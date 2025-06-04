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Севастьянов Федор
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|«Бастион» и Аэрофлот будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
|27.02.2025
|«Гарда» усиливает состав топ-менеджмента 2
Севастьянов Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1300 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1007 1
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 149 1
|Ковалевский Александр 4 1
|Батранков Денис 10 1
|Рябова Галина 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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