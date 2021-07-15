Клишас Андрей

Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1

Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1

В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы 1

Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 6

В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1

За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион 2

Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров 4

В России запрещают анонимную электронную почту 2

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1

Рунет принудительно переведут на российское шифрование 1

Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 1

США совершили первую боевую операцию в интернете против России 1

Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете 1