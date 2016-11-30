Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат

Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN ия в любом направлении. Цель Deutsche Telekom – обеспечить технологическое лидерство, чтобы создать наилучшие возможности для своих абонентов».Лео Мондэйл (Leo Mondale), президент направления авиации Inmarsat, отметил: «Разработка EAN продвигается весьма успешно, в части как наземных, так и воздушных систем. Это позволит обеспечить первые в мире услуги полноценного широкополосного доступа в

Inmarsat совершил первый звонок в новой системе глобальной спутниковой телефонной связи Оператор Inmarsat объявил о совершении первого звонка в создаваемой системе глобальной спутниковой телефонной связи IsatPhone Pro, сообщает Прайм-Тасс. Систему планируется ввести в эксплуатацию в июне 2

С Байконура осуществлен успешный запуск британского спутника Inmarsat 4F3 ан Сегодня", ночью с Байконура осуществлен успешный запуск ракеты "Протон-М" с британским спутником Inmarsat 4F3. Первая и вторая ступени ракеты-носителя отделились точно по времени полетной ци

На Байконуре продолжается подготовка к запуску Inmarsat 4F3 сегодня утром на космодроме Байконур расчетами предприятий Роскосмоса произведен вывоз ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и американским коммуникационным спутником Inmarsat 4F3 на стартовый комплекс пл. 200. Проводятся работы по графику первого стартового дня. Запуск намечен на 2 часа 43 минуты мск 19 августа.

На Байконуре готовится к запуску спутник Inmarsat 4F3 ой межведомственной комиссии, которая рассмотрит вопросы готовности к запуску космического аппарата Inmarsat 4F3 и примет решение о вывозе ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый

Продолжается подготовка к запуску спутника Inmarsat 4F3 , на Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Inmarsat 4F3. Напомним, 5 августа был перенесен запланированный на 14 августа пуск "Протона-М

Перенесен запуск "Протона-М" со спутником Inmarsat-4F3 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Inmarsat-4F3 отложен в связи с необходимостью замены и повторных испытаний электротехнического компонента на носителе. При проведении предпусковых испытаний на Байконуре обнаружились неполадки

На Байконуре готовятся к пуску ракеты–носителя "Протон" ичева, пуск ракеты космического назначения «Протон-М/Бриз-М» с новейшим космическим аппаратом серии Inmarsat-4 (Inmarsat-4F3) для глобального оператора мобильной спутниковой связи Inm

На Байконуре продолжается подготовка к запускам спутников Inmarsat-4F3 и Nimiq-4 специалисты проводят автономную подготовку британского телекоммуникационного космического аппарата Inmarsat-4F3. На разгонном блоке "Бриз-М" российские специалисты проводят электрические и ком

На Байконуре готовится запуск космического аппарата Inmarsat 4F3 сообщает пресс-служба Роскосмоса, 6 июля на Байконур доставлен космический аппарат мобильной связи Inmarsat для подготовки к запуску с использованием ракеты–носителя "Протон-М". Новый космичес

На Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Протон-М" для запуска спутника Inmarsat-4F3 , на Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Протон-М", предназначенной для запуска спутника Inmarsat-4F3. Ракета-носитель "Протон-М" со вспомогательным оборудованием была доставлена вче

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева получил новый заказ предприятие Space Transport и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с РКК «Энергия», и оператор спутниковой связи Inmarsat Plx объявили о заключении нового контракта. В рамках контракта, российская ракета–но

Компания Inmarsat запустила новую услугу BGAN Компания Inmarsat запустила услугу спутниковой широкополосной связи для обеспечения доступа в интернет в неблагоприятных районах. Услуга Broadband Global Area Network (BGAN) предоставляется в сотрудниче

Inmarsat идет в США с новым сервисом осылать видеоинформацию, электронные письма или совершать звонки, используя новый геостационарный спутник. Стоимость сервиса будет такая же, как и у Iridium Satellite и GlobalStar Telecommunications. Inmarsat инвестировала в BGAN $1,5 млрд. Сервис был запущен в Европе ранее в этом году. Третий спутник планируется запустить над Азией. Спутниковое сообщение сейчас в США вызывает большой интер

Inmarsat запустил услугу по передаче голоса Британская компания Inmarsat запустила долгожданную услугу по передаче голоса и предоставлению высокоскоростного

Inmarsat-4 F2 успешно запущен Аппарат Inmarsat-4 F2, один из самых крупных и мощных коммуникационных спутников, когда либо построен

Готовится к запуску спутник Inmarsat следующего поколения Компания Inmarsat представила телекоммуникационный спутник нового поколения Inmarsat 4, сообщае

Inmarsat сменил владельцев Акционеры компании Inmarsat, владеющей сетью спутниковой связи, приняли предложение инвестиционной компании Grap

В США хотят проверить продажу Inmarsat риканские инвестиционные компании Soros Private Equity и Apollo Management предложили $1.5 млрд. за Inmarsat, что чуть выше предложения, сделанного английскими инвестиционными компаниями (штаб

Битва за Inmarsat: ставка - безопасность США Soros, Apollo поднимают стоимость предложения для Inmarsat до $1.5 млрд. Спутниковой связь: интенсивная смена собственников Расчет доходности о

Судный день для Inmarsat Руководство Inmarsat Ventures ведет переговоры с заинтересованными сторонами, начиная с июня 2002 г., но

Война в Ираке возродила спутниковую связь ствия в Ираке дали дополнительный толчок для развития не только глобальных сетей спутниковой связи (Inmarsat, Iridium, GlobalStar), но и региональной системы Thuraya. Военные силы коалиции, воз

Inmarsat готовится к войне Оператор спутниковой связи Inmarsat перевел резервный спутник связи в новую геостанционарную позицию, которая обеспечит лучшее покрытие зоны Персидского залива. Таким образом оператор предполагает удовлетворить повышеный

Inmarsat ввёл в коммерческую эксплуатацию региональную широкополосную высокоскоростную сеть пакетной передачи данных В штаб-квартире в Лондоне Inmarsat официально объявил о введении в коммерческую эксплуатацию региональной широкополосно

Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике Satellite Operators Association). Представители 9 операторов (Europe*Star, Eutelsat S.A., Hispasat, Inmarsat Ventures PLC, New Skies Satellites NV, Nordic Satellite AB, SES GLOBAL, Telenor Broa

Ericsson смонтирует опорную 3G-сеть для Inmarsat я Ericsson была выбрана в качестве единственного подрядчика оператором глобальной спутниковой связи Inmarsat Ltd для развития принадлежащей ему опорной сети следующего поколения Broadband Globa

Inmarsat к Рождеству предложит бесплатную электронную почту в своей спутниковой системе Компания спутниковой связи Inmarsat решила привлечь внимание к существованию своей услуги обмена данными Inmarsat

International Launch Services будет запускать спутники Inmarsat нового поколения Вчера компания ILS (International Launch Services) сообщила о заключении контракта с Inmarsat Ventures plc на запуск по крайней мере одного спутника нового поколения системы I

Inmarsat намерена разместить акции на фондовой бирже до конца года биржах, сообщила Financial Times. По-видимому, акции будут размещены на лондонской бирже, со вторичным листингом в Нью-Йорке, а рыночная капитализация компании будет оценена в сумму около $2,8 млрд. Inmarsat, у которой 87 акционеров в разных частях света, ранее уже сообщала о намерении разместить на бирже свои акции во втором квартале этого года, но затем планы компании изменились в связи

International Launch Services намерена вывести на орбиту спутник связи Inmarsat-4 нской "Энергии", сообщила о проходящих сейчас переговорах с оператором глобальной спутниковой связи Inmarsat. Переговоры находятся на заключительной стадии, и при их успешном завершении в 2003

Inmarsat впервые открыла услуги передачи широкополосного IP-трафика по спутниковым каналам Компания Inmarsat, провайдер услуг спутниковой связи, открыла первый в мире сервис по передаче широкополосного IP-трафика, который будет доступен клиентам в любой точке мира. Принципиальное отличие ново

Inmarsat заключила контракты с Hughes и Thuraya на поставку услуг мобильной широкополосной спутниковой связи Корпорация Inmarsat cообщила о заключении контрактов с компаниями Hughes Network Systems (HNS) и Abu Dhabi-based Thuraya Satellite Telecommunications Co. на поставку услуг передачи данных со скоростью 144

Telenor станет крупнейшим акционером Inmarsat после покупки пакета акций у Lockheed Martin Telenor Satellite Services увеличит свою долю в международной компании спутниковых телекоммуникаций Inmarsat c 6,8% до 15% акций за счет приобретения 30% акций, имеющихся у компании Lockheed Ma

Inmarsat намерена предложить новые услуги связи для авиапассажиров ration, Rockwell Collins и Qualcomm в проекте по разработке новых услуг высокоскоростного доступа в Интернет и передаче прямого телевизионного эфира для авиапассажиров. Конкурент Globalstar, компания Inmarsat, предприняла аналогичные шаги в этом направлении. По мнению руководства Inmarsat, у компании гораздо больше опыта и лучше техническая база для развития подобных услуг. Спутники

Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat Сегодня межлдународный телекоммуникационный консорциум Inmarsat объявил о предоставлении $700 миллионного контракта на построение спутников группе Astrium - третьей в мире аэрокосмической группе по объемам продаж. Astrium, в который входят DaimlerC

Inmarsat инвестирует в создание портала электронной коммерции для морских перевозок ать $70 млн в создание нового предприятия - портала электронной коммерции, который будет предоставлять услуги по снабжению и связи для морских перевозок. Предприятие будет независимой дочерней фирмой Inmarsat и начнет работу в этом году. Замысел компании состоит в объединении поставщиков для морских перевозок в рамках единой интернет-компании, чтобы клиенты Inmarsat могли размешать з

"Классика" представила новую систему мобильного доступа в Интернет на базе технологий NetStar и Inmarsat нии новой системы спутникового мобильного доступа в Интернет NetStar Mobile. Базой для нее послужили системы высокоскоростного асимметричного доступа в Интернет NetStar и глобальной спутниковой связи Inmarsat. Скорость приема данных равна 400 Кбит/с; услуга оплачивается помегабайтно и стоимость получения 1 Мб информации составляет $1,5.