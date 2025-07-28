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Парфенов Денис
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании 2
Парфенов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 585 1
|Спикател - Speaktel 13 1
|Аэрофлот - АФЛТ-Системс 12 1
|Telegram Group 2327 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 229 1
|Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 828 1
|Лукашенко Александр 101 1
|Ахмеев Алексей 1 1
|Козлов Алексей 6 1
|Песков Дмитрий 110 1
|Шадаев Максут 1084 1
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