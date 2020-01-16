Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская

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Владимир Путин сформировал рабочую группу, которая займется разработкой поправок в Конституции России. В ее состав вошли 75 человек, в том числе председатель Комитета Государственной думы по информационной политике Леонид Левин и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская. Сопредседателем группы назначен Андрей Клишас, соавтор закона о «суверенном Рунете».

Кто изменит Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию России. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Информация о подписании распоряжения была опубликована на сайте Кремля поздно вечером 15 января 2020 г. Председателем рабочей группы назначен сенатор Андрей Клишас, один из соавторов закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу 1 ноября 2019 г. В число сопредседателей вошли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева.

Владимир Путин, по информации РИА Новости, проведет встречу с участниками рабочей группы по внесению поправок к Конституции России 16 января 2020 г. Она пройдет в рамках установочного заседания группы, которое, как сообщил ТАСС Андрей Клишас, требуется для определения порядка работы группы. Первое рабочее заседание назначено на 17 января 2020 г.

Конституцию России ожидают масштабные изменения

В общей сложности рабочая группа состоит из 75 человек, в число которых, помимо Клишаса, вошли еще два человека, имеющих отношение к российским информационным технологиям. Это сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Деятельность Андрея Клишаса

Сенатор Андрей Клишас является автором не только законопроекта о «суверенном Рунете». Напомним, что он был подписан Владимиром Путиным менее чем через полгода с момента внесения его на рассмотрение.

Андрей Клишас

Как сообщал CNews, в октябре 2019 г. Клишас внес в Госдуму законопроект, согласно которому власти смогут блокировать пользователей мессенджеров и почты за распространение запрещенной информации. Одним из соавторов документа выступила Людмила Бокова, тоже имеющая отношение к закону о «суверенном» российском интернете. В январе 2020 г. законопроект был раскритикован комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

В июле 2019 г. Клишас, Бокова и ряд других сенаторов внесли в Госдуму законопроект об идентификации пользователей электронной почты. Депутаты предлагали обязать операторов электронной почты проводить обязательную идентификацию пользователей через сотовые сети. Такая мера, по их мнению, должна помочь бороться с ложными сообщениями о готовящихся террористических актах, однако эксперты сомневаются в эффективности предложенной инициативы.

Леонид Левин и контроль над российским интернетом

Леонид Левин связан с пакетом «антитеррористических» законов, внесенным в Госдуму 15 января 2014 г., Он состоял из трех законопроектов, предложенные, вместе с ним, депутатами Ириной Яровой, Олегом Денисенко, Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Законопроекты расширяли полномочия ФСБ и вносили ужесточения в Уголовный кодекс. Два законопроекта напрямую касались пользователей Сети и интернет-бизнеса.

Леонид Левин

В апреле 2019 г. Леонид Левин внес поправки к законопроекту (на тот момент) о автономном Рунете, требующие внедрения в российском интернете отечественных систем шифрования. Изменения могут сказаться на деятельности зарубежных ИТ-компаний в России, которые не смогут выполнить новые требования. Кроме того, переход на российские алгоритмы может дать отечественным силовым структурам неограниченный доступ к трафику и каждого россиянина.

Наталья Касперская

Наталья Касперская – известный российский предприниматель, сооснователь компаний «Лаборатория Касперского» и Infowatch. Также в собственности Касперской есть основная доля в банке Нэклис-банк.

Наталья Касперская

Наталья Касперская приобрела контрольную долю Infowatch в 2007 г. Эта компания, занятая проблемами информационной безопасности, первоначально была подконтрольна «Лаборатории Касперского», но в 2012 г. стала полностью независимой.

Один из проектов компании – защищенный смартфон «Тайгафон», разработка которого была запущена в 2014 г. Идея устройства состояла в обеспечении защищенного доступа к корпоративным коммуникациям: на обычном смартфоне коммуникации пользователя могут утекать различными путями, включая Bluetooth и Wi-Fi. В декабре 2019 г. Infowatch свернула этот проект. Он обернулся компании убытком в 40 млн руб.

В январе 2020 г. Нэклис-банк лишился лицензии после роста объема «потенциально невозвратных ссуд физических лиц» на сумму более 1,3 млрд руб. В InfoWatch сообщили CNews, что отзыв лицензии у Нэклис-банка никак не отразится на деятельности ГК InfoWatch, поскольку средства, о которых идет речь, принадлежат лично Наталье Касперской.

Помимо перечисленного, с 2011 по 2012 гг. Наталья Касперская входила в президентский совет по модернизации, созданный Дмитрием Медведевым в 2009 г., находившимся в должности Президента России. Касперская, как сообщал CNews, вышла из состава совета в июне 2012 г. В конце декабря 2015 г. Наталья Касперская участвовала во встрече Владимира Путина с представителями российского ИТ-бизнеса в рамках форума «Интернет-экономика». Она рассказала Путину о необходимости продления льгот для ИТ-компаний по уплате взносов в Пенсионный фонд, которые на тот момент показывали высокую эффективность. Также на встрече с Путиным указывала, что оборот по программным продуктам и услугам вырос с 330 млрд руб. в 2010 г. до 624 млрд руб. в 2014 г.

Предложения Путина по изменению Конституции

О внесении изменений в Конституцию России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. Он отметил, что россияне тоже могут вносить свои предложения относительно возможных поправок. Кроме того, по его словам, утверждение изменений возможно исключительно после голосования граждан.

Всего Президентом было предложено восемь поправок, и в первую очередь он предложил закрепить приоритет Конституции в правовом пространстве России. Под этим подразумевается, что требования международного законодательства и договоров и решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не повлекут ограничения прав и свобод и не противоречат Конституции России.

Путин также предложил закрепить специальные требования к представителям власти, занимающим критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета России должности. В частности, было предложено внести постановление о невозможности иметь иностранное гражданство главам субъектов, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, а также председателю правительства и его заместителям. В список попали федеральные министры, руководители иных федеральных органов и судьи. Все перечисленные, помимо иностранного гражданства, после вступления поправки в силу, не смогут получить вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другой страны.

Третье предложение Путина было о закреплении в Конституции России ряда социальных гарантий. Им было упомянуто положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. По состоянию на 16 декабря 2019 г. эта норма в России действовала, но не была прописана в Конституции. Дополнительно Путин предложил внести в Конституцию России принципы достойного пенсионного обеспечения, в частности, регулярную индексацию пенсий.

Следующие два предложения заключались в закреплении роли и статуса Госсовета и прописывании в Конституции России принципов единой системы публичной власти. Первое, по словам Президента России, приведет к повышению роли губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне, а второе даст возможность решить проблему разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления.

Шестое изменение касается расширения ответственности парламента за работу правительства. В частности, Владимир Путин предложил доверить Госдуме а утверждение кандидатуры председателя правительства, а затем (по его представлению) и всех вице-премьеров наряду с федеральными министрами.

В седьмом предложении упоминалась необходимость изменения схемы назначения руководителей силовых ведомств. Путин предложил назначать на эти посты по итогам консультаций с Советом Федерации – по его мнению, «это сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и более подотчетной обществу».

Дополнительно Путин предложил защитить независимость судей и ввести принцип их подчинения только Конституции России и федеральному законодательству. Президент России подчеркнул, что Совет Федерации может получить полномочия по отстранению от должности судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента. Это право он может получить в случае совершения судьями порочащих честь и достоинство проступков, а также в предусмотренных законом, других случаев свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи.

История принятия Конституции и ее изменений

Действующая Конституция России была 12 декабря 1993 г. в ходе всенародного голосования. В нем приняли участие свыше 58,18 млн россиян, что на тот момент составило около 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32,93 млн избирателей (58,4%).

В течение последующих 26 лет было принято 15 законодательных актов, вносящих изменения в текст Конституции, и первым среди них стал указ Бориса Ельцина, датированный 9 января 1996 г., о корректировке названий двух республик: Ингушетии и Северной Осетии.

Другие 11 поправок касались переименования и объединения субъектов Федерации, а также включения в состав России Крыма и Севастополя. Также в 2008 г. в Конституцию России было внесено изменение, увеличивающее сроке полномочий Президента с четырех до шести лет, а Госдумы – с четырех до пяти лет.

Оставшиеся две поправки касались ликвидации Высшего арбитражного суда и передачи его полномочий Верховному суду России (февраль 2014 г.) и наделения Президента России правом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации России (июль 2014 г.).