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Все категории 199732
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Потешкин Владимир

СОБЫТИЯ


17.08.2026 «Аэрофлот» оформил первую в России электронную грузовую авианакладную 1
09.09.2025 Операторам БПЛА в России придется сдавать экзамены на пилота 1
28.07.2025 В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Потешкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2948 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 1
Флай дрон - Fly Drone 26 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 20 1
Спикател - Speaktel 40 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 497 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 43 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2550 2
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2806 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3324 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1603 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3038 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8313 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1067 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5512 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1342 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5148 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25861 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9492 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14293 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 328 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 176 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4511 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1903 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 1
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 1
Бронирование - Booking 996 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 266 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1041 1
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 1
FreePik 1852 1
Шадаев Максут 1211 1
Песков Дмитрий 129 1
Лукашенко Александр 104 1
Кравченко Александр 18 1
Козлов Алексей 11 1
Патраков Андрей 4 1
Кириков Денис 3 1
Ахмеев Алексей 2 1
Парфенов Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1926 1
Украина 7930 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1777 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1781 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1669 1
Беларусь - Минск 707 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 291 1
Украина - Киев 1151 1
Армения - Ереван 224 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 118 1
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3796 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3154 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5888 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3841 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1405 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2764 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 55 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6177 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3590 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 424 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 76 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6074 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6183 1
Паспорт - Паспортные данные 2856 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3179 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8853 1
Экзамены 518 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1909 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 998 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3867 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 1
Forbes - Форбс 1005 1
Ведомости 1478 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2435 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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