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Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК

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, Текст: Ирина Пешкова
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 18 ноября 2020 г. одобрил поправки представленного ко второму чтению законопроекта об удаленной занятости. Согласно нововведениям, работодатели должны будут обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой и оплачивать командировки.

Новые поправки к закону об удаленной работе

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 18 ноября 2020 г. рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок, выработанных рабочей группой, в состав которой вошли депутаты, сенаторы, представители Правительства.

В частности, законопроект вводит норму об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой и оплачивать их командировки. «Если он работает в Калуге, а вызывается на совещание в Москву, это должно засчитываться как командировка. Несмотря на то, что у него отсутствует стационарное рабочее место», — цирирует ТАСС одного из авторов инициативы, депутат Андрей Исаев.

Власти смогут принудительно переводить сотрудников на дистанционную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств. При этом перевод на удаленную работу не будет основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы. Максимальный срок временного перевода на дистанционную работу ограничен: он не должен превышать шесть месяцев.

Кроме того, работники, получающие зарплаты с учетом северного коэффициента, при переводе на дистанционную работу также сохранят все положенные надбавки.

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В законопроекте об удаленной работе появились нормы об обязанности работодателей обеспечивать «удаленщиков» необходимой техникой и оплате их командировок

Поправки также корректируют основания для увольнения дистанционных сотрудников. В частности, веской причиной увольнения будет невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Как пояснил Исаев, этот пункт заменит такое основание, как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам.

Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на удаленную занятость.

Всего Комитет поддержал внесение в документ 16 изменений из поступивших в адрес рабочей группы 176 поправок и более 90 обращений от различных профсоюзных организаций, объединений работодателей и экспертов.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 25 ноября 2020 г., третье — на 26 ноября. Затем, по словам Исаева, 2 декабря 2020 г. закон рассмотрит Совет Федерации. Парламентарий пояснил, что поскольку закон вступает в силу с 1 января 2021 г., работодателям надо дать «определенный временной зазор» для приведения в соответствии с законом локальных нормативных актов.

Подробности закона об «удаленке»

Законопроект о регулировании дистанционной работы был принят Госдумой в первом чтении 21 июля 2020 г. Его авторами выступили, в том числе, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенатор Андрей Клишас, один из соавторов закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу в ноябре 2019 г.

В пояснительной записке к документу сказано, что действующее в России трудовое законодательство на фоне пандемии коронавируса продемонстрировало свою неготовность к массовому переводу сотрудников на удаленный режим работы. В качестве примера было приведено отсутствие регулирующих нормативов в плане заключения допсоглашений в электронной форме.

Законопроект ввел три вида «удаленки» — временную, постоянную и комбинированную (который объединяет первые два вида), а также упрощает переход на нее и дает удаленным работникам право не работать в свое свободное время или получать оплату за эти часы как за сверхурочные.

Отдельно в документе предусматривалось право работника, находящегося на постоянной удаленной работе, а также сотрудника, пребывающего в режиме временной дистанционной занятости, быть «офлайн».

Законопроект также предлагал полностью исключить требование о подписании договора об удаленной работе при помощи квалифицированной электронной цифровой подписи и предоставить возможность заключать договор на бумаге. Также предлагалось исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий договора, так как рабочее место может находиться везде, где есть интернет.

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