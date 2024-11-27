Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

В России к переходу на цифровой рубль оказались не готовы торговые сети и Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России. В отзыве на законопроект о начале расчетов цифровым рублем в рознице просят дать переходный период хотя бы пару лет. Авторы законопроекта считают, что такой подход может снизить издержки торговых сетей, ведь на данный момент розница платит за эквайринг.

Просьба не смешить

В России к переходу на цифровой рубль оказались не готовы торговые сети и Минпромторг, об этом сообщили «Известия». В отзыве на законопроект о начале расчетов цифровым рублем в рознице просят дать переходный период в два года.

По мнению руководства ряда торговых сетей, бизнес не готов перейти на цифровой рубль так быстро и попросили дать им переходный период хотя бы в два года. За это время они смогут доработать программное обеспечение (ПО) и обновить информационные системы.

О таких сроках начали говорить после того, как глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о запуске цифрового рубля в рознице с 1 июля 2025 г. Будущий законопроект направили на согласование в Правительство России. Документ обяжет представителей крупных торговых сетей принимать цифровой рубль с 1 июля 2025 г., но компании с выручкой в 30 или 20 млн руб. смогут получить отсрочку в несколько лет.

Unsplash - Dmytro Demidko Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам по цифровому рублю

«Полагаем необходимым воздержаться от законодательного закрепления конкретных сроков запуска ИТ-систем на уровне торговли и предусмотреть переходный период — не менее двух лет, в течение которого компании проведут нужные работы», - сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКРОТ).

С коллегами согласны и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ведь в настоящее время пока в теме с цифровым рублем есть слепые пятна. Например, до конца не готовы правила работы и функционирования такого средства, более того, никак не регламентирована деятельность между платежной системой и участниками рынка, что может создать сложности.

В Минпромторге считают, что подобная оперативность создаст риски для торговли, поскольку до сих пор нет правил работы с цифровым рублем.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов назвал единственным потенциальным преимуществом цифрового рубля для бизнеса - низкие тарифы на операции. Павлов предупредил, что сокращение издержек бизнеса может не привести к снижению цен для потребителей.

Цифровая форма российской национальной валюты

Цифровой рубль - это цифровая валюта Банка России т.е. это электронный аналог наличных и денег на счете пользователя в банке. Технически он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка.

Выпускать цифровые рубли будет непосредственно Банк России на специальной ИТ-платформе. При этом Центробанк лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции с цифровым рублем на ИТ-платформе, контролирует соблюдение ее правил.

У цифрового рубля не будет своего отдельного курса, так как он эквивалентен наличным и безналичным: 1 руб. - 1 безналичный руб. - 1 цифровой руб. Использование цифровых рублей будет полностью добровольным, то есть человек и организация смогут пользоваться ими на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными.

Оплата цифровыми рублями

Платежи за товары, работы и услуги с помощью цифровых рублей должны будут осуществляться с использованием универсального платежного QR-кода, если иное не предусмотрено правилами платформы цифрового рубля, говорится в законопроекте. О том, что законопроект о едином платежном QR-коде разработан и направлен на согласование в Министерство финансов (Минфин) России, представители Центробанка сообщили в октябре 2024 г. Кроме положений о QR-коде документ также содержит требования к приему цифровых рублей. Как пояснил представитель Банка России, законопроект разрабатывался при участии финансового регулятора.

При этом банки - участники платформы цифрового рубля должны будут обеспечить проведение переводов новой формы денег с использованием универсального платежного QR-кода. Само же требование использовать единый QR-код распространяется на переводы цифровых рублей в адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП), нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, которые занимаются частной практикой, а также в адрес физических лиц, которые являются самозанятыми.

Прием цифровых рублей в качестве оплаты за товары, работы и услуги обязательно распространяется на продавцов в зависимости от их выручки. Сейчас установлены различные сроки выполнения этого требования по аналогии с тем, как магазины обязывали принимать к оплате карты «Мир».

Согласно требованиям Банка России, первыми обеспечить прием оплаты с помощью цифровых рублей должны будут торговые точки, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 30 млн руб., - в период с 1 июля 2025 г. по 1 июля 2026 г. До 1 июля 2027 г. цифровой рубль должны будут начать принимать магазины с выручкой более 20 млн руб. за предшествующий календарный год, для остальных – добровольно. На все банки в стране распространятся аналогичные требования.

Представители Центрального банка России при разработке цифрового рубля не раз отмечали, что в перспективе им можно будет расплачиваться в торговых точках, не подключенных к интернету, и это станет преимуществом третьей формы денег. Однако законопроект пока делает для таких магазинов исключение. Как пояснили представители финансового регулятора CNews, технология приема оплаты цифровых рублей в местах, где нет интернета, находится в проработке. О сроках ее внедрения говорить пока рано. Как только она будет протестирована должным образом и ее распространение станет возможным, Центробанк России направит дополнительные предложения по внесению изменений в законодательство.