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Sabre IX Sabre Intelligence Exchange



31.01.2025 «СберТех» помог «АФЛТ-Системс» разработать систему обработки данных авиакомпаний 2
15.10.2018 «Аэрофлот» внедрил производственную аналитическую платформу Sabre Intelligence Exchange 2
21.05.2015 «Аэрофлот» внедрит Sabre Intelligence Exchange для обработки разрозненных клиентских данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Sabre IX и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
Sabre Airline Solutions 16 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 1
Ramax - Рамакс 115 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5052 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 779 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 1
Microsoft Exchange 1715 1
Богданов Кирилл 112 2
Россия - РФ - Российская федерация 144607 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2593 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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