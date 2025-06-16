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MultiQR технология единого QR-кода


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «Ак Барс Банк» подключился к платформе MultiQR 1
28.02.2025 Сбербанк по инициативе Объединения банков реализовал платежный «роуминг» при оплате QR-кодом 1
18.02.2025 Решение Right line «QR Коннект» включено в tдиный реестр отечественного ПО 1
17.02.2025 Россияне смогут расплачиваться QR-кодом «Сбера» в Белоруссии 1
27.11.2024 Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки 1
22.11.2024 Магазины в районах без связи останутся без цифровых рублей 1
12.11.2024 Белинвестбанк подключился к платформе Сбербанка по оплате QR-кодом 1
05.11.2024 «Точка» запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых 1
26.09.2024 Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода 3
29.08.2024 BSS поддерживает новые возможности цифрового рубля в платформе Digital2Go 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

MultiQR и организации, системы, технологии, персоны:

Right Line - Райт Лайн 18 1
Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй 3 1
iiko - айко 51 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
Код Безопасности 653 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 5
НСПК - Национальная система платежных карт 838 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1256 3
Альфа-Банк 1801 2
Unsplash 1051 2
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2894 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Ак Барс Банк 274 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4985 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3118 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1806 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5169 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5339 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11600 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12371 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2386 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5553 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1566 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 95 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24768 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3502 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 362 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 471 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12430 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4302 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5057 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16438 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7442 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4667 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5025 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2536 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 719 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 4
Right Line - QR Коннект 1 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
UCS R-Keeper 68 1
BSS Digital2Go 16 1
Малых Дмитрий 64 2
Евлютина Евгения 3 1
Азизов Эмиль 2 1
Зубакин Михаил 6 1
Емелин Андрей 10 1
Семерикова Екатерина 1 1
Горбунов Константин 3 1
Хромов Сергей 24 1
Шилов Станислав 9 1
Аксаков Анатолий 155 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Павлов Олег 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 8
Беларусь - Белоруссия 5854 2
Сингапур - Республика 1872 1
Таджикистан - Республика 884 1
Малайзия 874 1
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Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 32 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 189 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6885 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6593 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 315 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4256 1
Известия ИД 658 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11312 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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