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Парфенов Денис


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Парфенов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 585 1
Спикател - Speaktel 13 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 12 1
Telegram Group 2327 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 28 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 60 1
Delta Air Lines - авиакомпания 89 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7214 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2401 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1356 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3062 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13219 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1238 1
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Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4153 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1758 1
Беларусь - Белоруссия 5913 1
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Россия - РФ - Российская федерация 151648 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8343 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2736 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3595 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1006 1
RTVi - Russian Television International 13 1
Forbes - Форбс 877 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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