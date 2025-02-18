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Right Line QR Коннект


«QR Коннект» предназначен для приема платежей в терминальной сети и на странице электронной коммерции банка. ПО выполняет поддерживает операции MultiQR (эквайринговая часть сервиса СберQR) и Универсальный QR (НСПК), а также позволяет создавать собственные разводящие страницы и управлять на них платежными инструментами.


18.02.2025 Решение Right line «QR Коннект» включено в tдиный реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Right Line и организации, системы, технологии, персоны:

Right Line - Райт Лайн 14 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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