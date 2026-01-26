Разделы

Госдума РФ Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов


СОБЫТИЯ


26.01.2026 DoTrace — новый сервис для этичного применения ИИ в научных публикациях 1
26.05.2025 Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан 1
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину 2
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК 1
17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы 1
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 66 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3562 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1143 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Единая Россия - Политическая партия 317 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5182 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
Матвиенко Валентина 115 2
Клишас Андрей 60 2
Неверов Сергей 8 2
Сазонов Дмитрий 5 1
Алимова Ольга 1 1
Нилов Ярослав 20 1
Павлов Олег 23 1
Исаев Андрей 22 1
Володин Вячеслав 97 1
Кудрявцев Максим 43 1
Бессараб Светлана 1 1
Жигарев Сергей 17 1
Салагай Олег 1 1
Драпеко Елена 4 1
Ганиев Фарит 1 1
Бокова Людмила 82 1
Ковнир Евгений 75 1
Аксаков Анатолий 160 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46002 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Беларусь - Белоруссия 6063 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8194 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Профсоюз - Профессиональный союз 277 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 238 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3670 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 179 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 281 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Миграция населения - Миграционные службы 442 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 354 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2192 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
