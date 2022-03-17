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ООН ЮНИСЕФ Детский фонд UNICEF The United Nations International Children's Fund

ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund

СОБЫТИЯ


17.03.2022 Знаменитый сервис «белых» хакеров отключил пользователей из России и Белоруссии и «зажал» их премии 2
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
17.05.2021 Atos и Eupry запустили совместное решение для мониторинга логистики вакцин против Covid-19 1
26.08.2020 Ericsson и ЮНИСЕФ подключат к интернету все школы в 35 странах 1
10.07.2020 ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19 1
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса 2
10.04.2020 В киберпреступном мире обвал цен. Клиентов заманивают скидками и промокодами 1
26.09.2019 SAP и UNICEF запускают глобальную образовательную инициативу для молодежи 1
10.06.2019 Хакер с хорошей репутацией продает доступ в сети Symantec и ООН 3
13.05.2015 «Российские хакеры» готовят атаку на банки США 1
24.09.2014 UNICEF запустил магазин открытых мобильных приложений 3
23.07.2010 ВОЗ: ежегодно полмиллиона детей заражаются вирусом ВИЧ матерями 1
23.04.2010 Доля спама в первом квартале 2010 г. составила 85,2% 1
05.11.2009 ЮНИСЕФ: в России детская смертность в четыре раза выше, чем в странах Западной Европы 2
21.08.2009 ЮНИСЕФ опасается новой эпидемии холеры в Зимбабве 2
25.02.2009 В Зимбабве продолжается пандемия холеры 2
27.11.2008 ООН: в Зимбабве свирепствует холера 2
19.08.2008 ЮНИСЕФ обеспокоен вспышкой холеры в Гвинее- Бисау 2
21.07.2008 ООН: более 2,5 млрд. людей продолжают жить в недопустимых санитарных условиях 2
23.01.2008 Ежегодно мир теряет 9 млн. детских жизней 2
22.11.2001 ЮНИСЕФ: рынок детской порнографии - один из самых прибыльных в мире 2
19.12.2000 "Кликер клаб" British Airways поможет сиротам 1

Публикаций - 23, упоминаний - 37

ООН ЮНИСЕФ Детский фонд и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 958 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5706 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 256 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 198 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 38 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 6 1
Google LLC 12769 1
Shenzhen Galaxy Electronic Industrial Co 1 1
Reason Cybersecurity 1 1
NetWire 4 1
Ростелеком 11023 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1704 1
SAP SE 5625 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9326 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1500 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1825 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 1
Citrix Systems 871 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5033 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Trend Micro 652 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 1
Trellix - FireEye 63 1
HackerOne 38 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 1
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 90 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
British Airways - British Midland International 127 1
Совкомбанк Совесть 279 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Makita - Макита 26 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1193 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14384 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13787 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2010 3
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9532 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8031 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9633 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4448 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1943 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4500 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 448 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12974 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4430 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4906 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1171 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 340 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 391 1
Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг 46 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 658 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 765 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
F6 - F6 THF - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 20 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 25 1
Microsoft Windows 16975 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5819 1
Google - Gmail 1026 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1702 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 650 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 1
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 27 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Fxmsp 6 1
Добкин Аркадий 82 1
Постовалов Константин 4 1
Сергеев Михаил 115 1
Кудрин Вадим 4 1
Fore Henrietta H. - Форе Генриетта 1 1
Гостев Александр 84 1
Sapra Sharad - Сапра Шарад 1 1
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Батранков Денис 12 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
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Sky News - Телеканал 32 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 1
Forbes - Форбс 1014 1
BleepingComputer - Издание 463 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 678 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 112 1
American University - Американский университет 14 1
День молодёжи - 27 июня 1106 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
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