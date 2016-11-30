Inmarsat International Maritime Satellite Organization Инмарсат
|30.11.2016
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Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN
ия в любом направлении. Цель Deutsche Telekom – обеспечить технологическое лидерство, чтобы создать наилучшие возможности для своих абонентов».Лео Мондэйл (Leo Mondale), президент направления авиации Inmarsat, отметил: «Разработка EAN продвигается весьма успешно, в части как наземных, так и воздушных систем. Это позволит обеспечить первые в мире услуги полноценного широкополосного доступа в
|26.01.2010
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Inmarsat совершил первый звонок в новой системе глобальной спутниковой телефонной связи
Оператор Inmarsat объявил о совершении первого звонка в создаваемой системе глобальной спутниковой телефонной связи IsatPhone Pro, сообщает Прайм-Тасс. Систему планируется ввести в эксплуатацию в июне 2
|19.08.2008
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С Байконура осуществлен успешный запуск британского спутника Inmarsat 4F3
ан Сегодня", ночью с Байконура осуществлен успешный запуск ракеты "Протон-М" с британским спутником Inmarsat 4F3. Первая и вторая ступени ракеты-носителя отделились точно по времени полетной ци
|15.08.2008
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На Байконуре продолжается подготовка к запуску Inmarsat 4F3
сегодня утром на космодроме Байконур расчетами предприятий Роскосмоса произведен вывоз ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и американским коммуникационным спутником Inmarsat 4F3 на стартовый комплекс пл. 200. Проводятся работы по графику первого стартового дня. Запуск намечен на 2 часа 43 минуты мск 19 августа.
|14.08.2008
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На Байконуре готовится к запуску спутник Inmarsat 4F3
ой межведомственной комиссии, которая рассмотрит вопросы готовности к запуску космического аппарата Inmarsat 4F3 и примет решение о вывозе ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый
|12.08.2008
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Продолжается подготовка к запуску спутника Inmarsat 4F3
, на Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Inmarsat 4F3. Напомним, 5 августа был перенесен запланированный на 14 августа пуск "Протона-М
|06.08.2008
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Перенесен запуск "Протона-М" со спутником Inmarsat-4F3
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Inmarsat-4F3 отложен в связи с необходимостью замены и повторных испытаний электротехнического компонента на носителе. При проведении предпусковых испытаний на Байконуре обнаружились неполадки
|31.07.2008
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На Байконуре готовятся к пуску ракеты–носителя "Протон"
ичева, пуск ракеты космического назначения «Протон-М/Бриз-М» с новейшим космическим аппаратом серии Inmarsat-4 (Inmarsat-4F3) для глобального оператора мобильной спутниковой связи Inm
|18.07.2008
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На Байконуре продолжается подготовка к запускам спутников Inmarsat-4F3 и Nimiq-4
специалисты проводят автономную подготовку британского телекоммуникационного космического аппарата Inmarsat-4F3. На разгонном блоке "Бриз-М" российские специалисты проводят электрические и ком
|08.07.2008
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На Байконуре готовится запуск космического аппарата Inmarsat 4F3
сообщает пресс-служба Роскосмоса, 6 июля на Байконур доставлен космический аппарат мобильной связи Inmarsat для подготовки к запуску с использованием ракеты–носителя "Протон-М". Новый космичес
|21.03.2008
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На Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Протон-М" для запуска спутника Inmarsat-4F3
, на Байконуре началась подготовка ракеты-носителя "Протон-М", предназначенной для запуска спутника Inmarsat-4F3. Ракета-носитель "Протон-М" со вспомогательным оборудованием была доставлена вче
|07.08.2007
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ГКНПЦ им. М.В.Хруничева получил новый заказ
предприятие Space Transport и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с РКК «Энергия», и оператор спутниковой связи Inmarsat Plx объявили о заключении нового контракта. В рамках контракта, российская ракета–но
|15.02.2007
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Компания Inmarsat запустила новую услугу BGAN
Компания Inmarsat запустила услугу спутниковой широкополосной связи для обеспечения доступа в интернет в неблагоприятных районах. Услуга Broadband Global Area Network (BGAN) предоставляется в сотрудниче
|16.05.2006
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Inmarsat идет в США с новым сервисом
осылать видеоинформацию, электронные письма или совершать звонки, используя новый геостационарный спутник. Стоимость сервиса будет такая же, как и у Iridium Satellite и GlobalStar Telecommunications. Inmarsat инвестировала в BGAN $1,5 млрд. Сервис был запущен в Европе ранее в этом году. Третий спутник планируется запустить над Азией. Спутниковое сообщение сейчас в США вызывает большой интер
|08.12.2005
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Inmarsat запустил услугу по передаче голоса
Британская компания Inmarsat запустила долгожданную услугу по передаче голоса и предоставлению высокоскоростного
|08.11.2005
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Inmarsat-4 F2 успешно запущен
Аппарат Inmarsat-4 F2, один из самых крупных и мощных коммуникационных спутников, когда либо построен
|07.02.2005
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Готовится к запуску спутник Inmarsat следующего поколения
Компания Inmarsat представила телекоммуникационный спутник нового поколения Inmarsat 4, сообщае
|10.12.2003
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Inmarsat сменил владельцев
Акционеры компании Inmarsat, владеющей сетью спутниковой связи, приняли предложение инвестиционной компании Grap
|03.10.2003
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В США хотят проверить продажу Inmarsat
риканские инвестиционные компании Soros Private Equity и Apollo Management предложили $1.5 млрд. за Inmarsat, что чуть выше предложения, сделанного английскими инвестиционными компаниями (штаб
|01.10.2003
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Битва за Inmarsat: ставка - безопасность США
Soros, Apollo поднимают стоимость предложения для Inmarsat до $1.5 млрд. Спутниковой связь: интенсивная смена собственников Расчет доходности о
|18.09.2003
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Судный день для Inmarsat
Руководство Inmarsat Ventures ведет переговоры с заинтересованными сторонами, начиная с июня 2002 г., но
|14.05.2003
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Война в Ираке возродила спутниковую связь
ствия в Ираке дали дополнительный толчок для развития не только глобальных сетей спутниковой связи (Inmarsat, Iridium, GlobalStar), но и региональной системы Thuraya. Военные силы коалиции, воз
|19.03.2003
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Inmarsat готовится к войне
Оператор спутниковой связи Inmarsat перевел резервный спутник связи в новую геостанционарную позицию, которая обеспечит лучшее покрытие зоны Персидского залива. Таким образом оператор предполагает удовлетворить повышеный
|26.11.2002
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Inmarsat ввёл в коммерческую эксплуатацию региональную широкополосную высокоскоростную сеть пакетной передачи данных
В штаб-квартире в Лондоне Inmarsat официально объявил о введении в коммерческую эксплуатацию региональной широкополосно
|22.03.2002
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Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике
Satellite Operators Association). Представители 9 операторов (Europe*Star, Eutelsat S.A., Hispasat, Inmarsat Ventures PLC, New Skies Satellites NV, Nordic Satellite AB, SES GLOBAL, Telenor Broa
|07.12.2001
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Ericsson смонтирует опорную 3G-сеть для Inmarsat
я Ericsson была выбрана в качестве единственного подрядчика оператором глобальной спутниковой связи Inmarsat Ltd для развития принадлежащей ему опорной сети следующего поколения Broadband Globa
|03.12.2001
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Inmarsat к Рождеству предложит бесплатную электронную почту в своей спутниковой системе
Компания спутниковой связи Inmarsat решила привлечь внимание к существованию своей услуги обмена данными Inmarsat
|26.07.2001
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International Launch Services будет запускать спутники Inmarsat нового поколения
Вчера компания ILS (International Launch Services) сообщила о заключении контракта с Inmarsat Ventures plc на запуск по крайней мере одного спутника нового поколения системы I
|24.07.2001
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Inmarsat намерена разместить акции на фондовой бирже до конца года
биржах, сообщила Financial Times. По-видимому, акции будут размещены на лондонской бирже, со вторичным листингом в Нью-Йорке, а рыночная капитализация компании будет оценена в сумму около $2,8 млрд. Inmarsat, у которой 87 акционеров в разных частях света, ранее уже сообщала о намерении разместить на бирже свои акции во втором квартале этого года, но затем планы компании изменились в связи
|20.06.2001
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International Launch Services намерена вывести на орбиту спутник связи Inmarsat-4
нской "Энергии", сообщила о проходящих сейчас переговорах с оператором глобальной спутниковой связи Inmarsat. Переговоры находятся на заключительной стадии, и при их успешном завершении в 2003
|18.06.2001
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Inmarsat впервые открыла услуги передачи широкополосного IP-трафика по спутниковым каналам
Компания Inmarsat, провайдер услуг спутниковой связи, открыла первый в мире сервис по передаче широкополосного IP-трафика, который будет доступен клиентам в любой точке мира. Принципиальное отличие ново
|01.11.2000
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Inmarsat заключила контракты с Hughes и Thuraya на поставку услуг мобильной широкополосной спутниковой связи
Корпорация Inmarsat cообщила о заключении контрактов с компаниями Hughes Network Systems (HNS) и Abu Dhabi-based Thuraya Satellite Telecommunications Co. на поставку услуг передачи данных со скоростью 144
|18.09.2000
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Telenor станет крупнейшим акционером Inmarsat после покупки пакета акций у Lockheed Martin
Telenor Satellite Services увеличит свою долю в международной компании спутниковых телекоммуникаций Inmarsat c 6,8% до 15% акций за счет приобретения 30% акций, имеющихся у компании Lockheed Ma
|26.06.2000
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Inmarsat намерена предложить новые услуги связи для авиапассажиров
ration, Rockwell Collins и Qualcomm в проекте по разработке новых услуг высокоскоростного доступа в Интернет и передаче прямого телевизионного эфира для авиапассажиров. Конкурент Globalstar, компания Inmarsat, предприняла аналогичные шаги в этом направлении. По мнению руководства Inmarsat, у компании гораздо больше опыта и лучше техническая база для развития подобных услуг. Спутники
|11.05.2000
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Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat
Сегодня межлдународный телекоммуникационный консорциум Inmarsat объявил о предоставлении $700 миллионного контракта на построение спутников группе Astrium - третьей в мире аэрокосмической группе по объемам продаж. Astrium, в который входят DaimlerC
|27.03.2000
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Inmarsat инвестирует в создание портала электронной коммерции для морских перевозок
ать $70 млн в создание нового предприятия - портала электронной коммерции, который будет предоставлять услуги по снабжению и связи для морских перевозок. Предприятие будет независимой дочерней фирмой Inmarsat и начнет работу в этом году. Замысел компании состоит в объединении поставщиков для морских перевозок в рамках единой интернет-компании, чтобы клиенты Inmarsat могли размешать з
|28.05.1999
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"Классика" представила новую систему мобильного доступа в Интернет на базе технологий NetStar и Inmarsat
нии новой системы спутникового мобильного доступа в Интернет NetStar Mobile. Базой для нее послужили системы высокоскоростного асимметричного доступа в Интернет NetStar и глобальной спутниковой связи Inmarsat. Скорость приема данных равна 400 Кбит/с; услуга оплачивается помегабайтно и стоимость получения 1 Мб информации составляет $1,5.
|19.03.1999
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Inmarsat предоставит новую услугу для мобильных пользователей
Международная организация спутниковой связи Inmarsat анонсировала на CeBIT'99 новую услугу по обслуживанию мобильных пользователей. Для этого Inmarsat выпустила переносные терминалы спутниковой связи, обеспечивающие скорость перед
Inmarsat и организации, системы, технологии, персоны:
|Пехтерев Сергей 54 4
|Бокова Людмила 82 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Рыжиков Сергей 111 3
|Савельев Виталий 51 3
|Клишас Андрей 58 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 333 2
|Матаев Вячеслав 3 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Звездарев Борис 6 2
|Нестеренко Надежда 2 2
|Иванов Олег 142 1
|Дорогой Леонид 1 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Шелобков Алексей 32 1
|Шамотин Вячеслав 1 1
|Серкин Александр 2 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Климарев Михаил 48 1
|McCann Stephen - Маккан Стивен 1 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Кусков Денис 221 1
|Богданов Андрей 41 1
|Анкилов Константин 107 1
|Демидов Иван 4 1
|Васюков Григорий 14 1
|Волков Александр 26 1
|Салов Андрей 1 1
|Непомнящий Роман 1 1
|Цуриков Игорь 3 1
|Малютин Валентин 1 1
|Вырвинский Игорь 1 1
|Жерновецкий Феликс 1 1
|Prodi Romano - Проди Романо 10 1
|Хайлов Михаил 5 1
|Глушко Виктор 3 1
|Шилов Анатолий 9 1
|Прохоров Николай 4 1
|Шилов Максим 14 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 9
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|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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