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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Клишас Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 66
Клишас Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бокова Людмила 80 31
|Лугов Андрей 32 17
|Путин Владимир 1828 14
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Башкин Александр 8 5
|Левин Леонид 83 5
|Соколов Алексей 121 5
|Мишустин Михаил 302 4
|Карлин Александр 6 4
|Шадаев Максут 384 4
|Волин Алексей 113 4
|Матвиенко Валентина 60 3
|Неверов Сергей 6 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Войтенко Олег 24 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Касперская Наталья 199 3
|Иванов Олег 124 3
|Пак Олег 90 3
|Качанов Олег 58 2
|Яровая Ирина 63 2
|Вяткин Дмитрий 6 2
|Носков Константин 202 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Исаев Андрей 19 2
|Паршин Максим 142 2
|Черненко Андрей 37 2
|Жаров Александр 165 2
|Семериков Андрей 26 1
|Бородин Андрей 31 1
|Бурин Андрей 12 1
|Луговой Андрей 12 1
|Климов Андрей 8 1
|Калинин Константин 4 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Телков Алексей 21 1
|Хабриева Талия 1 1
|Шерин Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769463, в очереди разбора - 673147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769463, в очереди разбора - 673147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru