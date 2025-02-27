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Батранков Денис
Батранков Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайретдинов Рустэм 83 2
|Прибочий Михаил 44 1
|Плешков Алексей 67 1
|Новожилов Александр 21 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Комаров Михаил 20 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Фефелов Владислав 14 1
|Хрусталев Александр 33 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Яшин Леонид 21 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Глембоцкая Мария 1 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Архипов Константин 16 1
|Мананников Дмитрий 7 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Найденов Андрей 4 1
|Муравлев Вячеслав 2 1
|Rouland Chris - Роуланд Крис 3 1
|Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
|Гостев Александр 82 1
|Смирнов Игорь 16 1
|Лебедь Сергей 22 1
|Избаенков Артем 14 1
|Рябова Галина 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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