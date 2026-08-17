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Потешкин Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Потешкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2948 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 1
|Флай дрон - Fly Drone 26 1
|Аэрофлот - АФЛТ-Системс 20 1
|Спикател - Speaktel 40 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
|АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1041 1
|Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 1
|FreePik 1852 1
|Шадаев Максут 1211 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Кравченко Александр 18 1
|Козлов Алексей 11 1
|Патраков Андрей 4 1
|Кириков Денис 3 1
|Ахмеев Алексей 2 1
|Парфенов Денис 2 1
|Forbes - Форбс 1005 1
|Ведомости 1478 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2435 1
|RTVi - Russian Television International 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.