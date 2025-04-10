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Компания «АФЛТ-Системс» подписала Соглашение с «ЦУГА «РусАэро»

Компания «АФЛТ-Системс» (входит в группу «Аэрофлот») подписала соглашение о намерениях с «ЦУГА «РусАэро» — компанией в области обеспечения полетов вне расписания и оказания хэндлинговых услуг. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Документ предусматривает установление долгосрочного, партнерского и взаимовыгодного сотрудничества в области планирования и обеспечения полетов, а также интеграции специализированных информационных систем.

Стороны намерены совместно реализовывать проекты по внедрению класса систем планирования и обеспечения полетов с учетом потребностей АО «РусАэро», направленных на улучшение процессов планирования полетов и штурманских расчетов.

Особое внимание уделяется вопросам импортозамещения ранее используемых «РусАэро» информационных решений.

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