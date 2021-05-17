Atos и Eupry запустили совместное решение для мониторинга логистики вакцин против Covid-19

Atos начала сотрудничество с Eupry, датским стартапом, специализирующимся на автоматическом соблюдении требований к хранению, с целью совместной разработки решения «Мониторинг логистики вакцин как услуга».

Данное решение позволит государственным органам, фармацевтическим и логистическим компаниям управлять цепочкой поставок вакцин против Covid-19, а также других вакцин в будущем, при этом соблюдая все локальные нормативные требования, надлежащую практику производства и распространения медицинских препаратов и других требований к хранению, таких как температурный режим.

В ситуации, когда миллионы доз вакцины против Covid-19 нужно одновременно распределить в более чем 100 странах, с логистической точки зрения необходимо учесть несколько аспектов. Поскольку вакцины против Covid-19 имеют серьезные температурные ограничения, которые необходимо строго контролировать на протяжении всего логистического цикла, при распределении важно не только управлять несколькими этапами транспортировки и хранения в тысячах разных точек по всей стране, но и поддерживать параметры окружающей среды в рамках нормативных требований. Температурный диапазон в некоторых случаях превышает -70 °C в зависимости от вида вакцины.

Сочетая в себе беспроводные регистраторы данных Eupry, а также многолетнюю экспертизу Atos в области автоматизации, мониторинга и реализации масштабных проектов на глобальном уровне, совместное решение «Мониторинг логистики вакцин как услуга» гарантирует полную безопасность логистического процесса при помощи единой платформы. Регистраторы данных Eupry отслеживают температуру от -200 °C до +200 °C, а также перепады давления, влажность и уровень углекислого газа по всей логистической цепочке (холодильник, морозильная камера, транспортировка и хранение).

Решение «Мониторинг логистики вакцин как услуга» обеспечивает полностью автоматизированный сервис, который оптимизирует ресурсы компании и исключает риск ошибки или нарушения нормативных требований, а также обладает такими преимуществами как: мониторинг, оповещение об изменениях, соблюдение требований при транспортировке и отгрузке с учетом потребностей клиента; сертификация экспертами в сфере ИТ; регистраторы данных поставляются с аккредитованными сертификатами ISO 17025; встроенные возможности отслеживания местоположения; масштабируемость от одной до тысячи единиц; надежные и проверенные решения по безопасности, основанные на многолетней экспертизе Atos.

«Ущерб, нанесенный Covid-19 всем сферам нашей жизни, можно назвать разрушительным. Появление вакцин вселяет надежду на лучшее в 2021 г., но их распространение по всему миру за короткий срок – чрезвычайно сложная задача. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в её решение и сотрудничаем с Eupry, чтобы совместно упростить работу непосредственным участникам процесса», – сказал Нильс Томсен, вице-президент группы, руководитель практики Insight (IoT & AI) Atos на глобальном уровне.

«Удивительно, как быстро отрасль медико-биологических наук может вселить надежду на светлое будущее. Из нашего опыта работы с ЮНИСЕФ мы знаем, что производство и распространение вакцин среди миллиардов людей во всем мире является первостепенной задачей, но и это еще не все. Важно, чтобы вакцины не были испорчены из-за неправильных условий хранения. В текущей ситуации нам необходимо использовать технологии, чтобы освободить и без того перегруженных медицинских работников от ручных операций, включая контроль качества. Компания Eupry начала свой путь еще в 2012 г., помогая ЮНИСЕФ и CHAI в их стремлении обеспечить более высокое качество распределения вакцин, и нам удалось создать решение, которое идеально подходит для достижения этой цели», – сказал Кристиан Хершенд Якобсен, генеральный директор Eupry.