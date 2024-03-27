«Аэрофлот» поддерживает непрерывность автоматизированных бизнес-процессов совместно с IBS

«Аэрофлот» подвел итоги первого года успешного сотрудничества с российской ИТ-компанией IBS. Авиакомпания обратилась к услугам отечественной компании в феврале 2023 г. Дочерней ИТ-компании Аэрофлота «АФЛТ-Системс» совместно с IBS было необходимо в кратчайшие сроки организовать поддержку бизнес-систем авиаперевозчика, реализованных на зарубежной платформе SAP.

Уникальность проекта заключается в том, что смена подрядчика по поддержке системы такого масштаба и сложности была выполнена в сжатые сроки с сохранением непрерывности работы всех автоматизированных бизнес-процессов. Это стало возможным благодаря отраслевому опыту специалистов «АФЛТ-Системс» и опыту команды IBS по реализации аутсорсинговых проектов различного масштаба и сложности.

В дальнейшем специалисты IBS сформировали центр экспертизы по бизнес-процессам в авиаотрасли, создали и внедрили рабочие регламенты, сформировали эффективную команду поддержки, состоящую из более чем 100 человек, и структуру управления сервисом, наладили эффективное взаимодействие с пользователями и ИТ-командой «Аэрофлота».

Помимо пользовательской поддержки и реализации изменений системы, IBS обеспечивает замещение вендорской поддержки: решает нештатные ситуации, связанные с ошибками в ПО SAP, и адаптирует систему к изменениям в законодательстве РФ, что минимизирует для «Аэрофлота» риски эксплуатации решений SAP, несмотря на уход вендора из РФ и санкционные ограничения.

В «Аэрофлоте» реализуется цифровой проект по полному импортозамещению ИТ-системы управления предприятием. Поставщик нового решения — отечественная компания «1С». Разработка и внедрение высокопроизводительной и надёжной ERP-системы, отвечающей всем требованиям крупнейшего авиаперевозчика России, запланированы до конца 2024 г.