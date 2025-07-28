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Ахмеев Алексей


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ахмеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 584 1
Спикател - Speaktel 13 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 12 1
Telegram Group 2321 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 28 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 60 1
Delta Air Lines - авиакомпания 89 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7183 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2391 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1351 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3056 1
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 614 1
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4145 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3144 1
Беларусь - Белоруссия 5907 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 402 1
Беларусь - Минск 658 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1527 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1637 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1639 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 1
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 863 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3608 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 958 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1773 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1779 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8330 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2730 1
Паспорт - Паспортные данные 2638 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5786 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2933 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3591 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 995 1
RTVi - Russian Television International 13 1
Forbes - Форбс 877 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2032 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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