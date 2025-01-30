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Индексная книга (каталог) CNews*
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Павлов Олег



30.01.2025 В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи 1
27.11.2024 Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки 1
28.09.2023 «БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских ИТ-решений 1
27.03.2023 Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему 1
19.12.2022 Интеграторам иностранных ИТ-решений разрешат работать в России без гарантии 1
14.12.2022 На крупнейшем месторождении золота в Якутии впервые заработала сеть 4G 1
19.07.2022 В магазинах России появится гарантия на «серые» ПК, смартфоны, ноутбуки 1
15.04.2022 У Apple отберут сотни миллиардов рублей и арестуют счета за уход из России 1
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину 1
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
16.03.2015 Житель Севастополя подал в суд на Google за неработающие в Крыму сервисы 1
26.01.2015 Apple заcудят за отказ продавать технику в Крыму. На очереди HP, Dell, Google и другие 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 1
25.11.2013 Через 4 года рынок СХД удвоится 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
17.07.2013 ИТ-стратегия, или как формализовать неопределенность? 1
25.07.2008 Домовые сети соблазняют корпоративных абонентов 2
24.11.2005 "Умные" дома русским не по карману? 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Павлов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5030 4
HP Inc. 5688 4
Apple Inc 12110 3
Oracle Corporation 6695 3
Broadcom - VMware 2363 3
Huawei 3938 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Fujitsu 2041 3
Google LLC 11788 2
МегаФон 8854 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
SAS Institute 972 2
PayPal 654 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Масэнерго - MASEnergo 1 1
Востоктелеком ТК - Телефонная компания 5 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Microsoft Corporation 24640 1
8232 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
NetApp - Network Appliance 637 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Citrix Systems 813 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Галактика - Корпорация 1467 1
ОБИТ 79 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ниеншанц Хоум 53 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Xiaomi 1737 1
Samsung Electronics 10269 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
SAP SE 5279 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 592 1
Крок - Croc 1777 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Новард УК - Novard 72 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Газпром нефть 620 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Лента - Сеть розничной торговли 2084 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Буревестник ЦНИИ 7 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1338 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
Судебная власть - Judicial power 2315 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2837 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1211 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29736 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9394 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11068 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30760 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24186 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21169 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5720 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1231 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20643 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10105 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24165 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15743 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3213 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27884 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10993 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12766 2
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 95 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 2
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 316 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5271 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 289 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1387 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
OpenStack 489 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1026 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 1
Умные платформы 1685 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 1
Huawei Cloud OS 2 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Google Android 14013 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 2
IBM Storage - IBM DS servers 53 2
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 10 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Google Play - Google Store - Android Market 3293 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 1
Huawei FusionSphere 19 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 1
Oracle Fusion ERP 59 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Apple - App Store 2892 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7089 1
Яндекс.Маркет 939 1
Apple Pay 490 1
Apple iPhone 6 4861 1
ASBIS Prestigio Multiphone 14 1
FreePik 998 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 141 1
Казаков Александр 52 3
Мочальников Алексей 13 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 2
Яковлев Александр 23 2
Ковалев Виктор 40 2
Слизов Владимир 5 2
Лосев Сергей 46 2
Педоренко Андрей 42 2
Левиков Антон 69 2
Царев Георгий 3 2
Хохлов Игорь 25 1
Чистякова Анастасия 3 1
Широких Алексей 72 1
Романов Алексей 48 1
Пирогов Алексей 29 1
Дорогов Алексей 1 1
Урьяс Вадим 98 1
Строкович Антон 53 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Натрусов Артем 284 1
Соловьев Владимир 106 1
Петров Дмитрий 60 1
Нилов Ярослав 15 1
Мартынов Михаил 11 1
Иншаков Дмитрий 49 1
Михайлов Алексей 72 1
Гревцев Владимир 22 1
Аншина Марина 78 1
Козлов Михаил 174 1
Кукушкин Евгений 15 1
Ганин Виктор 11 1
Кравченко Константин 90 1
Тимошкин Андрей 8 1
Аксенова Юлия 12 1
Борн Александр 6 1
Кузнецов Андрей 67 1
Корчагин Руслан 23 1
Рудь Сергей 7 1
Макаров Станислав 117 1
Зеленков Юрий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52141 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 930 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14123 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 881 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 936 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 389 1
Россия - ДФО - Амурская область 735 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1165 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17056 1
Европа Восточная 3077 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 752 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3098 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - Крымский полуостров 52 1
Украина 7615 1
Ирландия - Республика 1011 1
Европа 21779 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - Крайний Север 266 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 464 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48084 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7612 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51125 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16320 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 3
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5426 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13535 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2926 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9958 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10955 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1804 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7850 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 632 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8049 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 1
Черкизон - Черкизовский рынок 155 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18533 1
Импортозамещение - параллельный импорт 485 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29109 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9819 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 1
Известия ИД 628 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1868 1
Открытые системы ИД 174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 5
IDC - International Data Corporation 4911 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 4
День молодёжи - 27 июня 898 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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