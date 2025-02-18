«QR Коннект» предназначен для приема платежей в терминальной сети и на странице электронной коммерции банка. ПО выполняет поддерживает операции MultiQR (эквайринговая часть сервиса СберQR) и Универсальный QR (НСПК), а также позволяет создавать собственные разводящие страницы и управлять на них платежными инструментами.