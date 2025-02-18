Right Line QR Коннект
«QR Коннект» предназначен для приема платежей в терминальной сети и на странице электронной коммерции банка. ПО выполняет поддерживает операции MultiQR (эквайринговая часть сервиса СберQR) и Универсальный QR (НСПК), а также позволяет создавать собственные разводящие страницы и управлять на них платежными инструментами.
|18.02.2025
|Решение Right line «QR Коннект» включено в tдиный реестр отечественного ПО 1
Right Line и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.