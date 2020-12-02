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Трансаэро
авиакомпания


02.12.2020 В ГК «Айтеко» назначен глава направления комплексных инфраструктурных и инжиниринговых проектов 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 2
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE 1
19.09.2016 «Техносерв» построил «Аэрофлоту» ЦОД 1
16.03.2015 В России могут разрешить использование мобильников в самолетах 1
16.03.2015 «Трансаэро» предлагает отменить запрет на использование мобильных устройств во время взлета и посадки воздушных судов 1
20.02.2015 Tele2 переносит ИТ-системы в московское облако SAP 1
13.02.2015 «Трансаэро» переходит в «облако» SAP HANA Enterprise Cloud 1
08.12.2014 «Трансаэро» запустила услугу по оплате сверхнормативного багажа через интернет 1
04.12.2014 «Триколор ТВ» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург 1
01.10.2014 ABBYY: Все 25 лет мы бежали впереди конкурентов 1
11.07.2014 Депутат Госдумы Селезнев пообещал $50 тыс. за видео задержания своего сына, обвиняемого США в хакерстве 1
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки 1
21.03.2014 Abbyy рассказала о тенденциях рынка потокового ввода данных на первом Data Capture Forum 1
13.03.2014 Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики 1
11.12.2013 Авиаперевозчики переходят от инфраструктурных проектов к мобилизации 2
11.12.2013 Авиаперевозчики завершают создание ИТ-инфраструктуры 1
28.10.2013 «Аэрофлот» снижает цены на интернет в небе 1
02.10.2013 Росавиация разрешила пилотам «Трансаэро» использовать iPad в качестве электронного бортового портфеля 1
12.09.2013 «Трансаэро» оптимизирует управление бизнес-процессами с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 3
19.03.2013 Третья конференция «МСФО: практика применения» состоится в Москве 1
19.03.2013 «Трансаэро» стал принимать к оплате «Яндекс.Деньги» 2
18.03.2013 «Трансаэро» принимает к оплате «Яндекс.Деньги» 2
24.01.2013 В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi 1
16.01.2013 «РуСат» расширяет сотрудничество с Panasonic Avionics 1
15.01.2013 Клиенты «Промсвязьбанка» предпочитают совершать онлайн-покупки на российских сайтах 2
04.12.2012 «Почта России»: шантаж со стороны «Внуково-Карго» поставил под угрозу доставку почты адресатам 1
08.10.2012 Московский аэропорт Домодедово развивает альтернативные сервисы регистрации 1
20.06.2012 Softline инвестировал в приложение для поиска работы 1
02.03.2012 «Алиот» поставит ВТБ24 свыше 2 млн заготовок карт Visa и MasterCard 1
18.10.2011 В Домодедово открылась онлайн и мобильная регистрация на рейсы 3
25.07.2011 ChronoPay открывает офис в Бразилии 1
21.04.2011 «Ай-Теко» построила телекоммуникационную инфраструктуру в офисе «Трансаэро» в Домодедово 1
16.04.2010 На самолетах «Аэрофлота» появятся SMS и WiFi 1
17.08.2009 Российские онлайн-билеты спасут e-бизнес 2
07.07.2009 На рейсы «Аэрофлота» регистрируют в интернете 1
04.06.2008 «Авиационный IT форум»: итоги 1
23.05.2008 19 мая прошел 1-й «Авиационный IT форум» 1
04.04.2008 В Москве прошел Russian CSO Summit 1

Публикаций - 42, упоминаний - 52

Трансаэро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
АФК Система ПАО 998 2
Питерская группа связистов 114 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
SAP SE 3220 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 2
АСВТ 29 2
SAP Consulting 28 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Microsoft Corporation 11168 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
СМАРТС Компания 210 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Альфа-Групп 327 2
IPOC 29 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Транснефть 159 2
Юнитайл - Unitile 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Android 10751 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ЦОД 10 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple iOS 5742 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Маевский Леонид 24 2
Рейман Леонид 422 2
Маевский Игорь 23 2
Рожецкин Леонид 17 2
Евтушенков Владимир 131 1
Букин Максим 3 1
Гавренков Сергей 9 1
Свирский Павел 9 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 1
Мордашов Алексей 29 1
Андреев Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Европа 3788 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Индия - Республика 2181 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Латвия - Юрмала 13 2
Великобритания - Лондон 828 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Украина 3398 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа Западная 618 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Независимая газета 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
NYT - The New York Times 510 1
Компьютерра 11 1
Мобильные системы 3 1
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Docflow 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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