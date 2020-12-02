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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Трансаэро
авиакомпания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 52
Трансаэро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
|USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
|Альфа-Групп 327 2
|IPOC 29 2
|Сибирский агрохолдинг 2 2
|Транснефть 159 2
|Юнитайл - Unitile 5 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Маевский Леонид 24 2
|Рейман Леонид 422 2
|Маевский Игорь 23 2
|Рожецкин Леонид 17 2
|Евтушенков Владимир 131 1
|Букин Максим 3 1
|Гавренков Сергей 9 1
|Свирский Павел 9 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Андреев Сергей 40 1
|Независимая газета 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|NYT - The New York Times 510 1
|Компьютерра 11 1
|Мобильные системы 3 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru