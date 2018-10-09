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Лондонский аэропорт Хитроу London Heathrow Airport ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL

Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL

СОБЫТИЯ

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09.10.2018 Аэропорт Хитроу экономит 3 млн фунтов в год с интернетом вещей

мпания Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) получила задание от лондонского аэропорта Хитроу на разработку новой концепции и технологии обслуживания сложной системы обработки бага
13.10.2009 Аэропорт Хитроу перейдет на Windows 7

British Airport Authority (BAA), являющаяся владельцем известного лондонского аэропорта Хитроу и одним из крупнейших операторов аэропортов в мире с общим пассажиропотоком более 200

27.03.2008 У пассажиров Хитроу не будут брать отпечатки пальцев

Сегодня начал функционировать пятый терминал аэропорта Хитроу. Руководство аэропорта отказалось от биометрического сканирования пассажиров на внутренних рейсах. Ранее планировалось производить биометрическое сканирование отпечатков пальце
24.03.2008 Биометрическое сканирование пассажиров в Хитроу незаконно

елали предупреждение компании BAA, что биометрическое сканирование пассажиров лондонского аэропорта Хитроу (терминал 5) может быть незаконным. Комитет считает, что снятие отпечатков пальцев пас
11.03.2008 Пассажиры аэропорта Хитроу будут сдавать отпечатки пальцев

С 27 марта 2008 г. в аэропорту Хитроу (Лондон) вводятся новые меры безопасности. Теперь пассажирам внутренних линий придется
31.01.2008 Необычная инсталляция в аэропорту Хитроу

ычная инсталляция (статичной скульптурой ее вряд ли можно назвать) появилась в английском аэропорту Хитроу. По замыслу создателей, произведение символизирует постоянно изменяющееся небо.
23.01.2008 Хакеры получили доступ к терминалам Хитроу

Через терминалы в аэропорту Хитроу (Лондон) можно получить доступ к интернету. Итальянский хакер зафиксировал недостатки,
17.01.2008 Пассажирский Boeing 777 разрушился при посадке в аэропорту Хитроу

rs, пассажирский Boeing 777 авиакомпании British Airways, прибывший сегодня, 17 января 2008 года, в лондонский аэропорт Хитроу рейсом из Пекина, разрушился при посадке. По предварительной инфор
10.09.2007 Аэропорт Heathrow отложил внедрение RFID из-за недоработок

Администрация лондонского аэропорта Heathrow решила отложить на две-три недели ввод в эксплуатацию системы маркировки багажа радиоэтикетками (RFID). Причина переноса запуска крупнейшего в Европе пилотного проекта RFID – недоработ
07.12.2006 В "Хитроу" тестируют дактилоскопическую систему

В лондонском аэропорту «Хитроу» (Heathrow) в среду началось тестирование системы подтверждения личности вылетающих па
04.09.2006 Потеря мобильника заботит не всех

тя три месяца аэропорт выставляет на аукцион утерянные устройства. По данным бюро находок аэропорта Хитроу, каждый четвертый гаджет (телефон или ноутбук) не защищен паролем, что может представл
07.12.2004 Пассажиров "Хитроу" обеспечат широкополосным интернетом

2005 года. Впоследствии скоростная сеть будет предоставляться пассажирам и других рейсов аэропорта «Хитроу» (Heathrow). К середине 2005 года на борту самолетов можно будет не только отправлять


Публикаций - 62, упоминаний - 100

Лондонский аэропорт Хитроу и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5383 3
Microsoft Corporation 25869 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 133 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
Google LLC 12798 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова - Domodedovo Integration - Домодедово Интегрейшн 6 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 20 1
Xybernaut 15 1
Спикател - Speaktel 42 1
Samsung Electronics 11142 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 1
SAP SE 5630 1
Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
Intel Corporation 12870 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
9702 1
Fortinet 458 1
SAS Institute 1087 1
Telegram Group 3002 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
Vodafone Group 1414 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
McKinsey & Company Int 298 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 105 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 228 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 835 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 134 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Sabre Labs 4 1
Pebble Technology 71 1
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
InterProCom - Интерпроком 58 1
Bebo - социальная сеть 81 1
Amazon Inc - Amazon.fr 10 1
Amazon Inc - Amazon UK - Amazon.co.uk 12 1
British Airways - British Midland International 127 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 927 4
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 3
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 264 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Брюссельский аэропорт - Luchthaven Brussel-Nationaal - L’aéroport de Bruxelles-National - Brussels Airport - ИАТА: BRU, ИКАО: EBBR - аэропорт Завентем 4 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 1
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен - Аэропорт Стамбул имени Сабихи́ Гёкче́н - ИАТА: SAW, ИКАО: LTFJ 6 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
DFW - Dallas Fort Worth International Airport - Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт - IATA: DFW, ICAO: KDFW, FAA LID: DFW 4 1
Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics - SPPAL 1 1
Dubai International Airport - Международный аэропорт Дубай 2 1
Flughafen Zürich - Zürich Airport - Аэропорт Цюрих - ИАТА: ZRH, ИКАО: LSZH 2 1
Japan Airlines - JAL - авиакомпания 26 1
China Airlines - CAL 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 554 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 1
Boeing 1032 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 151 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 264 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 1
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Владивосток Авиа 5 1
QinetiQ Group 57 1
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UK NATS Holdings - Национальная служба воздушного движения Великобритании 3 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 770 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5469 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3463 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
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