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Лондонский аэропорт Хитроу London Heathrow Airport ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL
СОБЫТИЯ
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|09.10.2018
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Аэропорт Хитроу экономит 3 млн фунтов в год с интернетом вещей
мпания Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) получила задание от лондонского аэропорта Хитроу на разработку новой концепции и технологии обслуживания сложной системы обработки бага
|13.10.2009
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Аэропорт Хитроу перейдет на Windows 7
British Airport Authority (BAA), являющаяся владельцем известного лондонского аэропорта Хитроу и одним из крупнейших операторов аэропортов в мире с общим пассажиропотоком более 200
|27.03.2008
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У пассажиров Хитроу не будут брать отпечатки пальцев
Сегодня начал функционировать пятый терминал аэропорта Хитроу. Руководство аэропорта отказалось от биометрического сканирования пассажиров на внутренних рейсах. Ранее планировалось производить биометрическое сканирование отпечатков пальце
|24.03.2008
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Биометрическое сканирование пассажиров в Хитроу незаконно
елали предупреждение компании BAA, что биометрическое сканирование пассажиров лондонского аэропорта Хитроу (терминал 5) может быть незаконным. Комитет считает, что снятие отпечатков пальцев пас
|11.03.2008
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Пассажиры аэропорта Хитроу будут сдавать отпечатки пальцев
С 27 марта 2008 г. в аэропорту Хитроу (Лондон) вводятся новые меры безопасности. Теперь пассажирам внутренних линий придется
|31.01.2008
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Необычная инсталляция в аэропорту Хитроу
ычная инсталляция (статичной скульптурой ее вряд ли можно назвать) появилась в английском аэропорту Хитроу. По замыслу создателей, произведение символизирует постоянно изменяющееся небо.
|23.01.2008
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Хакеры получили доступ к терминалам Хитроу
Через терминалы в аэропорту Хитроу (Лондон) можно получить доступ к интернету. Итальянский хакер зафиксировал недостатки,
|17.01.2008
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Пассажирский Boeing 777 разрушился при посадке в аэропорту Хитроу
rs, пассажирский Boeing 777 авиакомпании British Airways, прибывший сегодня, 17 января 2008 года, в лондонский аэропорт Хитроу рейсом из Пекина, разрушился при посадке. По предварительной инфор
|10.09.2007
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Аэропорт Heathrow отложил внедрение RFID из-за недоработок
Администрация лондонского аэропорта Heathrow решила отложить на две-три недели ввод в эксплуатацию системы маркировки багажа радиоэтикетками (RFID). Причина переноса запуска крупнейшего в Европе пилотного проекта RFID – недоработ
|07.12.2006
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В "Хитроу" тестируют дактилоскопическую систему
В лондонском аэропорту «Хитроу» (Heathrow) в среду началось тестирование системы подтверждения личности вылетающих па
|04.09.2006
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Потеря мобильника заботит не всех
тя три месяца аэропорт выставляет на аукцион утерянные устройства. По данным бюро находок аэропорта Хитроу, каждый четвертый гаджет (телефон или ноутбук) не защищен паролем, что может представл
|07.12.2004
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Пассажиров "Хитроу" обеспечат широкополосным интернетом
2005 года. Впоследствии скоростная сеть будет предоставляться пассажирам и других рейсов аэропорта «Хитроу» (Heathrow). К середине 2005 года на борту самолетов можно будет не только отправлять
Лондонский аэропорт Хитроу и организации, системы, технологии, персоны:
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