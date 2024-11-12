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Белинвестбанк подключился к платформе Сбербанка по оплате QR-кодом

Белорусский банк через платформу multiQR предоставит своим гражданам оплату с помощью QR-кода на территории России в терминалах Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оплата будет производиться через приложение «Оплати», которое пользуется популярностью в Белоруссии. Это даст возможность гражданам этой страны рассчитываться за товары и услуги в привычном для себя формате, используя только смартфон.

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Сбербанк развивает QR-платформу с 2019 г., технология multiQR поддерживается уже на более, чем 2 млн терминалов по всей стране. За 2024 г. платформа multiQR выросла в 2,5 раза. Сервисом ежемесячно пользуются уже 17 млн человек.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «Пул партнеров платформы постоянно расширяется. К платформе подключаются не только российские, но и зарубежные банки, чтобы предоставить своим гражданам удобный способ оплаты во время поездок в России. Мы, в свою очередь, продолжаем развивать наш QR, делая его еще быстрее и удобнее для пользователей. Летом мы с «Т-Банком» и «Альфа-Банком» создали консорциум банков и будем развивать платформу вместе. Это позволит быстрее выводить на платформу инновации, такие как BNPL, отображение баланса программы лояльности и многое другое. Для банков, уже подключенных к платформе, преимущество вступления в Консорциум в том, что не требуется обновлять свои мобильные приложения и 87% активных клиентов уже подключены к платформе. Для новых участников доработка мобильных приложений не потребует значительных усилий и затрат. Для торговых точек плюс в том, что нет необходимости проводить работы по техническому оснащению и обучению персонала, так как технология multiQR уже встроена в более, чем 2 млн терминалов по всей России. Клиент же получает всегда работающий QR-код, который позволяет оплачивать покупки с того счета, который ему удобен в данный момент времени или даже при конкретной операции. При этом для клиента сохранены все привилегии по программам лояльности».

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