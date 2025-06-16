«Ак Барс Банк» подключился к платформе MultiQR

«Ак Барс Банк» подключился к платформе MultiQR. Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 2,1 млн торговых терминалов «Сбера» и «Т-Банка».

Оплата через QR-код занимает всего несколько секунд. Клиенту не нужно носить с собой наличные деньги или банковские карты. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в мобильное приложение «Ак Барс Банка» в своём смартфоне и открыть оплату по QR.

На сегодняшний день к технологии MultiQR подключены уже 24 кредитные организации, в том числе 6 банков с начала этого года. Три из них подключили оплату по технологии платежного «роуминга», которую «Сбер» по инициативе Объединения банков реализовал в феврале этого года. Платежный «роуминг» позволяет проводить оплату покупок из собственных мобильных приложений банков через СБП с использованием платформы MultiQR. Платеж проходит для клиента банка бесшовно и выглядит как оплата по QR СБП.