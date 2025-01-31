Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Dataspace
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 5
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
|Тятюшев Максим 98 2
|Ульянычев Матвей 36 1
|Атоян Антон 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
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