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Федеральный закон 34-ФЗ О цифровых правах

СОБЫТИЯ


10.09.2026 Россиян ограничили в покупке цифровых прав. Без экзамена – не более 300 тысяч рублей в год 1
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют 1
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок 1
25.06.2010 «Проекты и Решения» представила новое решение на базе Directum для отрасли ЖКХ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федеральный закон 34-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10872 1
Directum - Директум 1277 1
Энергостройсервис 1 1
Жилкомсервис 8 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3707 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 18 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4970 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 2
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1870 2
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Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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