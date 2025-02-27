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Батранков Денис



27.02.2025 «Гарда» усиливает состав топ-менеджмента 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
10.09.2024 «Сколково»: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Главные тренды в контексте кибербезопасности 1
17.03.2022 Знаменитый сервис «белых» хакеров отключил пользователей из России и Белоруссии и «зажал» их премии 1
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
26.03.2009 Решение IBM Proventia Network Mail Security блокирует 99% спама 1
12.02.2008 Информационная безопасность: неожиданные итоги года 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Батранков Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Palo Alto Networks 148 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 196 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 939 2
Broadcom - VMware 2378 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Cisco Systems 5125 1
Microsoft Corporation 24682 1
Apple Inc 12156 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
InfoWatch - Инфовотч 1023 1
Oracle Corporation 6714 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
АйТи Бастион - IT Bastion 103 1
Yandex - Яндекс 7447 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Ростелеком 9766 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 1
X Corp - Twitter 2850 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
HackerOne 32 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1430 1
Telegram Group 2031 1
ИКС 321 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Глобэкс банк 47 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 189 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6751 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6205 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1942 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2083 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3868 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 658 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 583 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 341 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 972 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 381 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2567 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2817 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 605 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2002 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 660 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9233 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2483 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Website URL - Uniform Resource Locator 884 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1454 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4262 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 434 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1982 1
Оцифровка - Digitization 4584 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 629 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
IBM Proventia Network IPS - Network Intrusion Detection, Prevention System - IBM Proventia ESC - IBM Proventia Endpoint Secure Control - Proventia Web Filter 26 1
Microsoft Windows 15738 1
Apple iPhone 6 4862 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 20 1
Хайретдинов Рустэм 83 2
Прибочий Михаил 44 1
Плешков Алексей 67 1
Новожилов Александр 21 1
Скородумов Анатолий 65 1
Татаринов Тарас 14 1
Комаров Михаил 20 1
Камлюк Виталий 30 1
Фефелов Владислав 14 1
Хрусталев Александр 33 1
Алябьев Андрей 27 1
Яшин Леонид 21 1
Пашенцев Виталий 11 1
Глембоцкая Мария 1 1
Гребенюк Алексей 11 1
Архипов Константин 16 1
Мананников Дмитрий 7 1
Сергеев Михаил 108 1
Найденов Андрей 4 1
Муравлев Вячеслав 2 1
Rouland Chris - Роуланд Крис 3 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Гостев Александр 82 1
Смирнов Игорь 16 1
Лебедь Сергей 22 1
Избаенков Артем 14 1
Рябова Галина 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Израиль 2738 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 736 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1556 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 626 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1902 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2432 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 841 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
AP - Associated Press 2004 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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