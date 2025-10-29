Разделы

Крашенинников Павел


СОБЫТИЯ


29.10.2025 Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения 1
11.04.2022 Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США 1
01.10.2020 Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
07.10.2019 Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи 1
12.08.2019 Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки 1
11.04.2019 ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа 1
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют 2
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок 1
21.06.2013 В России заблокируют доступ к видео на торрентах. Музыку не тронут 1
05.09.2012 Депутаты просят Медведева защитить «Билайн» 2
22.05.2012 Новый министр устроит "перезагрузку" отрасли связи 1
30.11.2010 Сроки установки счетчиков воды, электроэнергии и газа планируется перенести на 1 июля 2013 г. 1
16.07.2007 Экстремистов выживают из Рунета 1
07.02.2006 Интернет доверили Людмиле Нарусовой 1
07.02.2006 Провайдеры и поисковики ответят за экстремизм 1
13.01.2006 Госдума: с экстремизмом в Рунете будет покончено 1
13.01.2006 Госдума объявила войну интернет-экстремистам 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Google LLC 12171 2
МегаФон 9765 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9145 2
Yandex - Яндекс 8293 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 804 1
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5222 1
X Corp - Twitter 2902 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
InfoWatch - Инфовотч 1082 1
Microsoft Corporation 25179 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
Xiaomi 1939 1
Huawei 4181 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4446 1
Ростелеком 10246 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13976 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
СИНХ - Таттелеком 218 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8006 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 131 1
Социальные гарантии 39 1
Нэклис-Банк 16 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
ПСБ - Промсвязьбанк 896 1
Альфа-Банк 1850 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 164 1
Альфа-Групп 730 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1337 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3498 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5179 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1125 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5735 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 743 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2240 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12704 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2908 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Судебная власть - Judicial power 2396 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 197 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1610 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5174 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2066 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 302 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 137 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1065 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 437 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2803 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1177 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 762 1
Единая Россия - Политическая партия 311 4
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ЛДПР 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25442 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31139 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72042 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16945 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5796 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4128 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28817 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13263 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1697 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21808 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9491 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7325 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56356 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1573 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22640 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9913 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9253 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 594 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4234 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 894 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3586 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1004 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1206 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3042 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5577 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25430 1
Микрофон - Microphone 2676 1
Desktop computer - Системный блок - системник 460 1
Google Android устройства-девайсы 776 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 258 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 985 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3227 1
Application store - магазин приложений 1354 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12894 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7615 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 619 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5104 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2338 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5645 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 330 2
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 52 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5111 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
Huawei Media Services - HMS 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 1
Google Android 14576 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5756 1
Huawei AppGallery 316 1
Google Gmail 975 1
Google Play - Google Store - Android Market 3410 1
Apple - App Store 2985 1
Google YouTube - Видеохостинг 2864 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2856 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 1
Google Mobile Services - GMS 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 645 1
Путин Владимир 3325 7
Медведев Дмитрий 1662 4
Володин Вячеслав 95 3
Припачкин Юрий 67 2
Клишас Андрей 59 2
Аксаков Анатолий 159 2
Провоторов Александр 157 1
Асланян Ани 12 1
Чайка Юрий 43 1
Купряжкин Александр 1 1
Бородич Александр 4 1
Семериков Андрей 37 1
Исаев Андрей 22 1
Хабриева Талия 1 1
Мезенцев Дмитрий 20 1
Наумов Виктор 126 1
Денисенко Олег 8 1
Воронин Павел 173 1
Чащин Павел 2 1
Левова Ирина 25 1
Пискарев Василий 10 1
Лысаков Вячеслав 9 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Ельцин Борис. 94 1
Салтовский Роман 2 1
Никифоров Дмитрий 15 1
Шамсаил Саралиев 7 1
Гирев Андрей 77 1
Серго Антон 41 1
Альтовский Евгений 42 1
Нарусова Людмила 16 1
Масхадов Аслан 11 1
Тарачев Владимир 7 1
Пинский Виктор 7 1
Aaser Svein - Аасер Свен 8 1
Бабурин Сергей 2 1
Гаврилов Сергей 6 1
Говорухин Сергей 1 1
Дмитриевский Станислав 1 1
Бояринев Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155118 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45376 5
Россия - УФО - Курганская область 571 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18020 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 279 1
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 28 1
Россия - ЮФО - Севастополь 575 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 988 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1216 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 536 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 344 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3035 1
Норвегия - Королевство 1829 1
Европа Восточная 3119 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3331 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 563 1
Россия - СФО - Новосибирск 4606 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53268 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4074 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4231 1
Украина 7765 1
Европа 24579 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3228 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3156 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8471 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54499 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 7
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 623 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8285 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50826 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3670 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3631 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 535 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 214 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1901 2
Федеральный закон 34-ФЗ - О цифровых правах 3 2
Цифровое право - Цифровые права 130 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 21 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5245 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 376 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4211 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3739 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 2
Цензура - Свобода слово 507 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6191 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1200 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 939 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6277 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1378 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11357 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 661 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 52 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7219 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 358 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3650 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6311 1
РИА Новости 972 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2120 2
Известия ИД 694 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1110 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
РАН - Российская академия наук 1990 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396380, в очереди разбора - 732289.
Создано именных указателей - 185010.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

