалистов Positive Technologies данные об эксплуатируемых в сети ошибках, дефектах с эксплойтом и трендовых уязвимостях, помогая закрывать самые опасные недостатки безопасности в ПО и, при необходимости, сразу на нескольких узлах. Сотрудники служб ИТ и ИБ могут контролировать исправление ошибок, используя визуализацию в виде графиков.

Безопасность

«Устаревшие операционные системы и программное обеспечение — одна из самых распространенных причин, из-за которых компании становятся жертвами хакерских атак. Это значит, что специалистам по ИБ и ИТ особенно важно понимать, какой риск несут такие системы, — сказал Илья Косынкин, руководитель разработки продуктов для безопасности промышленных систем в Positive Technologies. — PT ISIM 5.8 помогает своевременно принять компенсирующие меры, например ограничить использование уязвимого ПО или установить дополнительные средства защиты».

Новая функциональность станет доступна пользователям PT ISIM proView Sensor после обновления продукта до последней версии.

