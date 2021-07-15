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Клишас Андрей


15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 2
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней 1
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы 1
14.02.2020 В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра 2
10.02.2020 Правительство одобрило законопроект об идентификации и блокировке пользователей e-mail 3
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 7
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
27.12.2019 Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года 1
08.11.2019 Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 6
06.11.2019 Власти написали полный список, чем грозят Рунету заграничные враги 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
22.10.2019 В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1
10.10.2019 За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион 2
08.10.2019 Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров 4
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 2
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 1
16.04.2019 Власти получили «ядерное оружие» для управления Рунетом 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
02.04.2019 Рунет принудительно переведут на российское шифрование 1
26.03.2019 России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась 2
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
06.03.2019 Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 1
27.02.2019 США совершили первую боевую операцию в интернете против России 1
22.02.2019 Правительство поручило Роскомнадзору создать «сердце автономного Рунета». Сколько оно будет стоить 1
12.02.2019 Слуги народа одобрили создание в России «автономного Рунета» 1
25.01.2019 Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете 1
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 1

Публикаций - 44, упоминаний - 66

Клишас Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
Yandex - Яндекс 4103 7
VK - Mail.ru Group 2487 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 4
Центр мониторинга сетей связи 5 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
Telegram Group 702 2
Inmarsat - Инмарсат 29 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Globalstar - Глобалстар 31 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
Thuraya 17 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 1
Код Безопасности 365 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
ТМ Сат 3 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Ланит Интеграция 101 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Digital Revolution - хакерская группировка 4 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Google LLC 7177 1
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
СайТЭК НПО 4 1
Opera Software 251 1
GNTT 1 1
Facebook 3768 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Нэклис-Банк 15 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Почта России ПАО 1579 1
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
LinkedIn 521 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 23
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 13
Президент Российской Федерации 1442 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 11
Правительство РФ 2208 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Президент США 105 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Счётная палата РФ 461 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Администрация Президента РФ 269 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
US Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 9 1
Единая Россия - Политическая партия 176 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 2
ЛДПР 69 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ИТ-аудит 75 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Big Data - Большие данные 1136 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
eDonkey - eD2k 2 1
ГАС СОЗД Законотворчество - Система обеспечения законодательной деятельности 3 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
РКН - Национальная система доменных имен DNS 2 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Google News 25 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Myspace - социальная сеть 343 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Бокова Людмила 80 31
Лугов Андрей 32 17
Путин Владимир 1828 14
Медведев Дмитрий 1434 6
Башкин Александр 8 5
Левин Леонид 83 5
Соколов Алексей 121 5
Мишустин Михаил 302 4
Карлин Александр 6 4
Шадаев Максут 384 4
Волин Алексей 113 4
Матвиенко Валентина 60 3
Неверов Сергей 6 3
Мамонов Михаил 24 3
Никифоров Николай 1126 3
Войтенко Олег 24 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Кисляков Евгений 83 3
Касперская Наталья 199 3
Иванов Олег 124 3
Пак Олег 90 3
Качанов Олег 58 2
Яровая Ирина 63 2
Вяткин Дмитрий 6 2
Носков Константин 202 2
Володин Вячеслав 62 2
Исаев Андрей 19 2
Паршин Максим 142 2
Черненко Андрей 37 2
Жаров Александр 165 2
Семериков Андрей 26 1
Бородин Андрей 31 1
Бурин Андрей 12 1
Луговой Андрей 12 1
Климов Андрей 8 1
Калинин Константин 4 1
Семеняк Алексей 9 1
Телков Алексей 21 1
Хабриева Талия 1 1
Шерин Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Ярославль 407 1
Германия - Лейпциг 29 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Германия - Берлин 360 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Ижевск 310 1
Россия - Воронежская область 400 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Греция - Греческая Республика 326 1
Шотландия 51 1
Россия - Калуга 299 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Севастополь 420 1
Европа 3788 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Словения - Республика 112 1
Швеция - Королевство 764 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Польша - Республика 834 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Румыния 345 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 21
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 6
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 5
Конституция Российской Федерации 29 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
Федеральное законодательство 254 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Фабрика троллей 4 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Русский язык 1000 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Трудовой договор 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 2
РИА Новости 654 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Wikipedia - Википедия 279 1
NYT - The New York Times 510 1
The Washington Post 110 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Парламентская газета 7 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769463, в очереди разбора - 673147.
Создано именных указателей - 46354.
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