Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 34-ФЗ О цифровых правах
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Федеральный закон 34-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10872 1
|Directum - Директум 1277 1
|Володин Вячеслав 108 2
|Аксаков Анатолий 164 2
|Крашенинников Павел 19 2
|Припачкин Юрий 67 2
|Петров Дмитрий 80 1
|Асланян Ани 12 1
|Бородич Александр 4 1
|Путин Владимир 3463 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167448 3
|Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 414 1
|Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 489 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.