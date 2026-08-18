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Госдума РФ Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Российских пользователей обяжут маркировать материалы, созданные нейросетями 1
20.11.2025 Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ 1
31.10.2025 Российских «белых» хакеров будут сажать на долгие годы за слив посторонним информации о найденных уязвимостях. Закон почти готов 1
26.07.2024 Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством 1
23.07.2024 В 2024 году в публичный доступ утекли 150 новых баз данных российских компаний 1
16.01.2024 В России готовятся сажать на 10 лет за сбор и хранение персональных данных из-за плохо составленного законопроекта 1
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
06.11.2019 Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли 1
07.10.2019 Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи 1
12.08.2019 Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки 1
11.04.2019 ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа 1
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок 1
27.06.2012 Закон об ЭЦП продлили из-за риска парализовать госуслуги и электронные закупки 2
24.09.2010 Решение Госдумы: Скачал MP3 из Сети – можешь сесть на 2 года 1
19.03.2010 Судебные приставы не смогут наказать «большую тройку» 1
11.11.2008 Госдума собирается ввести цензуру компьютерных игр 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10772 6
X Corp - Twitter 2939 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15799 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 787 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
OneWeb - WorldVU 46 2
Google LLC 12713 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 2
АКОС 68 1
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 1
Trident Media Guard 1 1
Ростелеком 10963 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 939 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 1
Amazon Inc - Amazon.com 3282 1
Alibaba Group 474 1
Yandex - Яндекс 9246 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 1
Apple Inc 13174 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Telegram Group 2950 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1353 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 514 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4982 1
PayPal 671 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 290 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
FogSoft - ФогСофт 44 1
Социальные гарантии 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 1
eBay Inc 1641 1
Нэклис-Банк 16 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1527 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
Microsoft - LinkedIn 701 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1677 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Uber 359 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13901 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5978 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 2
Судебная власть - Judicial power 2506 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5674 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 584 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5436 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 784 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35123 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9502 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18353 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8318 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26852 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4341 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25882 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29724 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7396 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13158 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26334 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10220 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5155 2
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2637 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13357 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6511 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6046 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12226 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26349 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4796 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10266 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1119 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2014 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3242 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1170 1
Оповещение и уведомление - Notification 5974 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13502 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9938 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10697 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3042 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7949 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1659 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12941 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7885 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2450 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3071 1
FreePik 1853 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1076 1
Rakuten Viber 668 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1752 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5749 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 692 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 117 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1043 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 1
Путин Владимир 3459 7
Крашенинников Павел 19 5
Плигин Владимир 7 3
Клишас Андрей 60 2
Володин Вячеслав 108 2
Шелобков Алексей 53 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Шамсаил Саралиев 7 1
Парфенчиков Артур 14 1
Богатов Антон 79 1
Баранов Никита 13 1
Горяинова Анна 8 1
Пинский Виктор 7 1
Овчинников Дмитрий 31 1
Серб-Сербин Роман 1 1
Лантратова Яна 8 1
Городилова Дарья 4 1
Забровская Анна 1 1
Гумерова Лилия 1 1
Кабышев Сергей 1 1
Лугов Андрей 33 1
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 319 1
Аксаков Анатолий 163 1
Щеголев Игорь 699 1
Левин Леонид 134 1
Иванов Олег 154 1
Матвиенко Валентина 117 1
Яровая Ирина 72 1
Петров Дмитрий 80 1
Хинштейн Александр 148 1
Васильев Евгений 132 1
Колокольцев Владимир 44 1
Асланян Ани 12 1
Купряжкин Александр 1 1
Бородич Александр 4 1
Хабриева Талия 1 1
Груздев Владимир 18 1
Денисенко Олег 8 1
Юров Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 1
Россия - ЮФО - Севастополь 616 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1087 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3187 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 565 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Сербия - Республика 376 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8258 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3155 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8864 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 397 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3868 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3796 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4614 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 566 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1380 3
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 22 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33821 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5629 2
Энергетика - Energy - Energetically 5874 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 539 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2767 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21716 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 749 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5115 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1000 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2125 1
Федеральный закон 34-ФЗ - О цифровых правах 3 1
Цифровое право - Цифровые права 143 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7534 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3865 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7555 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7444 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6776 1
Паспорт - Паспортные данные 2858 1
Зоология - наука о животных 2891 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 271 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11351 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 677 1
Металлы - Золото - Gold 1253 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2172 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1269 4
РИА Новости 1035 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
SecPost 3 1
Forbes - Форбс 1006 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Ведомости 1479 1
TorrentFreak (TF) 160 1
Известия ИД 772 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 204 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
РАН - Российская академия наук 2125 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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