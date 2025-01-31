Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167214
ИКТ 13032
Организации 10220
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3386
Системы 24974
Персоны 71126
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Dataspace



31.01.2025 «СберТех» помог «АФЛТ-Системс» разработать систему обработки данных авиакомпаний 1
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

 1
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

 1
20.05.2022 Матвей Ульянычев -

Переход на российское ПО позволит сократить издержки и ускорить разработку

 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 4
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 1
8235 1
Telegram Group 2004 1
Diasoft - Диасофт 875 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 809 1
Галактика - Корпорация 1467 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 632 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2482 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1094 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 2
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3164 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1132 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7395 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 290 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 485 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10110 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 355 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13473 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 898 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8573 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9397 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3864 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1206 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 21 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Apple iPhone 6 4861 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Audit 2 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SDP 2 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM 4 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 10 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
JavaScript - JS - язык программирования 1191 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 76 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 1
Apache Ignite 12 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
Сбер - SberPortal 31 1
Canvas App 3 1
Тятюшев Максим 98 2
Ульянычев Матвей 36 1
Атоян Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще