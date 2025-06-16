Получите все материалы CNews по ключевому слову
MultiQR технология единого QR-кода
УПОМИНАНИЯ
MultiQR и организации, системы, технологии, персоны:
|Right Line - Райт Лайн 18 1
|Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй 3 1
|iiko - айко 51 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
|Код Безопасности 653 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 719 4
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 4
|Right Line - QR Коннект 1 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
|UCS R-Keeper 68 1
|BSS Digital2Go 16 1
|Малых Дмитрий 64 2
|Евлютина Евгения 3 1
|Азизов Эмиль 2 1
|Зубакин Михаил 6 1
|Емелин Андрей 10 1
|Семерикова Екатерина 1 1
|Горбунов Константин 3 1
|Хромов Сергей 24 1
|Шилов Станислав 9 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Павлов Олег 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149699 8
|Беларусь - Белоруссия 5854 2
|Сингапур - Республика 1872 1
|Таджикистан - Республика 884 1
|Малайзия 874 1
|Известия ИД 658 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11312 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365646, в очереди разбора - 751125.
Создано именных указателей - 176877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.