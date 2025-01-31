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Аэрофлот АФЛТ-Системс



31.01.2025 «СберТех» помог «АФЛТ-Системс» разработать систему обработки данных авиакомпаний 1
29.10.2024 «Аэрофлот» ввел в эксплуатацию отечественное ПО «Электронный портфель пилота» 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
27.03.2024 «Аэрофлот» поддерживает непрерывность автоматизированных бизнес-процессов совместно с IBS 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Аэрофлот и организации, системы, технологии, персоны:

8235 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
SAP SE 5279 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6678 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11968 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2960 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 15 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1235 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1694 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 708 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2352 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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