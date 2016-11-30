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Inmarsat International Maritime Satellite Organization Инмарсат

Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат


30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN

ия в любом направлении. Цель Deutsche Telekom – обеспечить технологическое лидерство, чтобы создать наилучшие возможности для своих абонентов».Лео Мондэйл (Leo Mondale), президент направления авиации Inmarsat, отметил: «Разработка EAN продвигается весьма успешно, в части как наземных, так и воздушных систем. Это позволит обеспечить первые в мире услуги полноценного широкополосного доступа в
26.01.2010 Inmarsat совершил первый звонок в новой системе глобальной спутниковой телефонной связи

Оператор Inmarsat объявил о совершении первого звонка в создаваемой системе глобальной спутниковой телефонной связи IsatPhone Pro, сообщает Прайм-Тасс. Систему планируется ввести в эксплуатацию в июне 2
19.08.2008 С Байконура осуществлен успешный запуск британского спутника Inmarsat 4F3

ан Сегодня", ночью с Байконура осуществлен успешный запуск ракеты "Протон-М" с британским спутником Inmarsat 4F3. Первая и вторая ступени ракеты-носителя отделились точно по времени полетной ци
15.08.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску Inmarsat 4F3

сегодня утром на космодроме Байконур расчетами предприятий Роскосмоса произведен вывоз ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и американским коммуникационным спутником Inmarsat 4F3 на стартовый комплекс пл. 200. Проводятся работы по графику первого стартового дня. Запуск намечен на 2 часа 43 минуты мск 19 августа.
14.08.2008 На Байконуре готовится к запуску спутник Inmarsat 4F3

ой межведомственной комиссии, которая рассмотрит вопросы готовности к запуску космического аппарата Inmarsat 4F3 и примет решение о вывозе ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый
12.08.2008 Продолжается подготовка к запуску спутника Inmarsat 4F3

, на Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Inmarsat 4F3. Напомним, 5 августа был перенесен запланированный на 14 августа пуск "Протона-М
06.08.2008 Перенесен запуск "Протона-М" со спутником Inmarsat-4F3

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Inmarsat-4F3 отложен в связи с необходимостью замены и повторных испытаний электротехнического компонента на носителе. При проведении предпусковых испытаний на Байконуре обнаружились неполадки

31.07.2008 На Байконуре готовятся к пуску ракеты–носителя "Протон"

ичева, пуск ракеты космического назначения «Протон-М/Бриз-М» с новейшим космическим аппаратом серии Inmarsat-4 (Inmarsat-4F3) для глобального оператора мобильной спутниковой связи Inm
18.07.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запускам спутников Inmarsat-4F3 и Nimiq-4

специалисты проводят автономную подготовку британского телекоммуникационного космического аппарата Inmarsat-4F3. На разгонном блоке "Бриз-М" российские специалисты проводят электрические и ком
08.07.2008 На Байконуре готовится запуск космического аппарата Inmarsat 4F3

сообщает пресс-служба Роскосмоса, 6 июля на Байконур доставлен космический аппарат мобильной связи Inmarsat для подготовки к запуску с использованием ракеты–носителя "Протон-М". Новый космичес
21.03.2008 На Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Протон-М" для запуска спутника Inmarsat-4F3

, на Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Протон-М", предназначенной для запуска спутника Inmarsat-4F3. Ракета-носитель "Протон-М" со вспомогательным оборудованием была доставлена вче
07.08.2007 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева получил новый заказ

предприятие Space Transport и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с РКК «Энергия», и оператор спутниковой связи Inmarsat Plx объявили о заключении нового контракта. В рамках контракта, российская ракета–но
15.02.2007 Компания Inmarsat запустила новую услугу BGAN

Компания Inmarsat запустила услугу спутниковой широкополосной связи для обеспечения доступа в интернет в неблагоприятных районах. Услуга Broadband Global Area Network (BGAN) предоставляется в сотрудниче
16.05.2006 Inmarsat идет в США с новым сервисом

осылать видеоинформацию, электронные письма или совершать звонки, используя новый геостационарный спутник. Стоимость сервиса будет такая же, как и у Iridium Satellite и GlobalStar Telecommunications. Inmarsat инвестировала в BGAN $1,5 млрд. Сервис был запущен в Европе ранее в этом году. Третий спутник планируется запустить над Азией. Спутниковое сообщение сейчас в США вызывает большой интер
08.12.2005 Inmarsat запустил услугу по передаче голоса

Британская компания Inmarsat запустила долгожданную услугу по передаче голоса и предоставлению высокоскоростного

08.11.2005 Inmarsat-4 F2 успешно запущен

Аппарат Inmarsat-4 F2, один из самых крупных и мощных коммуникационных спутников, когда либо построен
07.02.2005 Готовится к запуску спутник Inmarsat следующего поколения

Компания Inmarsat представила телекоммуникационный спутник нового поколения Inmarsat 4, сообщае
10.12.2003 Inmarsat сменил владельцев

Акционеры компании Inmarsat, владеющей сетью спутниковой связи, приняли предложение инвестиционной компании Grap
03.10.2003 В США хотят проверить продажу Inmarsat

риканские инвестиционные компании Soros Private Equity и Apollo Management предложили $1.5 млрд. за Inmarsat, что чуть выше предложения, сделанного английскими инвестиционными компаниями (штаб

01.10.2003 Битва за Inmarsat: ставка - безопасность США

Soros, Apollo поднимают стоимость предложения для Inmarsat до $1.5 млрд. Спутниковой связь: интенсивная смена собственников Расчет доходности о
18.09.2003 Судный день для Inmarsat

Руководство Inmarsat Ventures ведет переговоры с заинтересованными сторонами, начиная с июня 2002 г., но

14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь

ствия в Ираке дали дополнительный толчок для развития не только глобальных сетей спутниковой связи (Inmarsat, Iridium, GlobalStar), но и региональной системы Thuraya. Военные силы коалиции, воз
19.03.2003 Inmarsat готовится к войне

Оператор спутниковой связи Inmarsat перевел резервный спутник связи в новую геостанционарную позицию, которая обеспечит лучшее покрытие зоны Персидского залива. Таким образом оператор предполагает удовлетворить повышеный
26.11.2002 Inmarsat ввёл в коммерческую эксплуатацию региональную широкополосную высокоскоростную сеть пакетной передачи данных

В штаб-квартире в Лондоне Inmarsat официально объявил о введении в коммерческую эксплуатацию региональной широкополосно
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

Satellite Operators Association). Представители 9 операторов (Europe*Star, Eutelsat S.A., Hispasat, Inmarsat Ventures PLC, New Skies Satellites NV, Nordic Satellite AB, SES GLOBAL, Telenor Broa
07.12.2001 Ericsson смонтирует опорную 3G-сеть для Inmarsat

я Ericsson была выбрана в качестве единственного подрядчика оператором глобальной спутниковой связи Inmarsat Ltd для развития принадлежащей ему опорной сети следующего поколения Broadband Globa
03.12.2001 Inmarsat к Рождеству предложит бесплатную электронную почту в своей спутниковой системе

Компания спутниковой связи Inmarsat решила привлечь внимание к существованию своей услуги обмена данными Inmarsat
26.07.2001 International Launch Services будет запускать спутники Inmarsat нового поколения

Вчера компания ILS (International Launch Services) сообщила о заключении контракта с Inmarsat Ventures plc на запуск по крайней мере одного спутника нового поколения системы I
24.07.2001 Inmarsat намерена разместить акции на фондовой бирже до конца года

биржах, сообщила Financial Times. По-видимому, акции будут размещены на лондонской бирже, со вторичным листингом в Нью-Йорке, а рыночная капитализация компании будет оценена в сумму около $2,8 млрд. Inmarsat, у которой 87 акционеров в разных частях света, ранее уже сообщала о намерении разместить на бирже свои акции во втором квартале этого года, но затем планы компании изменились в связи

20.06.2001 International Launch Services намерена вывести на орбиту спутник связи Inmarsat-4

нской "Энергии", сообщила о проходящих сейчас переговорах с оператором глобальной спутниковой связи Inmarsat. Переговоры находятся на заключительной стадии, и при их успешном завершении в 2003

18.06.2001 Inmarsat впервые открыла услуги передачи широкополосного IP-трафика по спутниковым каналам

Компания Inmarsat, провайдер услуг спутниковой связи, открыла первый в мире сервис по передаче широкополосного IP-трафика, который будет доступен клиентам в любой точке мира. Принципиальное отличие ново
01.11.2000 Inmarsat заключила контракты с Hughes и Thuraya на поставку услуг мобильной широкополосной спутниковой связи

Корпорация Inmarsat cообщила о заключении контрактов с компаниями Hughes Network Systems (HNS) и Abu Dhabi-based Thuraya Satellite Telecommunications Co. на поставку услуг передачи данных со скоростью 144
18.09.2000 Telenor станет крупнейшим акционером Inmarsat после покупки пакета акций у Lockheed Martin

Telenor Satellite Services увеличит свою долю в международной компании спутниковых телекоммуникаций Inmarsat c 6,8% до 15% акций за счет приобретения 30% акций, имеющихся у компании Lockheed Ma
26.06.2000 Inmarsat намерена предложить новые услуги связи для авиапассажиров

ration, Rockwell Collins и Qualcomm в проекте по разработке новых услуг высокоскоростного доступа в Интернет и передаче прямого телевизионного эфира для авиапассажиров. Конкурент Globalstar, компания Inmarsat, предприняла аналогичные шаги в этом направлении. По мнению руководства Inmarsat, у компании гораздо больше опыта и лучше техническая база для развития подобных услуг. Спутники

11.05.2000 Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat

Сегодня межлдународный телекоммуникационный консорциум Inmarsat объявил о предоставлении $700 миллионного контракта на построение спутников группе Astrium - третьей в мире аэрокосмической группе по объемам продаж. Astrium, в который входят DaimlerC
27.03.2000 Inmarsat инвестирует в создание портала электронной коммерции для морских перевозок

ать $70 млн в создание нового предприятия - портала электронной коммерции, который будет предоставлять услуги по снабжению и связи для морских перевозок. Предприятие будет независимой дочерней фирмой Inmarsat и начнет работу в этом году. Замысел компании состоит в объединении поставщиков для морских перевозок в рамках единой интернет-компании, чтобы клиенты Inmarsat могли размешать з
28.05.1999 "Классика" представила новую систему мобильного доступа в Интернет на базе технологий NetStar и Inmarsat

нии новой системы спутникового мобильного доступа в Интернет NetStar Mobile. Базой для нее послужили системы высокоскоростного асимметричного доступа в Интернет NetStar и глобальной спутниковой связи Inmarsat. Скорость приема данных равна 400 Кбит/с; услуга оплачивается помегабайтно и стоимость получения 1 Мб информации составляет $1,5.
19.03.1999 Inmarsat предоставит новую услугу для мобильных пользователей

Международная организация спутниковой связи Inmarsat анонсировала на CeBIT'99 новую услугу по обслуживанию мобильных пользователей. Для этого Inmarsat выпустила переносные терминалы спутниковой связи, обеспечивающие скорость перед

Публикаций - 118, упоминаний - 165

Inmarsat и организации, системы, технологии, персоны:

Globalstar - Глобалстар 181 28
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 23
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 10
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 9
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 8
МегаФон 8901 7
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 7
OneWeb - WorldVU 36 6
ТМ Сат 18 6
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 57 6
GTNT - Джи Ти Эн Ти 9 5
Thales Group 124 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 5
Ростелеком 9728 4
Lenovo Motorola 3501 4
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
Deutsche Telekom 911 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 4
Hughes 111 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 4
PanAmSat Holding 33 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 3
Deutsche Lufthansa Systems 24 3
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 3
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 3 3
Hispasat 14 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 3
Cisco Systems 5120 2
Microsoft Corporation 24652 2
Транзит-Телеком 8 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Qualcomm Technologies 1827 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Vodafone Group 1370 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 10
Lockheed Martin 756 10
Boeing 1009 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 8
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 6
Airbus Group - Airbus Industries 224 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 4
Apax Partners 27 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 3
Permira 18 3
Deutsche Lufthansa AG 118 3
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 3
ILS - International Launch Services 61 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 3
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 202 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 2
Northrop Grumman 202 2
QinetiQ Group 57 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
SWISS International Air Lines 52 1
Space Transport 9 1
Deutsche Lufthansa - Eurowings - авиакомпания 1 1
Apollo Global Management 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 2
Федеральное казначейство России 1781 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 2
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 405 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 8
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 2
Microsoft ITIL Foundation 1 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 5 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 77
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 34
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9385 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 27
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 17
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 416 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8488 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2277 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12562 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14420 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3760 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11654 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4785 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4094 6
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13835 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9338 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10153 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6459 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3740 5
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 26 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 315 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 15
Космодром Байконур 1067 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2760 8
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 465 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 5
Thuraya SWOT 5 5
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 2
ИВК Юпитер Крипто 31 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 2
ИВК Север 2 2
Inmarsat Global Xpress 2 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 54 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Iridium Next 5 1
GipsyTeam - покер-онлайн 1 1
WhatsApp Messenger 1089 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Outlook 1392 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 62 1
Пехтерев Сергей 54 4
Бокова Людмила 82 3
Никифоров Николай 1136 3
Рыжиков Сергей 111 3
Савельев Виталий 51 3
Клишас Андрей 58 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 333 2
Матаев Вячеслав 3 2
Ройтман Евгений 44 2
Захаркина Ольга 24 2
Звездарев Борис 6 2
Нестеренко Надежда 2 2
Иванов Олег 142 1
Дорогой Леонид 1 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Шелобков Алексей 32 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Серкин Александр 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Климарев Михаил 48 1
McCann Stephen - Маккан Стивен 1 1
Солдатенков Сергей 161 1
Кусков Денис 221 1
Богданов Андрей 41 1
Анкилов Константин 107 1
Демидов Иван 4 1
Васюков Григорий 14 1
Волков Александр 26 1
Салов Андрей 1 1
Непомнящий Роман 1 1
Цуриков Игорь 3 1
Малютин Валентин 1 1
Вырвинский Игорь 1 1
Жерновецкий Феликс 1 1
Prodi Romano - Проди Романо 10 1
Хайлов Михаил 5 1
Глушко Виктор 3 1
Шилов Анатолий 9 1
Прохоров Николай 4 1
Шилов Максим 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 34
Европа 21791 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 25
Земля - планета Солнечной системы 10390 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 19
Африка - Африканский регион 3483 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 10
Индия - Bharat 5459 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 9
Ближний Восток 2947 9
Азия - Азиатский регион 5547 9
Канада 4889 7
Казахстан - Республика 5546 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 6
Норвегия - Королевство 1804 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 6
Франция - Французская Республика 7858 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 5
Индийский океан 158 5
Италия - Итальянская Республика 4357 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 4
Германия - Федеративная Республика 12700 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2467 4
Бельгия - Брюссель 228 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 4
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 661 4
Арктика - Северный полюс 175 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 749 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1029 3
Европа Восточная 3077 3
Америка Южная 853 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 30
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5671 27
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 13
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2600 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6413 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8072 7
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 853 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6719 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6263 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 3
Английский язык 6651 3
Аренда 2432 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 458 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5387 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2397 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6945 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 497 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9850 2
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