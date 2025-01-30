Павлов Олег
Павлов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Казаков Александр 52 3
|Мочальников Алексей 13 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 2
|Яковлев Александр 23 2
|Ковалев Виктор 40 2
|Слизов Владимир 5 2
|Лосев Сергей 46 2
|Педоренко Андрей 42 2
|Левиков Антон 69 2
|Царев Георгий 3 2
|Хохлов Игорь 25 1
|Чистякова Анастасия 3 1
|Широких Алексей 72 1
|Романов Алексей 48 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Дорогов Алексей 1 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Строкович Антон 53 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Натрусов Артем 284 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Петров Дмитрий 60 1
|Нилов Ярослав 15 1
|Мартынов Михаил 11 1
|Иншаков Дмитрий 49 1
|Михайлов Алексей 72 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Аншина Марина 78 1
|Козлов Михаил 174 1
|Кукушкин Евгений 15 1
|Ганин Виктор 11 1
|Кравченко Константин 90 1
|Тимошкин Андрей 8 1
|Аксенова Юлия 12 1
|Борн Александр 6 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Корчагин Руслан 23 1
|Рудь Сергей 7 1
|Макаров Станислав 117 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Известия ИД 628 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1868 1
|Открытые системы ИД 174 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 5
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.