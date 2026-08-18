Индексная книга (каталог) CNews*
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Госдума РФ Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3459 7
|Крашенинников Павел 19 5
|Плигин Владимир 7 3
|Клишас Андрей 60 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Шелобков Алексей 53 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Шамсаил Саралиев 7 1
|Парфенчиков Артур 14 1
|Богатов Антон 79 1
|Баранов Никита 13 1
|Горяинова Анна 8 1
|Пинский Виктор 7 1
|Овчинников Дмитрий 31 1
|Серб-Сербин Роман 1 1
|Лантратова Яна 8 1
|Городилова Дарья 4 1
|Забровская Анна 1 1
|Гумерова Лилия 1 1
|Кабышев Сергей 1 1
|Лугов Андрей 33 1
|Бокова Людмила 82 1
|Касперская Наталья 319 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Левин Леонид 134 1
|Иванов Олег 154 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Яровая Ирина 72 1
|Петров Дмитрий 80 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Васильев Евгений 132 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Асланян Ани 12 1
|Купряжкин Александр 1 1
|Бородич Александр 4 1
|Хабриева Талия 1 1
|Груздев Владимир 18 1
|Денисенко Олег 8 1
|Юров Сергей 8 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
|РАН - Российская академия наук 2125 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.