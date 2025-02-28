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ИТ в банках
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Сбербанк по инициативе Объединения банков реализовал платежный «роуминг» при оплате QR-кодом

Теперь всем банкам доступна возможность проводить оплату покупок через собственные мобильные приложения по СБП с использованием платформы Multi-QR, который отображается на 2 млн терминалов по всей России. Технология вместе с самой платформой будет передана Объединению банков после решения всех юридических вопросов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

К новому сервису уже сейчас может бесплатно подключиться любой банк — по оценке ряда банков необходимые доработки занимают около двух-трех недель. Теперь при сканировании MultiQR из мобильного приложения банка клиент сможет бесшовно оплатить покупку по СБП. При этом вся платежная цепочка останется «под капотом» и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платеж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП.

Дополнительных затрат за использование сервиса у банков не будет: за подключение не взимается комиссия, а тарифы межбанковского вознаграждения участников аналогичны текущим тарифам по СБП. Протокол находится в открытом доступе и на сайте. Банки могут уже сейчас использовать его для подключения.

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О планах создать сервис для обеспечение бесшовного взаимодействия разных операторов ранее заявляли представители Объединения банков.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка: «Кроме того, что клиенты получают еще более широкий выбор при оплате через Multi-QR, новый сервис также показывает, что сделать взаимную интеграцию платформ возможно и это не требует больших затрат. Сейчас разные банки не умеют считывать QR-код других банков, но наша технология решает эту проблему. Именно поэтому мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR-кодов на рынке, а провести работы по интеграции платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами».

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